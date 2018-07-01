Корсуньское стояние

Как происходили одни из величайших событий отечественной истории

День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля — в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, провозгласившего в 988 году христианство в качестве государственной религии, и находится в прямой связи с военным походом князя в Крым, на византийский город Корсунь (Херсонес), тогда же, в конце X века. После взятия Владимиром этого города и началась официальная история крещения Руси...

Почему?

Почему князь Владимир пошёл войной на византийский город? К этому привело стремление воспользоваться ослаблением этой империи во время внутривизантийской борьбы за власть. Вместе с этим незадолго до похода различные обстоятельства политического характера заставили киевского князя задуматься о породнении с византийским императорским домом и о принятии религии, которая могла бы стать государственной на Руси. Выбор пал на христианство византийского обряда. Захват Херсонеса и угроза пойти войной дальше — на Константинополь — стали средством, принудившим византийского императора Василия II к признанию внешнеполитических амбиций Руси. В итоге сестра императора, принцесса Анна прибыла в Херсон, Владимир крестился в этом городе, женился на Анне, в дальнейшем произошло распространение православия на Руси.

Город сильный, богатый

Каким же был город Херсон в конце Х века, когда перед его стенами появилось войско князя Владимира?

«Это был самый важный стратегический пункт Византийской империи в Северном Причерноморье, самая северная территория Византии, — объясняет научный сотрудник Государственного историко-археологического музея-заповедника „Херсонес Таврический“, кандидат исторических наук Александр Роменский. — Его значение определялось тем, что он прикрывал важные торговые магистрали, идущие с севера на юг. Выполнял и другие задачи. Так как это была пограничная территория, стратиг Херсона (он исполнял функции и командующего войсками, и главы гражданской администрации, нечто вроде генерал-губернатора. — Ред.) собирал информацию о соседях и отправлял в Константинополь. Византия пользовалась Херсоном как своим недремлющим оком на северных границах».

Население Херсона тогда составляло шесть-семь тысяч человек, и этот город был одним из самых крупных в Восточной Европе того времени.

«Он был богат по сравнению с варварскими территориями, которые его окружали, — говорит Александр Роменский. — Но в Византии было много таких городов. Византия была вообще страной развитой городской жизни, если сравнивать ее с окружающими средневековыми государствами».

Оборонительная система Херсона в Средние века представляла собой мощную крепостную стену по всему периметру, включая и стену со стороны моря. Общая протяжённость стен — около трёх километров, высота 8–10 метров, толщина — до четырёх. Также археологами открыто 32 башни, семь боевых калиток и шесть ворот.

С античных времен значительную часть населения составляли греки. Но, поскольку город находился на так называемом варварском порубежье, на торговом перекрестке, здесь жили и сарматы, и готы, и аланы. Была и иудейская община. Словом, представители практически всех народов, населявших в Средневековье территорию Крыма.

«Для Византии характерен такой имперский принцип, что любой человек, который признавал власть императора и исповедовал православие, считался своим», — поясняет Александр Роменский.

Херсон очень зависел от привозного продовольствия в силу различных факторов, прежде всего в силу своего местоположения. Ведь, как мы уже говорили, он был городом на границе, в окружении варваров, и часто подвергался нападениям. Но существовало и местное производство, и местное сельское хозяйство. Впрочем, в Х веке этого не хватало, чтобы покрыть все потребности города.

Экспортировалась же отсюда, в первую очередь, рыба. Рыбы ловили много, рыболовные флотилии, судя по сохранившимся историческим документам, доходили даже до устья Днепра. В городе сохранилось очень много рыбозасолочных цистерн, свидетельствующих о широком распространении рыбного промысла. Важной была и посредническая торговля.

Реконструкция осады

Как происходила осада города войсками князя Владимира? Различные летописные и археологические источники позволяют сделать довольно подробную реконструкцию тех событий.

Итак. Владимир с дружиной прибыл к Херсону на ладьях. Его войско насчитывало примерно пять-шесть тысяч человек. На каждой, скажем так, среднестатистической ладье, которые использовались русами в то время, помещалось до 40 гребцов и воинов. Скорее всего, княжеский флот насчитывал около 150 ладей.

«Византийцы имели не очень большой гарнизон, — говорит Александр. — Это профессиональные воины, которым выделялось денежное довольствие из Константинополя, плюс набирали ополчение из всех годных к военной службе, всего тысяча-полторы. В целом несколько тысяч человек с той и другой стороны».

Высадка княжеского войска, по самой распространённой и наиболее правдоподобной версии, произошла в севастопольской бухте, которая сейчас называется Стрелецкая. В древности здесь была часть сельскохозяйственной округи Херсона, а теперь на берегах бухты военные части ЧФ и пограничников, причалы для лодок и яхт, военные судоремонтные предприятия и частная жилая застройка. Отсюда до стен древнего города по прямой (раньше ведь никакой застройки не было) — чуть более километра. Один стремительный яростный бросок. Но о быстром штурме никаких сведений у историков нет. Вероятно, корсуняне-византийцы, загодя зная о приближении княжеского флота, заперлись в городе, понадеявшись — и небезосновательно — на прочность его стен. И началась осада, продлившаяся от шести до девяти месяцев (в разных источниках по-разному). А Владимир разбил недалеко от стен города свой лагерь.

