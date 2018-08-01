Красная Ницца, белый халат

Что делал в Крыму брат Ленина?

«Самый человечный человек» — этим выражением с целью подчеркнуть величие и исключительность часто величали старшего из знаменитых революционеров Ульяновых, Владимира Ленина. Однако, на наш взгляд, это определение в его буквальном смысле больше подходит его младшему брату — Дмитрию.

Врачуя людей и подрывая здоровье системы

Младший сын в семье Ульяновых мечтал стать врачом. Окончив гимназию в 1893 году, Митя поступил на медицинский факультет Московского университета. Но и революционной деятельности, по примеру старшего брата, не чурался — пребывание в скандально известных столичных тюрьмах Бутырке и Таганке, депортация из Москвы на периферию продлили его учёбу на несколько лет, диплом врача он получил лишь в 1901-м.

После окончания университета начались странствия молодого специалиста и страстного пропагандиста новых идей по необъятным просторам Российской империи. Повсюду он попадал под негласный надзор полиции, неоднократно был арестован, приобретал авторитет как врач и набирался опыта борьбы с системой. А в 1911 году судьба забросила Дмитрия Ильича в Крым.

Просто доктор

Благодаря протекции Антона Дзевановского, заведовавшего санитарным отделом Таврического губернского земства, Дмитрий Ильич получил должность санитарного врача Феодосийского уезда. Ему до всего было дело: рьяно добивался улучшения обеспечения жителей пресной водой, требовал от земства более щедрого финансирования профилактических мероприятий для снижения заболеваний тифом, туберкулезом и холерой. Во время Первой мировой войны был врачом военного госпиталя в Севастополе. Кстати, историки утверждают, что не встречали в архивах следов бурной революционной деятельности Дмитрия Ульянова в период с 1911 по 1917 год. Да, он по-прежнему оставался членом РСДРП, но ничего крамольного не совершал, был в политическом плане настолько тих и незаметен, что даже полиция перестала им интересоваться.

После революционных событий в Петрограде в 1917 году отдельные восстания вспыхнули и на полуострове. А Дмитрий Ильич... «В сражениях под Бахчисараем и дальше к Симферополю, — писал он родственникам, — я работал в качестве врача и перевязывал раненых».

Незаметный родственник

В 1918 году Дмитрию Ульянову сначала предложили занять в правительстве Таврической советской социалистической республики пост наркома по делам национальностей, но он выбрал другой пост, более соответствующий его призванию, — возглавил Наркомат здравоохранения. На этом посту он развернул бурную деятельность, чтобы максимально улучшить медико-санитарное обслуживание крымчан, но всего сделать не успел — Таврическая республика просуществовала менее двух месяцев.

Власть большевиков в Крыму пала, практически весь состав правительства был уничтожен. Ульянову жизнь спасла случайная командировка по налаживанию сети лечебных учреждений Феодосийского уезда...

В этом месте биографии Дмитрия Ильича есть небольшое белое пятно, на некоторое время его следы теряются. Затем он появился в Евпатории, где его никто не знал. И тщательно скрывал своё родство с Лениным. Однако делал всё что в его силах в качестве заместителя председателя подпольного уездного ревкома. А в силах его было оставаться хорошим врачом.

В Мамайских каменоломнях близ Евпатории, где скрывался партизанский отряд «Красные каски», неизвестный брат известного вождя мирового пролетариата при свете чадящего факела опять и снова лечил и спасал людей, тех, кого ранили в стычках, и тех, кто пострадал в белогвардейских застенках. И никто не узнал об этом. Кайзеровские шпики и белая контрразведка не заметили козырь, который шёл к ним прямо в руки, не разглядели в простом враче родственника того, кому всеми силами желали бы сделать максимально больно, кого желали сделать хоть чуточку слабее...

Всесоюзная здравница для Володи

В мае 1919 года большевики вновь взяли под свой контроль значительную часть территории полуострова. А Дмитрий Ульянов ещё в апреле перебрался в Симферополь. Был избран членом обкома партии большевиков, назначен наркомом здравоохранения и социального обеспечения. Одновременно с этим Дмитрию Ульянову было предложено ни много ни мало возглавить Крымскую советскую социалистическую республику! Он со свойственной ему скромностью отказался, вернее, принял компромиссное решение временно взять на себя роль исполняющего обязанности главы правительства, до того момента, когда найдётся кто-нибудь более приемлемый. «Я должен был остаться в Симферополе наркомом здравоохранения... — писал Дмитрий Ильич в одном из писем. — Вследствие болезни Гавена, приковавшей его к постели, его нельзя было избрать председателем, хотя он наиболее подходил бы к этому... Временно, за неимением лучшего, посадили меня — в ожидании сильного кандидата с севера». И ещё писал Дмитрий Ильич сестре Марии о том, что ему действительно хотелось бы сделать для новой власти: «...передай Володе, что в Евпатории... у самого берега моря я присмотрю ему помещение, чтобы он хоть две-три недели мог отдохнуть, покупаться и окрепнуть. Там есть все приборы для... терапии и можно полечить ему руку. Тем более что он никогда не видел нашего Чёрного моря». Известно, что Ленин так ни разу и не побывал в Крыму.

Воплощать в жизнь свою мечту сделать из Крыма всесоюзную здравницу Дмитрий Ульянов продолжил на посту главы Центрального управления курортов Крыма (ЦУКК). Было это уже после победы над Врангелем. Казалось бы, красные ещё только утверждались на полуострове, а Дмитрию Ильичу уже приходилось бороться с произволом местных партийных «князьков», которые всячески препятствовали передаче роскошных вилл и дворцов со всем имуществом в централизованное подчинение Наркомздрава. В деле, которое считал правым, Ульянов обрёл совсем уж неожиданных сторонников — представителей старой интеллигенции Антона Дзевановского, геолога Петра Двойченко и других. В итоге борьба за дворцы для народа окончилась частичной победой Ульянова — в Ливадийском дворце открылся первый в стране крестьянский санаторий, своеобразная визитная карточка «красной Ниццы». Сюда часто привозили гостей из-за рубежа, чтобы те увидели, как крестьяне из русской глубинки поправляют здоровье в императорских хоромах.

Конец истории

Дмитрий Ульянов покинул крымскую землю в декабре 1921 года. Современные историки обнаружили документы, по которым отзыв Ульянова-младшего из Крыма был связан с его чрезмерной любовью к местным винам. Само собой, пьянство мешало заниматься государственной и партийной работой. Возможно, это правда. Но, согласно официальной версии, принятой в советское время, Дмитрий Ильич уехал в Москву, чтобы как врач участвовать в наблюдении за состоянием здоровья своего брата, который к тому времени уже был тяжело болен.