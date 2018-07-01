Д.О.М. для Симферополя

В Крыму создаётся новая творческая независимая «точка сборки»

«Крымский ТелеграфЪ» встретился с участниками мультимедийного проекта Д.О.М., аббревиатура которого расшифровывается так: драма (собственно, драматический театр), образование, музыка. И, судя по всему, в ближайшем будущем на полуострове таки образуется новый центр творческого притяжения.

Знакомство

Для меня знакомство с Д.О.М.ом началось в начале лета 2018 года с презентации этого проекта на концерте, который проводился в заведении, пафосно названном «Арт-пространство Консерватория» (бывший Дом культуры симферопольского консервного завода). Арт-пространство оказалось пыльным, гулким, странно пахнущим, да и концерт, совмещённый с аукционом, где собирали деньги на постановку первого спектакля Д.О.М.а, оказался никудышным. Обычное дело в нашей южной провинции. Но чем-то всё-таки зацепило. Подумалось: вот есть же люди, явно горящие своим делом, они чего-то хотят, делают. И вполне может быть, что именно сейчас здесь рождается что-то новое, что-то прогрессивное. А нелепая презентация?.. Ну, что же — это всего лишь концерт. Который, к тому же, может стать стимулом для движения дальше. Так и получилось.

«Д»

Создатель Д.О.М.а — крымский режиссёр Валентин Зорко. Имеет два высших образования: по первому — преподаватель английского и немецкого языка (учился в ТНУ, плюс два курса аспирантуры), по второму — театральный режиссёр (Санкт-Петербург, Академия на Моховой). И, как он объясняет, театр — важная часть проекта, но далеко не единственная. «Создаётся некое городское пространство, куда житель города может прийти за тем, что его интересует, волнует, чтобы расслабиться, получить хорошие эмоции, — рассказывает Валентин Зорко. — Понятно, эмоции люди по-разному получают, кто-то напивается, кто-то бегает. А есть — театр, или хороший концерт, или хорошая лекция, всё это — способы напряжение городское сбросить, посмотреть на себя со стороны. Я в этом плане ориентируюсь на Ивана Вырыпаева, Эдуарда Боякова и театр „Практика“. Меня интересует, чтобы зритель пришел на мой спектакль и вышел оттуда с хорошими эмоциями».

Первый спектакль, который делает команда проекта, — «ЯПулемётчик» по пьесе российского драматурга Юрия Клавдиева, ярчайшего представителя так называемой новой драмы. Это движение зародилось в Москве, и оттуда пошли все успешные ныне драматурги. В спектакле «ЯПулемётчик» всего один артист, и разговор идёт о войне и конфликте 2014 года. «Одна роль и два персонажа, — уточняет Александр Денисенко, актер Крымского академического русского драматического театра им. Горького, играющий в этом спектакле. — Дед-пулеметчик и внук деда, который через время ведет диалог с дедом, со своими воспоминаниями по поводу деда. Бывает такое в жизни... К нам приходит информация, и мы её не воспринимаем, не готовы. Мы можем воспринять её как нечто интересное, занимательное, и только спустя какое-то время это становится для нас актуальным. Это как книга, которая перечитывается через несколько лет с новым взглядом на жизнь. И для этого парня это то же самое. Его история с дедом, который травил ему байки о войне. Сначала было просто интересно, а когда у него в жизни начали происходить похожие события, он всё переосмыслил... Универсальная история, неважно, где они живут, среднестатистический город в России, на Украине».

«Это актуально, современно, мне хочется с этим работать, об этом говорить, — продолжает Валентин Зорко. — Моноспектакль, понятное дело, не новость. Но для Симферополя, например, да, — очень свежее явление. Это современное искусство. С видеопроекциями, с новой формой существования артиста. Премьера будет 1 сентября, к началу Второй мировой. Мы хотели сделать к 22 июня, но не успели».

Кроме спектакля «ЯПулемётчик», в арсенале Д.О.М.а ещё несколько работ. Постепенно формируется и команда. Но в команде проекта, как уже было сказано, не только театралы...

«О»

Образование. Антителевизор, если угодно.

«Главная проблема в том, что люди в большинстве, несмотря на бум развития технологий, на доступность информации разнообразной сейчас, непросвещенные, поэтому всего и боимся, — говорит Валентин Зорко. — Поэтому ещё одной составляющей проекта является образование. Это лекции, которые планируем и уже проводим. Там несколько направлений: духовное развитие, религия, межличностная психология. Нашелся и человек, который возглавил это отделение, — крымский психолог Эдуард Грыжук. И ещё хочется, чтобы была медитация и йога, это полезно».

Заметим, что идея включить в проект проведение различных тематических лекций или тренингов, конечно, не оригинальна, но это сейчас весьма популярно. Поэтому и вполне объяснимо. Да и полезно — тоже трудно не согласиться.

«М»

Музыка. Планы у создателя Д.О.М.а в этом отношении довольно амбициозные. И насколько полно их удастся реализовать — не столько вопрос времени, сколько — денег. «Мне бы хотелось Симферополь знакомить с новой музыкой. Которая даже, скажем, в Питере сейчас еще не особо известна. К примеру, сейчас мы списались с группой „Наадя“ и ещё несколькими. С теми, кто может быть интересен, возить сюда некие явления. И наших ребят приглашать тоже, конечно, — объясняет Валентин Зорко. — Но есть проблемы: как собрать людей, как деньгами это обеспечить. Я общался с несколькими организаторами в Крыму, все говорят: всем интересна в Крыму халява. Не платить».

Что ж, реальность кусается...

Просто хроника

В общем, мало-помалу процесс идёт. Что будет дальше — бог весть. Сейчас же можно только дать, например, краткую хронику уже происходящего. Итак.

За две недели работы в Д.О.М.е (Симферополь, ул. К. Маркса, 6) состоялся ряд мероприятий. Во-первых, состоялся предпремьерный показ спектакля «ЯПулемётчик». Во-вторых, активную деятельность начало подразделение «М» — музыка. Уже отыграли концерты Lampa Nakala I U, Джойстик, Гудзь, Сергей Чупиков, Денис Воронка. Также проведены лекции (о любви и здоровье), творческие встречи (в частности, с художником и скульптором Леонидом Медведиком), мастер-класс по актёрскому мастерству. Также прошла читка пьесы одного из лучших драматургов современности Ивана Вырыпаева «Пьяные» и читка пьесы «Корабль не придёт» Момме Штокмана. Был запущен и киноклуб. Фильмом-открытием стала лента финского режиссёра Аки Каурисмяки «Береги свою косынку, Татьяна»...

В общем, явно неординарные события начали наконец происходить в Симферополе.