«В источниках есть упоминание, что лагерь князя находился, во-первых, на расстоянии полета стрелы от крепостных стен — это 250–300 метров, — рассказывает А. Роменский. — Во-вторых, говорится, что к востоку от лагеря находилась линия водопровода. И если это все сопоставить, то можно утверждать, что где-то между Стрелецкой и Песочной бухтами находился этот лагерь».

Основное пространство между Стрелецкой и Песочной бухтами сейчас занимает территория Нахимовского училища. Есть и городская застройка — улицы Дыбенко, Ефремова, проспект Гагарина, где соседствуют и старые «сталинки», и хрущёвки, и новые современные дома. Тихий, уютный район. Там же находятся недавно реконструированный «ахматовский» парк и общеобразовательная школа № 35... А в Песочной бухте, непосредственно примыкающей к Херсонесу, — один из городских пляжей.

Основной район боевых действий — западная часть городища. «Кстати, оно как раз и исследовано меньше всего, — замечает Александр. — Вот мы говорим о Владимире, об осаде, а место самых непосредственных событий, в большей части, не раскопано до сих пор».

Эта часть древнего города выглядит сейчас просто как огромное, покрытое густыми травами и холмиками пространство. На поверхности только некоторая часть крепостных стен да единичные раскопанные участки строений. Но есть здесь один объект, связанный, вероятно, и с осадой, и с крещением князя Владимира.

Вот что, в частности, сказано в «Повести временных лет»: «...Владимир, изготовив войско своё, приказал присыпать насыпь к городским стенам. И когда насыпали, они, корсунцы, подкопав стену городскую, выкрадывали подсыпанную землю, и носили её себе в город, и ссыпали посреди города...»

Таким образом в городе образовался земляной холм, на котором, по преданию, Владимир впоследствии построил церковь на месте разобранного более раннего храма. Сейчас она так и называется — базилика на холме.

«Базилика раскапывалась в 80-х годах прошлого века, — уточняет Александр. — Самого холма нет. Осталась насыпь, которую интерпретируют как тот самый холм. Но там есть вопросы. Например, в этой насыпи есть монеты и более раннего времени, IX века. Та ли это базилика — однозначно сказать мы не можем. Но вероятно».

Загадка крещения

Кульминацией похода Владимира на Корсунь стало, безусловно, его крещение. Но где именно произошло это знаменательное для всей последующей истории Руси событие? Точных данных, оказывается, нет... Но есть две основные версии. Согласно одной, это произошло в так называемой Уваровской базилике, над баптистерием (купелью) которого сейчас стоит металлическая ротонда с соответствующей надписью, установленная в 1997 году по инициативе УПЦ МП. Согласно другой, местом крещения стал так называемый крестообразный храм № 27 (по счету Археологической комиссии), на руинах которого в XIX веке был сооружён знаменитый Владимирский собор.

«Баптистерий Уваровской базилики — самый крупный, самый зрелищный из сохранившихся памятников той эпохи, — объясняет Александр Роменский. — Эта базилика была построена в конце VI века, по самой убедительной версии, хотя есть и более ранние датировки. Тогда же был построен и весь прилегающий к этому месту епископский квартал. Да, это, наверняка, была самая значимая, статусная, скажем так, базилика. Но из этого факта ещё не следует автоматически, что именно в ней принял крещение князь Владимир. В Херсоне существовало 12–14 крупных храмов, в которых теоретически могли совершить такое таинство. Тем более что у нас есть свидетельство летописи, которое утверждает: это произошло на торговой площади, там, „где корсуняне совершают торг“. А торговая площадь — это центр города, территория вокруг нынешнего Владимирского собора. Там же находится несколько других храмов. Летопись никак не связывает это с северо-восточным районом на морском побережье, где расположена Уваровская базилика. Кстати, когда сам граф Уваров исследовал найденную им базилику, это было в середине XIX века, он сделал примечательную запись в одном из своих трудов: „найденная нами базилика находится на берегу морском, а та, где крестился князь, была посреди города“. Сейчас на эту тему много спекуляций. Но у нас есть вполне конкретная деталь — это было именно на торговой площади...»

Брак во имя веры?

Одним из ключевых сюжетов истории о хождении Владимира в Крым является его женитьба на принцессе Анне, родной сестре императора Василия II. Она вскоре после победы князя прибыла в Херсон из Константинополя в сопровождении византийской знати и духовенства.

Здесь князь и породнился с одной из знатнейших династий, а княжество, говоря современным языком, получило существенные политические бонусы.

Кстати, несмотря на то, что брак был мотивирован делами явно не амурными, семья у них получилась, судя по всему, неплохая. Владимир, во всяком случае, советовался с ней «в делах церковных». Возможно, у них была дочь.

Кстати, есть версия, что именно из-за Анны Владимир крестился и никакой политики там не было... Интересно, что наиболее современная этим событиям информация сохранилась на Востоке, у арабского историка XI века Абу Шоджа ар-Рудравери и у сирийского историка того же века Яхъи Антиохийского. Первый, в частности, описывает события так: «Женщина воспротивилась отдать себя тому, кто расходится с нею в вере. Начались об этом переговоры, которые закончились вступлением царя русов в христианство». Второй свидетельствует о высокой духовности супруги Владимира, исходя из того, что она «на Руси построив многия церкви».

Скончалась Анна Византийская в 1011 или 1012 году, за четыре года до смерти самого князя Владимира.