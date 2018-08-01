Крымские неВинные метаморфозы

Каким образом экзотические напитки приобретали на полуострове свой вкус и колорит и что думали об этом известные личности

Еще князь Голицын постановил, что виноделию в Крыму быть. С тех пор придумана рецептура огромного числа оригинальных эликсиров, которые можно попробовать только на полуострове. Но есть и такие, которые, словно велосипед, изобретали дважды — один раз в далеком зарубежье, второй раз — в России. Имени не меняли, просто заново вдыхали душу.

Тайна мадридского двора

Много столетий хересы производили исключительно в Испании. Вино это рождалось под звуки кастаньет в далеком городе Херес-де-ла-Фронтера, впитывая в себя зажигательные ритмы удивительных испанских танцев. Кабальеро бросали в бокалы с вином золотые монеты: «За любимых!» Говорят, это приносило влюбленным счастье.

О хересе — этом гранде в бархатных одеждах — восторженно писали самые именитые поэты и прозаики мира. В трагедии «Генрих IV» гениального Шекспира монолог Фальстафа звучит как гимн хересу: «...Действие великолепного хереса состоит в том, что он согревает кровь...» Классик русской литературы Лев Толстой свою знаменитую Анну Каренину в минуты эмоциональных переживаний заставляет пить именно херес. И, согласитесь, разве можно выразить свои предпочтения более обстоятельно и в то же время певуче, чем это сделал Алексей Апухтин, для которого херес был непременным спутником творчества: «Я номер взял в гостинице известной / Тем, что она излюбленный приют / Людей, как я, которым в мире тесно. / Слегка поужинал, спросил / Бутылку хереса, бумаги и чернил...»

Испанские виноделы трепетно хранили секрет приготовления хереса. Но, наверное, все же недостаточно тщательно, потому что в начале ХХ века херес начали производить в Австралии и США.

В России истинную природу хересных дрожжей первыми установили в начале прошлого столетия А. М. Фролов-Багреев и М. А. Ховренко. А в крымской «Массандре» (сегодня ФГУП «ПАО „Массандра“») херес, чьи тона, по выражению знатока вина профессора Е. П. Щольц-Куликова, «напоминают особой желтизны металл», приготовила дочь прославленного винодела Александра Александровича Егорова, Татьяна.

В знаменитой энотеке (коллекции вин) «Массандры» на протяжении долгих лет ее существования отдел крепких вин представлен особенно богато. Это вполне закономерно, ведь, как утверждают специалисты, херес, а еще портвейн и мадера достигают апогея развития к 80–120 годам. Почетное место в коллекции занимают Селектет, херес из коллекции князя Л. С. Голицына, Амонтильядо Гордон (тип крепкого хереса). И конечно же, старейшина рода легендарный херес Де-ла-Фронтера 1775 года.

У хереса поклонников много. По воспоминаниям старожилов, однажды завод посетил артист кино Павел Кадочников. Осматривая энотеку, он подошел к «музейным» бутылкам хереса и, не сдержав восторга, попросил у главного винодела разрешения коснуться их рукой. Дотронувшись до покрытых пылью веков живых свидетелей истории, Кадочников сказал, что отныне свой палец, которому посчастливилось соприкоснуться с легендой, он с гордостью будет показывать друзьям. Известно, отдавал предпочтение хересу и высоко ценивший крымские вина председатель Совета министров СССР А. Н. Косыгин.

Золушка, сбежавшая из Португалии

Мадейра — остров вблизи северо-западного побережья Африки. Главная курортная достопримечательность Португалии. Удивительный тропический рай, некогда полюбившийся британскому экс-премьеру Черчиллю, который на склоне лет прибыл сюда писать свои акварели. Благодатный климат. Приветливое море. Жгучее солнце. Роскошная растительность. И, как следствие, прекрасные вина. В общем, всё почти как в Крыму.

Когда-то, много веков назад, один богатый человек, живший в Индии, заказал у виноградарей острова Мадейра партию местного вина. Напиток погрузили на парусник. И корабль отправился в дальний путь. В течение долгих месяцев, обогнув Африку и дважды пересекши экватор, бочки с вином путешествовали по морям-океанам. Но к тому времени, когда парусник достиг берегов Индии, заказчик умер. Его наследникам прибывший груз оказался не нужен. Посему, повторив путь в обратном направлении, товар вернулся на остров. Предвидя неминуемое разорение, отправитель вина решил покончить с собой. Чтобы предсмертные мучения были не так страшны, страдалец налил бокал вина из злополучных бочек. Пригубил. Понравилось! Пригубил еще раз. А вино-то совершенно другое — обыденное стало сказочным, Золушка превратилась в принцессу.

Позабыв о злоключениях, торговец собрал виноделов, которые подтвердили, что невзначай полученный продукт цвета огненного загара действительно обладает высоким качеством, изысканным букетом и необычайными тонизирующими свойствами. Решив, что первопричиной чудесного превращения является двухлетняя морская прогулка, португальские купцы стали возить вино на кораблях в Индию и обратно. Потом разливали в бутылки, на дне которых стояла особая отметка: «Возвращенное из Индии» или просто «Из Индии». Так родился специальный термин — «мадеризация». Позже до виноделов наконец дошло, что мадеризацию можно проводить намного проще, выдерживая молодое вино под открытым небом. Без путешествий в Индию и морской качки.

До России молва о чудодейственных свойствах мадеры дошла в XVIII веке. Стареющей императрице Екатерине II врачи настоятельно порекомендовали пить вино. Следуя медицинским предписаниям, государыня стала выпивать в день по рюмке мадеры. А несколькими веками позже придворный старец Григорий Распутин благоволил к мадере и без каких-либо на то предписаний.

В 1857 году на острове Мадейра погибли старые виноградники. Производство традиционных видов уже успевшего стать легендарным вина практически прекратилось. Тогда же началась фальсификация мадеры по всему миру. В русской глубинке умельцы готовили «мадеру», смешивая картофельный спирт с ягодным соком. На бутылки наклеивали этикетки, купленные за рубежом. Именно эту «мадеру» высмеивал Александр Островский в «Бесприданнице». Поддельная мадера, ставшая синонимом вина, обожаемого дамами полусвета, упоминалась в произведениях русских классиков — Федора Достоевского и Николая Лескова, Антона Чехова и Максима Горького.

А настоящую мадеру в Российской империи стали готовить в конце XIX столетия, в Крыму. Со временем это вино благодаря его букету, цвету и крепости по праву стали называть «дамским коньяком». Впервые в истории русского виноделия мадеру приготовил А. Я. Вадарский, проводивший свои технологические изыскания в отделениях головного завода «Массандры» «Ореанда» и «Ай-Даниль». Однако качество полученного вина его не удовлетворяло. Пришлось ехать в Португалию. Вернувшись в Крым, Вадарский стал при выдержке применять солярий.

Другой крымский умелец В. А. Шахов был первым, кто с целью получения более сухих виноматериалов использовал длительное брожение на мезге, что значительно улучшило качество нашей мадеры. В купажи молодых вин он добавлял выдержанную мадеру. Крепление проводил спиртом, смешанным с вином. Мадерный тон шаховские образцы приобретали на открытом воздухе.

Лучшим образцом местной мадеры в массандровской энотеке признано вино урожая 1937 года — светло-янтарно-золотистое с полной гармонией вкуса.