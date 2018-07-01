И опять мимо яблочка

Драгоценные призы останутся в сейфах организаторов теннисных турниров

Только не подумайте, уважаемый читатель, что разговор пойдёт о пулевой стрельбе. Поведём речь о профессиональном теннисе, ряд событий в котором мы не успели осветить из-за того, что всё внимание сосредоточили на XXI чемпионате мира по футболу. А ведь постоянные читатели нашего еженедельника привыкли к подробному освещению теннисных турниров Большого шлема.

Начали с сенсации

Большой шлем в теннисе — это открытые чемпионаты Австралии, Франции, Англии и США. И только мастер, сумевший в одном году выиграть все четыре турнира среди профессионалов в одиночном, парном и смешанном разрядах, может рассчитывать на почётный приз, носящий название «Большой шлем». Его за более чем сто лет смогли завоевать единицы. Но это было ещё в XX веке, а в нынешнем пока никто не смог четырежды «попасть в яблочко» в одном году, с января по август, вот уже восемнадцать лет подряд.

Уже можно утверждать, что и в нынешнем сезоне эти драгоценные призы останутся в сейфах организаторов турниров. Хотя на кортах Мельбурна, покрытых хардом, где традиционно проходит открытый чемпионат Австралии, ныне турнир начинался с настойчивого наступления молодых талантливых игроков на позиции мэтров. Лишь такой супермастер, как шестикратный чемпион Австралии, швейцарец Роджер Федерер смог не только устоять под натиском соперников, но и в финале переиграть британца Марина Чилича — 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. А вот среди женщин датчанка Каролина Возняцки впервые стала победительницей столь престижного турнира, взяв верх в решающей игре над лидером мирового рейтинга WTA, румынкой Симоной Халеп — 7:6, 3:6, 6:4.

Россияне очень надеялись на успех женской пары, олимпийских чемпионок Рио-де-Жанейро-2016 Екатерины Макаровой и Елены Весниной. Они уверенно пробились в финал, но там не сумели дать отпор интернациональной паре — венгерке Тимее Бабош и француженке Кристине Младенович — 4:6, 3:6. И среди мужчин победила тоже интернациональная пара — австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич. Причём одного титула чемпиона Зелёного континента Павичу оказалось недостаточно, и он, объединившись в смешанную пару с канадкой Габриэлой Дабровски, выиграл ещё и микст, став двукратным чемпионом Австралии — 2018.

Сбитые лётчики

Прошло четыре месяца, наступил июнь, все лучшие профессионалы съехались в Париж на открытый чемпионат Франции, проходящий на кортах, носящих имя французского пилота, героя Первой мировой войны Ролана Гарроса. Увы, в отличие от него, нынешние «пилоты», завоевавшие титулы чемпионов Австралии, не достигли финалов, будучи сбитыми в небе над столицей Франции.

Так, новая чемпионка России, молодая Дарья Касаткина уже в 1/8 финала отправила в число зрителей Каролину Возняцки — 7:6, 6:3, а сама в четвертьфинале уступила американке Слоан Стивенс, которая затем пробилась в финал, но была бита румынкой Халеп — 3:6, 6:4, 6:1.

У мужчин-одиночников в одиннадцатый раз первенствовал на «Гарросе» ещё один зубр мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, которому пытался оказать сопротивление австриец Доминик Тим, но тщетно — 4:6, 3:6, 2:6.

В парах у мужчин и в миксе героические попытки повторить свой мельбурнский успех предпринял хорват Мате Павич. Но с австрийцем Оливером Марахом он проиграл французскому дуэту Пьеру-Юг Эрберу и Николя Маю — 2:6, 6:7, а вместе с канадкой Габриэлой Дабровски уступил другому интернациональному дуэту — Латише Чан с Тайваня и своему земляку Ивану Додигу — 1:6, 7:6, 8:10. Зато в парном разряде у женщин в финале сыгранные чешки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова весьма чётко разобрались с японским дуэтом Эри Ходзуми и Макото Ниномия — 6:3, 6:3. Увы, воспитанники российской теннисной школы на этот раз выше четвертьфинала не поднялись. О Касаткиной мы уже говорили выше, а Мария Шарапова на этом рубеже уступила испанке Гарбинье Мугурусе — 2:6, 1:6.

