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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... праздник обошелся вдвое дороже

Говорят, в День ВМФ севастопольцам и гостям города изрядно подпортили настроение те, кто решил подзаработать за счет праздника. Общественное недовольство, в частности, вызвали таксисты, установившие в этот день двойной тариф на свои услуги. «Спасибо вам большое за двойной тариф, – пишут севастопольцы в соцсетях. – После военно-спортивного парада военнослужащие, которые больше месяца готовили горожанам и гостям города праздник (а другие военнослужащие в свой праздничный день заступают на дежурство), в честь Дня ВМФ должны платить двойную сумму. Все гости города, кто приехал разделить радость праздника, посмотреть парад, тоже платят двойной тариф. Все, кто сегодня вечером после отдыха в центре поедет домой на такси, – и вам, в качестве исключительно праздничного бонуса, двойной тариф. Спасибо вам за такое поздравление и заботу о людях, особенно от тех, кто дарит вам зрелищные мероприятия. Спасибо и от всех севастопольцев, с кого вы имеете барыши в праздничные дни». Известно, что в этот праздничный день аналогичным образом зарабатывали и на яликах, осуществляющих катерную перевозку пассажиров Балаклава – Пляжи. Также, как свидетельствуют севастопольцы, были распроданы (от 500 руб. до 4 тыс. руб.) смотровые места на набережных города. Причём без билетов, поэтому можно думать, что праздник стал хорошей кормушкой для дельцов, которых крышует местная власть.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года

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Просмотров: 4 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:30

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