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Европейские нормы

Как в Симферополе строят приют для бездомных животных

Что должно быть в городе в общеевропейском понимании? Кроме своевременной уборки мусора, чиновников, думающих о благе граждан, а не о наполнении своих карманов, освещённых улиц и нормальных дорог? Приюты для бездомных людей и животных. В Симферополе нет приюта для людей (работал, но потом закрылся) и есть нечто похожее на приют для животных (спасибо волонтёрам и за это!) — частная инициатива неравнодушных. Причем в масштабе, явно не соответствующем масштабу проблемы. И вот власти заявляют, что строят наконец полноценный муниципальный приют для братьев наших меньших.

Краткая история вопроса

В прежние годы было немало сказано о необходимости построить в Симферополе приют для животных. Местную власть критиковали и общественники, и рядовые горожане, чиновники пытались делать что-то на базе симферопольского полигона ТБО, но дело не двигалось. Вернее, двигалось, но, скажем так, декларативно. Реальные же дела делались исключительно усилиями волонтёров и частных лиц. Летом 2013 года, например, открылась так называемая гостиница для животных. По сути, частный пункт передержки, где любой желающий мог оставить своего любимца на попечение специалистов. Также в этом пункте бездомных кошек и собак стерилизовали и оставляли на передержку. Но на полноценный приют, говорили, денег нет. Нужен, дескать, инвестор. А инвестор появляться не спешил. Городские же власти заверяли в готовности и желании помогать в этом вопросе, но...

Затем, в 2015 году, списав все неудачи на злые годы украинского засилья, градоправители вновь заговорили о строительстве приюта для животных. И о том, что в его составе будут клиника для осмотра, лечения и стерилизации животных, а также несколько десятков вольеров, которые вместят до сотни собак и кошек. И что построят все это на месте уже существующей передержки на улице Крымской Правды. К этому моменту там содержалось уже около полусотни собак (а вольеры волонтёры сделали как смогли, своими силами, из подручных материалов). Тогдашний глава администрации города пообещал, что общественники в дальнейшем будут эксплуатировать и оперативно управлять построенными новыми объектами.

Однако строить почему-то не спешили. А зимой 2016 года и вовсе появилась информация о том, что... в Симферополе хотят закрыть единственный приют для животных под предлогом ремонта! В частности, на улицах крымской столицы появились тогда же объявления с призывом спасти собак от гибели. Мол, их некуда будет деть, поэтому животных просто усыпят. Количество же бездомных животных в этом пункте тогда уже увеличилось, по словам волонтёров, до семидесяти.

А минувшей зимой снова появились сообщения, что строительство симферопольского приюта для животных таки планируют начать. И уже в ближайшие месяцы. Тогда руководитель Крымской региональной общественной организации любителей животных «Верный друг» Людмила Милованова сообщила: «В марте будут проведены торги, строить начнут в апреле. Приют будет рассчитан на 200 собак». По словам общественницы, на первом этапе будут построены вольеры и хозяйственный блок, на втором — ветеринарная клиника для стерилизации, вакцинации и лечения животных. Общая стоимость строительства, судя по появившейся тогда же информации, ожидалась в размере 50 млн рублей. Но обстоятельства скорректировали эти планы. И уже вскоре начало строительства передвинули на май. Также проводились торги и конкурс на определение подрядчика, и стало известно, что строительство пройдет в два этапа. Сначала возведут вольеры и хозпостройки, а потом уже достроят большую ветеринарную клинику.

На ул. Крымской Правды, 6, идёт долгожданная стройка

Дело движется

И вот несколько дней назад стало известно, что планы городских властей по созданию полноценного муниципального приюта для животных всё-таки начали воплощаться в реальность. Говоря проще, строительство муниципального приюта для бездомных животных в Симферополе, на ул. Крымской Правды, 6, идет строго по графику. «Подрядчик выполняет все работы по графику, никаких подозрений срыва сроков нет. Срок окончания первого этапа строительства по плану — 20 декабря 2018 года. Приют будет рассчитан на одновременное пребывание около 200 животных, на первом этапе будут построены вольеры на 148 особей», — сообщил заместитель главы администрации крымской столицы Сергей Круцюк.

Сейчас на стройплощадке размером почти 0,7 га работы выполняются одновременно на нескольких объектах (на этом участке рядом со стройкой в старых вольерах по-прежнему обитают около 50 собак). Первым этапом строительства предусмотрено возведение одноэтажного здания общей площадью 167 кв. метров и крытых вольеров площадью 855 кв. метров. Кроме того, по словам Сергея Круцюка, до конца года здесь построят и пожарные резервуары на площади 72 кв. м. Кстати, сами стены помещений, как было заявлено ещё на этапе подготовки, будут выполнены из огнеупорных стройматериалов.

В целом проект предусматривает строительство хозяйственного и административного блоков, крытых вольеров на 148 животных, ветеринарной клиники с возможностью содержания 30 взрослых собак, 20 щенков и 70 котов, а также пожарных резервуаров и очистных сооружений.

Что касается цены вопроса, то она существенно увеличилась. Если прежде заявлялось о необходимости потратить на этот проект примерно пятьдесят миллионов рублей, то теперь известно, что на строительные работы только в этом году выделено почти 51,5 млн рублей. Общая же стоимость возведения комплекса может превысить 100 млн рублей.

Игорь ШИЛОВ
Фото vk.com, crimeapress.info
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 07:33

:: Комментарий #1 написал: Рулет из кабачка   |   Сегодня, 18:07   |  



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