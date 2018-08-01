Дорого и аскетично

Отдых в Крыму приносит деньги в бюджет, но не доставляет удовольствия туристам

В этом году пик курортного сезона в Крыму несколько сместился во времени из-за чемпионата мира по футболу, оттянувшего большую часть туристов в другие регионы страны. Но как только спортивный праздник остался позади, отдыхающие тут же наводнили полуостров. Самое время оценить динамичность и успешность высокого сезона.

Больше людей — больше денег

Для начала немного статистики. По данным Министерства курортов и туризма РК, количество отдыхающих, побывавших в Крыму с начала года, составляет 3,281 млн человек. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя заполняемость санаторно-курортных и гостиничных комплексов приближается к 80%. Интересно, что в некоторых туристических регионах, где этот показатель прежде был так себе, сейчас уровень заполненности уверенно подходит к 100%. Это, например, Феодосия, Судак, Большая Евпатория, Саки и Черноморский район. В итоге прямые налоговые поступления от туристической сферы в этом году выросли на 26,6% и на сегодняшний день составляют 1,170 млрд руб. (показатели первого полугодия).

Вадим Волченко, министр курортов и туризма РК:

«Мне кажется, Крым всё больше показывает экономическую эффективность, связанную с туристической отраслью. Достижение этого сезона: в его начале цены на размещение оставались на уровне прошлого года, а подорожание началось только ближе к середине лета в связи с повышенным спросом. Это говорит о том, что многие отельеры, руководители здравниц и санаториев поняли: не нужно пытаться получить всё и сразу, а можно заработать гораздо больше, если делать это постепенно».

Одной из главных проблем курортного сезона в этом году стало увеличение автомобильного трафика, связанное с открытием Крымского моста. Правительством республики был разработан маршрут объезда, но большинство туристов по-прежнему стоит в многочасовых пробках на трассе Керчь — Симферополь. В основном потому, что до сих пор мало кто из приезжих знает о существовании объезда. Кроме того, на пути, предлагаемом для обхода напряжённого участка, хотя и нет пробок, но и дорожное покрытие практически отсутствует. Сейчас, правда, объездные дороги в спешном порядке закатывают в асфальт, но жаль, что все эти меры не предусмотрели заранее. Ведь с самого начала было ясно, что после запуска Крымского моста и в условиях строительства трассы «Таврида» обстановка на дороге из Керчи станет напряжённей некуда. Как бы там ни было, на сегодняшний день правительство видит своей главной целью равномерное распределение загрузки объектов размещения в течение года. Это должно сделать ценообразование более лояльным: сейчас отельеры вынуждены закладывать в стоимость своих услуг максимальную рентабельность, поскольку пользуются лишь короткой частью сезона.

Алексей Черняк, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Государственного совета РК:

«Наша главная задача — чтобы все крымские объекты размещения работали круглогодично и были заполнены. Тогда однозначно будут плюсы и в экономике, и в динамике наполнения бюджета, и в узнаваемости полуострова. У руководства республики есть цель довести интенсивность туристического потока до уровня лучших годов Советского Союза, когда к нам приезжало больше восьми миллионов человек в год. Но подчеркну, что это была чётко спланированная работа на целый год».

Удобные и безопасные

Так выглядит сезон-2018 глазами крымских чиновников. Однако куда интереснее то, что думают по этому поводу отдыхающие. Как вы помните, в этом году в Крыму заработала горячая линия минкурортов. За лето на неё поступило 831 обращение. Большая часть из них касалась получения справочной информации, но, само собой, есть и жалобы. Чаще всего туристы сетуют на грязные пляжи и качество мобильной связи.

Со связью, по всей видимости, сделать ничего нельзя: над решением этой проблемы крымское правительство бьётся начиная с 2014 года, но безрезультатно. А вот на состояние пляжей повлиять, пожалуй, можно. В этом году их у нас 426 (речь идёт об участках, оборудованных в соответствии с достаточно жёсткими требованиями безопасности). Это больше, чем было в прошлом году, но меньше, чем рассчитывали в начале сезона: некоторых пользователей пришлось признать недобросовестными, расторгнув с ними договоры.

Зато порядочные пользователи начали готовить пляжи к сезону ещё в декабре, что вроде бы дало некоторые результаты: отдыхающие признают, что ситуация в некоторых регионах полуострова изменилась в лучшую сторону. Действительно, появились оборудованные и красивые пляжи, территорию которых регулярно убирают, а посетителям предлагается достаточно обширный спектр услуг.

Вадим Волченко:

«Где-то всё получается, где-то не всё, но это работа. Я думаю, с каждым годом ситуация с состоянием пляжей будет здорово улучшаться. У Крыма есть хороший потенциал и высокая востребованность пляжных территорий с точки зрения рынка — это достаточно рентабельный бизнес».

Власти обещают: в будущем бюрократический механизм получения возможности использования пляжа для предпринимателей упростится, а контроль со стороны правительства за состоянием участков станет жёстче. Как-никак, речь идёт не только о качестве сервиса, но и о безопасности отдыхающих.

Говорят, дорого

Несмотря на то что поток отдыхающих в Крым снова усилился (спасибо мосту!), большинство гостей покидают полуостров разочарованными. Россия делает всё, чтобы дать туристам дорогу на полуостров, но куда они здесь попадают? Всё в те же полулегальные мини-отели и «курятники», которыми стихийно застроена большая часть побережья. Любой, кто пробовал нормальный отдых, понимает, что размещение в крымских шанхаях не стоит тех денег, которые за них просят. Добавьте к этому до сих пор толком не развитую инфраструктуру и высокие цены, и разочарование приезжих с материка станет вполне понятным.

Кстати, о ценах. Не будем забывать, что для большинства туристов в стоимость отдыха входят ещё и расходы на дорогу, а с большей частью страны полуостров по-прежнему связан исключительно дорогостоящим авиасообщением. И сейчас из-за роста цен на топливо прогнозируется дополнительное подорожание перелётов. Республиканские власти давно пытаются найти возможность снизить цены на воздушные путешествия, но понятно, что этот вопрос может быть решён только на федеральном уровне. Уже подготовлено несколько вполне конкретных предложений (например, вариант с бюджетным субсидированием), но дальше этого дело пока не идёт.

Алексей Черняк:

«После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту авиакомпаниям всё равно придётся пересмотреть свою политику. Всё-таки конкурировать с железной дорогой не так просто. Но тем не менее мы будем по-прежнему поднимать вопрос о снижении цен на авиаперелёты на федеральном уровне».

В общем, сейчас довольными полуостров покидают только те, кто приезжает сюда не за морем и пляжными радостями, а за чем-то специфически крымским. Это и множество тематических фестивалей на любой вкус, и достопримечательности, в плане которых Крым неисчерпаем, и горно-пешеходный туризм. Не так уж мало, если не пугает тотальная дороговизна путешествия и аскетизм большинства объектов размещения.