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Почём металлолом?

Иногда металлолом имеет особую цену. По Уголовному кодексу. Как, например, произошло на днях с одним из жителей Симферопольского района. Мужчина решил заработать на сдаче металла на специальный приёмный пункт и не придумал ничего лучшего, как сдать туда… чужой автомобиль. «В отдел полиции Симферополя поступило заявление от 31-летнего местного жителя о том, что в ночное время с территории гаражно-строительного комплекса неизвестные лица похитили его автомобиль, находящийся в неисправном состоянии. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления был задержан ранее несудимый 53-летний житель одного из сел Симферопольского района», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Как рассказали в пресс-службе, со слов задержанного, он с помощью эвакуатора вывез чужую машину и сдал на лом в пункте приема металла. Полученные денежные средства злоумышленник потратил на собственные нужды.

И что теперь? Теперь следственным отделом ОП No 2 «Киевский» УМВД России по Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкцией статьи предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Вот такая цена у металлолома бывает.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года

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Просмотров: 242 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:21

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