Мы возвратились

После открытого чемпионата Англии, традиционно проходившего на протяжении двух летних недель в окрестностях Лондона, в изумрудном теннисном городе под названием Уимблдон могли сказать о себе ряд известнейших мастеров, которые пока в этом сезоне не засвечивались на турнирах Большого шлема. Речь идёт об американке Серене Уильямс, немке Анжелике Кербер, сербе Новаке Джоковиче. Последние двое ещё недавно были лучшими на мировых кортах, но затем травмы, потеря мотивации, невезение... Теперь эта троица смогла восстановиться физически и морально, чтобы опять оказаться на коне.

Не случайно в женском финале сошлись Кербер и Уильямс, и немка за счёт разящих ударов слева по линии и обводки смогла переиграть многократную победительницу турниров Большого шлема — 6:3, 6:3. Ну а самой Анжелике, имеющей титулы чемпионки Австралии, Англии и США, теперь остаётся выиграть титул чемпионки Франции среди одиночниц, чтобы стать обладательницей желанного Карьерного шлема.

Среди мужчин уже в полуфинале состоялись многочасовые битвы между Джоковичем и легендарным Надалем, а также хорошо зарекомендовавшим себя в нынешнем сезоне 32-летним южноафриканцем Кевином Андерсоном с 33-летним двухметровым американцем Джоном Изнером. Сербу потребовалось 5 часов 17 минут, чтобы переиграть испанца, а южноафриканцу и того больше (6 часов 36 минут), чтобы победить американца. Прибавьте сюда ещё четвертьфинальный поединок Андерсона, в котором он сражался четыре часа, чтобы вывести из борьбы легендарного Федерера, и вам станет ясно, что к финалу Кевин подошёл, как говорит сам теннисист, «мёртвым». А коль так, то Джоковичу не составило большого труда в четвёртый раз стать чемпионом Англии — 6:2, 6:2,7:6.

И ещё двое известнейших мастеров — белоруска Виктория Азаренко и британец Джейми Маррей, объединившись в смешанном разряде, тоже попытались выиграть главный приз в своей дисциплине. Но не сумели в решающем поединке переиграть американку Николь Меликар и австрийца Александра Пейю — 6:7, 3:6.

К сожалению, распалась пара олимпийских чемпионов братьев Брайан из США. Но Майк быстро нашёл замену брату в лице земляка Джека Сока, и вновь, в который уже раз, стал победителем турнира Большого шлема, переиграв в финале Равена Класена из ЮАР и Майкла Винуса из Новой Зеландии — 6:3, 6:7, 6:3, 5:7, 7:5. И только недавним чемпионкам Франции в парном разряде чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой посчастливилось стать чемпионками, но теперь Англии, взяв верх над американкой Николь Меликар и своей соотечественницей Кветой Пешке — 6:4, 4:6, 6:0.

Вновь, как и на «Ролан Гаррос» в Париже, на пьедестале почёта Уимблдона в Лондоне отсутствовали россияне. Хотя наши специалисты считают успехом тот факт, что пробились во вторую неделю чемпионата Карен Хачанов (в 1/8 финала уступивший Джоковичу — 4:6, 2:6, 2:6), Дарья Касаткина (в 1/4 финала проигравшая Кербер — 3:6, 5:7), Екатерина Макарова, молодая Евгения Родина (в 1/8 финала смело боровшаяся с Уильямс — 2:6, 2:6).

Последний турнир Большого шлема в нынешнем году, открытое первенство США, стартует 27 августа в Нью-Йорке, на знаменитых кортах Flushing Meadows (в переводе на русский — «Заливные луга»).