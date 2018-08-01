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Говорят, что... разрушается памятник архитектуры
Ялтинцы высказывают негодование в адрес руководства ФГБУ «Военный санаторий «Ялта»». Мол, на балансе санатория находится памятник истории и архитектуры – дворец эмира Бухарского Саид Абдул Асад-хана. Сейчас это лечебный корпус, и о его статусе напоминает скромная табличка над лестницей в библиотеку... Говорят, еще в 2015 году часть дворца решили переделать для медицинских нужд. В итоге ремонт не закончен, а 118 кв. метров первого этажа разрушается. По стенам пошли трещины, лопнула и течет крыша... Никто не понес наказания и никому нет дела.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года
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