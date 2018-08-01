В обход проблем

Как правильно приготовленная «Ленивая жена» приносит радость, как в ГИБДД заходят без очереди, и как очистить улицы от мусора по телефону

Пройти вне очереди с помощью интернета

Госавтоинспекция напоминает о простоте и удобстве регистрации транспортных средств и выдачи водительских удостоверений на портале gosuslugi.ru

Портал предоставляет возможность получить в упрощенном виде государственные и муниципальные услуги, в том числе регистрацию транспортных средств, получение водительского удостоверения. В настоящее время около 40% населения региона используют портал «gosuslugi.ru» и получают вышеуказанный услуги в электронном виде.

Как записаться в ГИБДД через портал госуслуги?

Во-первых, перед оформлением записи приема в электронном виде, необходимо пройти полную регистрацию на Едином портале Госуслуг, перейдя по ссылке https://www.gosuslugi.ru.

После перехода по указанной ссылке перейдите в раздел личной регистрации будущего кабинета:

— На первоначальном этапе следует ввести свою Фамилию и Имя, указать действующий номер сотового телефона и адрес электронной почты, на который система вышлет письмо с подтверждением.

— После ввода данных нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

— Следующим шагом система предложит создать надежный пароль, после чего сохраните информацию.

Однако по окончании данной процедуры на портале можно пользоваться только справочной информацией. Чтобы система позволяла совершать электронную запись, необходимо заполнить общие сведения и ввести персональные данные. После выполнения входа в личный кабинет система переводит пользователя в раздел «Основной информации».

Чтобы успешно завершить формирование личной учетной записи, необходимо подтвердить личность перед информационным порталом и получить код активации, выбрав один из способов его получения.

После авторизации, у пользователя появляется возможность получить государственные услуги, предоставляемые Госавтоинспекцией, двумя способами: в электронном виде и на личном приеме. ГИБДД рекомендует использовать электронный способ подачи заявки.

Если всё в порядке, ГИБДД оформит госуслугу. Если нет — предоставит письменный отказ, где объяснит причины.

Подав заявку на регистрацию транспортного средства или получение водительского удостоверения, необходимо прийти в назначенное время в регистрационное отделение ГИБДД и, в специально выделенных для этого окнах, получить услугу без очереди.

Главные преимущества использования портала gosuslugi.ru:

• круглосуточная доступность;

• возможность оплаты любой госпошлины с 30% скидкой при условии заказа услуги и оплаты ее электронным способом;

• встроенная система оплаты;

• доступность сервисов по регистрационным данным портала;

• отсутствие очередей;

• присутствие службы поддержки;

• отсутствие коррупции, так как заявитель не обращается напрямую для получения услуги;

• фиксированный срок получения услуги;

• возможность обжалования результатов получения услуги, в том числе посредством Федеральной государственной информационной системы до судебного обжалования (ФГИС ДО).

Звонить в надежде на чистоту

Телефоны компаний/предприятий, осуществляющих вывоз крупногабаритного мусора с территории муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым, с дальнейшей транспортировкой на полигон ТКО в с. Тургенево, Белогорского района

ООО «Чистый город» +7 (978) 942-07-70

ИП «Сазонова А. А.» +7 (978) 136-67-33

МУП «ЭКОГРАД» +7 (978) 835-65-56

ООО «Вектор» +7 (978) 049-76-86

ООО «Алекс» +7 (978) 107-20-75

Доставляем радость мужскому желудку без усилий

Готовим запеканку из пельменей, именуемую в народе «Ленивая жена»

Ингредиенты:

• Пельмени замороженные — 800 г

• Лук репчатый — 2–3 шт.

• Сыр твердый — 100 г

• Яйца куриные — 4 шт.

• Майонез — 250 г

• Соль — 1–2 ч. ложки

• Перец — 1 щепотка

• Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Включить духовку. Почистить и помыть лук, нарезать кубиками.

2. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Выложить лук, обжарить, помешивая, 2–3 минуты, до золотистого цвета.

3. Форму смазать растительным маслом и поставить в духовку на 1–2 минуты. Слегка подогретая форма не даст пельменям прилипнуть к поверхности.

4. Выложить пельмени в форму одним слоем. Посолить и поперчить.

5. Сверху выложить жареный лук.

6. В миску вбить куриные яйца, посолить и поперчить. Добавить майонез

7. Хорошо взбить.

8. Залить пельмени яично-майонезной смесью.

9. Сыр натереть на крупной терке.

10. Последний слой — тертый сыр. Поставить форму в духовку на среднюю полку.

11. Выпекать запеканку из пельменей при температуре 200–220 градусов около 40 минут.

12.Посыпать готовую запеканку «Ленивая жена» нарезанной свежей зеленью.