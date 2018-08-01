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Говорят, что... ялтинским детям негде гулять
Жительница курортной столицы Крыма сетует: «Наш парк Пионерский. Грязный. Поломанные, старые качели и пожизненно пустая песочница. Неужели нельзя один раз в год насыпать песок. Маленьким деткам до трех лет вообще негде гулять . Одна качелька на всех, и надо очередь занимать. Позор местным властям. Курортный город, а такой неопрятный и неухоженный…»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года
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