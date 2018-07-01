Недостаток культуры и моря

Почему отдыхающие не задерживаются на восточном побережье?

На носу — день Феодосии. После запуска Крымского моста город стал вторым на пути следования автотуристов по полуострову. В связи с этим незамедлительно возросло внимание к восточному муниципалитету со стороны не только путешественников, но и республиканских властей. Тем временем на местах набирает обороты противостояние между общественниками и местной администрацией. По мнению чиновников, Феодосия — город мечты. А вот горожане так не считают.

И промышленный, и курортный

Представители местной администрации характеризуют Феодосию как «курорт с хорошей экологией, разнообразными климатическими условиями и тёплым морем». Сейчас власти работают над тем, чтобы усилить курортную составляющую событийным туризмом. В частности, большое внимание стали уделять территории Cтарого города: наводить там порядок, в том числе посредством череды субботников.

Сергей Фомич, глава администрации Феодосии:

«Невозможно силами бюджета привести город в идеально чистое состояние. Но нашлось много небезразличных жителей, которые не словами, а делом помогают быстро реализовать наши планы. И те территории, которые много лет находились в запустении, мы делаем привлекательными. Подключились депутаты, Общественный совет, ОНФ. Многие откликнулись, потому что хотят увидеть Феодосию чистой и красивой».

По словам представителей горадминистрации, экономика региона также на подъёме. Вовсю идёт формирование земельных участков под инвестиционные проекты. Ведутся переговоры о строительстве опреснительного завода и собственной электростанции, которая смогла бы обеспечивать энергией будущие промышленные объекты. Как вы помните, на территории муниципалитета будет создан индустриальный парк «Феодосия». Плюс к этому есть бизнес-проекты в сельскохозяйственной сфере. Часть инвесторов уже прошли согласование инвестиционного совета республики и перешли к начальной стадии реализации своих проектов.

Сергей Фомич:

«Туристический потенциал у города большой. Но для местных жителей мы хотим создать условия, чтобы была круглогодичная занятость. Поэтому создаём инвестиционные площадки. Сейчас на стадии согласований генеральный план города, в который внесены приоритеты развития Феодосии. Он предусматривает в том числе и создание промышленных зон — мы ориентируемся на экологически чистую лёгкую промышленность».

Грязно, но не очень

Теперь посмотрим на Феодосию глазами отдыхающих и местных жителей. Первое, на что обращают внимание и те, и другие, — обилие в городе мусора. Недавно горадминистрация отрапортовала об установке на набережной новых урн. Это прекрасно, но проблема в том, что коммунальные службы не утруждают себя частым вывозом мусора. Даже в разгар сезона, когда население города увеличилось в несколько раз. В итоге вокруг каждой урны возвышаются горы мусора, но местные власти, судя по всему, это не смущает.

Санитарное состояние городских пляжей, говорят отдыхающие, также оставляет желать лучшего.

Сергей Фомич:

«Я прохожу по пляжам и контролирую их состояние. Не сказал бы, что они завалены мусором. Кроме того, у нас предусмотрен ежедневный комиссионный мониторинг пляжей. Также неоднократно приезжали представители Совета министров Крыма, которые проверяли качество пляжных территорий. Так что могу сказать: слова о том, что пляжи центрального города грязные, явно преувеличены. Но я не говорю, что все они в идеальном состоянии. Из 52 пляжных территорий на пяти сейчас идёт претензионная работа о расторжении договоров с нерадивыми пользователями».

Если комиссия обнаруживает на пляже какие-то недочёты, об этом уведомляют пользователя, и все огрехи, уверяют в администрации города, оперативно устраняются.

Шалманы есть, театров нет

Власти признают, что в этом году в городе есть проблема с самовольно установленными торговыми и коммерческими объектами. Неоднократно проводился муниципальный контроль для принятия мер по ликвидации шалманов, но, увы, к каким-то видимым успехам эти меры реагирования пока не привели. Тем временем главные впечатления отдыхающих от феодосийских пляжей и набережной таковы: кругом торгуют пивом, вином, шашлыком и чебуреками, повсюду чадящие мангалы и ощущение полной антисанитарии. Побережье загромождено аттракционами, половина из которых, по словам местных общественников, работают без разрешительных документов и установлены как попало. Кроме того, феодосийцы убеждены, что ни на одном другом курорте музыка не орёт всю ночь так, как в их городе.

Общественность интересуется, поймут ли когда-нибудь городские власти, что люди едут на побережье не за шашлыком и выпивкой, а за пляжами и морем... Кстати, по данным отдела по курортам и туризму администрации Феодосии, по сравнению с прошлым годом количество отдыхающих этим летом выросло на 10%. Достаточно скромный прирост на фоне запуска Крымского моста, согласитесь. Получается, большая часть гостей полуострова просто проезжает мимо Феодосии, не стремясь задержаться здесь.

Что касается событийного туризма, на который феодосийские власти возлагают большие надежды, то и в этом вопросе, если разобраться, всё как-то безрадостно. В городе за всё лето имеют место всего два более-менее крупных культурных события: фестиваль рыбной кухни «Барабулька» и День города. Ещё нюанс: здесь до сих пор нет не только концертного зала — вообще ни одной стационарной концертной площадки.

Валентина Легкоступова, начальник отдела культуры администрации Феодосии:

«Культура и Феодосия — неразрывные вещи. Мне кажется, в первую очередь нужно огромное внимание уделять культурнозму развитию города. Скажем, самый первый момент — это отсутствие театров. Труппы у нас есть, а самих театров нет. Но я думаю, что мы будем работать над этим вопросом».