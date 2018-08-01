Зачем федеральное правительство продлило срок выполнения ФЦП для полуострова?

Федеральную целевую программу по развитию Крыма решено продлить до 2022 года. Соответствующая договорённость была заключена на совещании с главой Правительства России Дмитрием Медведевым. Понятно, что расширение временных рамок подразумевает и увеличение объёмов финансирования. Наверняка, у федеральных властей были серьёзные причины для внесения подобных изменений в первоначальные планы.

Сразу не подумали

Предложение об увеличении сроков реализации ФЦП в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя подал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Он же заявил о необходимости увеличить финансирование минимум на 37 млрд руб. По словам главы Минэкономразвития, эти меры вызваны тем, что недофинансированность республики в постсоветский период де-факто потребовала реализации комплексной программы по созданию нового инфраструктурного каркаса полуострова.

«Когда создавалась программа, первый срок был выбран как основная пятилетка, чтобы адресовать ключевые проблемы, которые были в инфраструктуре, — пояснил Максим Орешкин. — Сейчас мы постепенно входим в тот период, когда знаковые объекты начинают вводить в эксплуатацию. Постепенно всё это начинает работать на граждан России, живущих в Крыму, но понятно, что есть объекты, о которых сразу не подумали. Появились какие-то другие проблемы. С точки зрения выполнения программы у нас на данный момент реализация 501 объекта и мероприятия составляет примерно 80%. Всё осуществляется в соответствии со сроками плана-графика и взятыми обязательствами. По 120 объектам есть отставание».

Хуже всего, по данным федерального Минэкономразвития, ситуация складывается по объектам, курируемым Министерством образования и науки РФ, Федеральным агентством железнодорожного транспорта, а также непосредственно республиканскими и севастопольскими властями. Зато уже близки к завершению проекты по строительству новых ТЭС, аэропортового комплекса, трассы «Таврида» и по созданию инженерной инфраструктуры, которая позволит обеспечить водой восточный Крым.

В целом новая, расширенная версия ФЦП подразумевает включение в неё 85 дополнительных объектов в республике и 55 — в Севастополе.

Долгая история

Одна из немаловажных проблем любого долгоиграющего проекта заключается в том, что уже к середине срока его реализации общество не помнит, для чего, собственно, всё затевалось и куда движется дело. Не миновала эта участь и ФЦП: большинство крымчан уже успели подзабыть, о чём, в принципе, идёт речь. Давайте вспомним.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году. Её основная задача — модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В конце 2015 года случился непубличный скандал между крымским правительством и федеральными властями. Причиной стал полный провал ФЦП: из выделенных на тот год 15 млрд руб. не было освоено ни копейки. Глава Крыма Сергей Аксёнов обвинил в этом федеральный центр и потребовал отдать право распоряжаться бюджетными деньгами крымским руководителям. Этого, конечно, не случилось. Однако ФЦП всё же была пересмотрена, и в начале марта 2016 года Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее в программу некоторые коррективы. Основное новшество состояло в определении ведомства, ответственного за исполнение проектов. Изначально за реализацию ФЦП отвечало Министерство по делам Крыма, но когда оно было упразднено, полномочия частично передали специально созданной правительственной комиссии. Она должна была координировать взаимодействие республики с федеральным центром, в том числе по экономическим вопросам. Но договориться о распределении бюджетных средств по ФЦП участие комиссии не помогло.

Тогда лидеры крымского правительства потребовали передать им все полномочия по распоряжению средствами федеральной целевой программы и возможность проходить процедуры на месте с участием крымских специалистов. Однако центр посчитал выдачу такого карт-бланша мерой слишком радикальной, и куратором программы стало федеральное Минэкономразвития. Непосредственное же управление было передано автономной некоммерческой организации «Дирекция по управлению ФЦП». Образно говоря, АНО стала надзорным оком федерального правительства в регионе. Случай, кстати, беспрецедентный: впервые в российской истории для реализации отдельно взятой бюджетной программы была создана специальная дирекция.

Дело движется. И не движется

АНО имеет контрольно-мониторинговые функции в отношении более 400 проектов, реализуемых в Крыму на федеральные деньги. Функцией распорядителя средств дирекция не обладает, однако без её резолюции федеральное финансирование не будет открыто. Кстати, что касается денег, предусмотренных по ФЦП, то изначально бюджет программы составлял 837 млрд руб., в том числе 791 млрд приходился на долю средств федеральной казны. С тех пор и до сегодняшнего дня эти цифры не пересматривались и оставались без изменений, несмотря на падение курса рубля и впечатляющую инфляцию, подразумевавшие рост рублёвых затрат. Более того, в 2016 году, после сокращения российского бюджета, предлагалось урезать финансирование ФЦП на 9 млрд руб. Эта сумма составила бы всего около 1,5% от общего объёма, однако пугала сама тенденция: неужели Правительство РФ решило начать экономить на Крыме? Тревога, правда, оказалась ложной: пересмотренная версия программы сохранила прежние объёмы финансовых вливаний из федеральной казны.

На сегодняшний день, по данным Минэкономразвития РФ, в рамках ФЦП завершено создание 214 объектов, несмотря на то, что большая часть первоначально предусмотренной на реализацию программы пятилетки уже позади. Оставшиеся 350 проектов находятся в стадии реализации. Но, как вы помните, на нескольких из них подрядчики, взяв бюджетные деньги, даже не вышли на стройплощадку. Будущее этих проектов пока выглядит достаточно туманным.

Безрадостным кажется и кассовое исполнение ФЦП: на данный момент оно составляет всего 31% от годового объёма. Кстати, многие эксперты надеялись, что постановление главы Правительства РФ, внёсшее коррективы в программу в 2016 году, предусмотрит в числе прочего и санкции за неисполнение (а также реализацию недолжным образом или не в срок) обязательств, взятых по ФЦП. К сожалению, окончательная версия документа вышла без уточнений по этому поводу, и определённых мер наказания так и не ввели. Может быть, эта мера помогла бы купировать воцарившее в последующие годы разгильдяйство со стороны подрядчиков и контролирующих их чиновников.