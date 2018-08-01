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Говорят, что... из кранов течет отравленная вода
Жительница Симферопольского района Юля Ж. возмущена: «Вот такая вода идёт из крана после дождя в Перевальном! Неужели на фильтры денег нет или нас специально травят?! И вода у нас такая не только после дождя, она в принципе грязная, осадок такой, что хоть стройку начинай! Позорище нашего городка!»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года
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