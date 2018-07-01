Новый сезон, новые вызовы

Пойдут ли впрок уроки мундиаля?

Спустя две недели после окончания мундиаля-2018 нам предстоит увидеть, какие уроки извлекли из него люди, отвечающие за судьбу российского футбола. Ведь он живёт не только за счёт национальной и других сборных страны, а прежде всего опираясь на клубы Премьер-лиги и других профессиональных лиг. Это они добывают рейтинги УЕФА на международной арене, разыгрывают чемпионат, Суперкубок и Кубок страны. И самое главное — воспитывают таланты для сборных...

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Итак, россияне начали выступления в розыгрыше Лиги Европы УЕФА. Сегодня в Нижнем Новгороде в шестнадцатый раз будет разыгран Суперкубок России, а завтра стартует 27-е первенство российской Премьер-лиги сезона 2018/2019 года. Так теперь будет называться главная наша лига вместо прежнего названия — Российская футбольная профессиональная лига (РФПЛ).

Международный футбольный клубный сезон впервые открывает шестая команда минувшего чемпионата страны, «Уфа», которая заменила в Лиге Европы УЕФА последнего обладателя Кубка России — 2017/2018 «Тосно» из Ленинградской области. Команда не только вылетела из Премьер-лиги, но из-за финансового кризиса, как говорится, приказала долго жить. И вот вчера мастера из столицы Башкирии на своём стадионе приняли старт по так называемому пути представителей лиг в турнире «европейцев», сыграв со словенским «Домжале». Этот клуб в первом квалификационном раунде на зубах смог пройти боснийский клуб «Широки-Бриег» (2:2 и 1:1). Ответный матч уфимцы проведут 2 августа. Если им будет сопутствовать успех, то уже 9 и 16 августа их будут в третьем раунде поджидать поединки с победителем матчей венгерского «Гонвенда» из Будапешта с люксембургским «Прогрессом» из Нидеркорна.

Кстати, с третьего раунда в этом турнире стартует санкт-петербургский «Зенит», который в соперники получит победителя пары между словацким клубом «ДАК 1904» из Дунайска-Стреды и белорусским «Динамо» из Минска. И от того, как наши клубы начнут состязания в зоне УЕФА, во многом будет зависеть рейтинг России, в котором она пока находится на шестом месте, и это дает возможность заявлять по три команды в Лигу чемпионов и Лигу Европы УЕФА.

И ещё об одном факте из жизни наших нынешних первопроходцев среди европейцев. Ведь «Уфу» на столь высокий российский футбольный уровень вывел Сергей Семак, который ныне стоит у руля «Зенита», заменив итальянца Роберто Манчини, возглавившего потерпевшую фиаско по пути на чемпионат мира сборную Италии. Ну а вслед за «Уфой» и «Зенитом» с группового этапа вступят в сражение за Кубок Лиги Европы УЕФА наши соседи из ФК «Краснодар».

Бесхозный приз

Матчем за Суперкубок России — 2018 стартует новый футбольный сезон 2018/2019 года на стадионе «Нижний Новгород», который принимал во время мундиаля матчи мирового чемпионата. В нём встречаются за «бесхозный» пока приз, который не сумел сохранить за собой московский «Спартак», сенсационно проигравший в полуфинале розыгрыша Кубка России — 2017/2018 хромавшему уже в тот момент на обе ноги горемычному «Тосно», московские клубы — «Локомотив» и ЦСКА. Железнодорожники оспаривают приз на правах действующего чемпиона России, кстати, именно они уступили в прошлом году почётный приз спартаковцам. А из-за отсутствия «Тосно», вместо исчезнувшего владельца Кубка страны, его заменили, как это предусматривает положение, действующие вице-чемпионы страны — армейцы. У них уже хранится шесть копий Суперкубка России, а у «Локомотива» пока лишь две. И единственное, что мы, как и читатели нашего еженедельника, точно знаем сегодня, что Суперкубок России — 2018 будет зимовать... в Москве. И пока это всё.

В 27-й раз

Также по 26 мая 2019 года будет проходить 27-е первенство страны. В Премьер-лиге, как и прежде, выступают шестнадцать клубов, которые сыграют между собой в два круга. Это четыре клуба из Москвы, по одному из Краснодара, Санкт-Петербурга, Уфы, Тулы, Грозного, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Оренбурга, Самары, Красноярска, Махачкалы.

ФК «Оренбург», самарские «Крылья Советов», красноярский «Енисей» заменили в лиге «Тосно» и «СКА-Хабаровск». А потерявшего лицензию, в связи с расформированием, пермского «Амкара» заменил махачкалинский «Анжи», который уступил в переходных матчах за право выступать в Премьер-лиге красноярцам, занявшим в ФНЛ третье место.

В четырёх клубах произошла смена тренеров, причём в двух иностранных специалистов заменили воспитанники советской футбольной школы. Вместо итальянца Манчини у руля «Зенита» встал Сергей Семак, а вместо черногорца Миодрага Божовича — экс тренер «Севастополя» и «Краснодара» Олег Кононов, известного московского специалиста Александра Тарханова, успешно руководившего екатеринбургсим «Уралом», заменил приведший «Тосно» к победе в розыгрыше Кубка России одессит Дмитрий Парфёнов, который уже давно, со времён своего выступления в рядах московского «Спартака», стал полноправным жителем столицы. И только заменивший Семака в Уфе Сергей Томаров, как и наставник «Оренбурга» Владимир Федотов пока не завоевали себе громкого имени в Премьер-лиге, в отличие от новичков главной лиги страны самарца Андрея Тихонова и красноярца Дмитрия Аленичева, легендарных футболистов «Спартака», а ныне опытных наставников.

Первенство России стало разыгрываться с 1992 года, и за прошедшие 26 чемпионатов лишь шесть клубов поднимались на высшую ступень пьедестала почёта: московский «Спартак» — 10, ЦСКА — 6, санкт-петербургский «Зенит» — 4, московский «Локомотив» — 3, казанский «Рубин» — 2, владикавказский «Спартак — Алания» — 1 раз. Самыми титулованными футболистами страны остаются московские спартаковцы: Дмитрий Ананко, обладатель девяти золотых медалей, Андрей Тихонов — восьми и Дмитрий Хлестов — семи наград. А самым результативным в прошедших первенствах стал в 2011/2012 году нападающий ЦСКА, легионер из Кот д«Ивуара Сейду Думбия, забивший 28 мячей.

А больше всех матчей в первенствах России провели Сергей Игнашевич — 489, Сергей Семак — 455, Дмитрий Лоськов — 453, больше всех мячей забили Олег Веретенников — 143, Александр Кержаков — 139, Дмитрий Кириченко — 129. На эти показатели, стремясь их превзойти, прежде всего нацелились действующие футболисты — вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев (397 игр) и форвард «Зенита» Артём Дзюба (93 мяча).