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Говорят, что... из кранов течет отравленная вода

Жительница Симферопольского района Юля Ж. возмущена: «Вот такая вода идёт из крана после дождя в Перевальном! Неужели на фильтры денег нет или нас специально травят?! И вода у нас такая не только после дождя, она в принципе грязная, осадок такой, что хоть стройку начинай! Позорище нашего городка!»