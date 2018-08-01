Незавидное Гвардейское

В крымской глубинке здравоохранение хромает всё больше

В Симферопольском районе, помимо прочего, проблемы, причём весьма и весьма серьёзные, в сфере здравоохранения. В частности, этот район может остаться без качественного медицинского обслуживания в виде скорой помощи. Одна из главных станций, находящаяся в поселке Гвардейское, просто в ужасном состоянии...

Кушетки на руинах

Канализация протекает, повсюду мухи и тараканы, а плесень захватывает стены. Очевидно, что ремонт необходим, но чтобы его начать, нужно переехать в другое помещение. Подходящего поблизости нет, потому медицинскому персоналу придется ютиться в трех комнатах бывшего ЗАГСа.

Несколько бригад скорой медицинской помощи обслуживает примерно пятнадцать сельских поселений Симферопольского района. Фельдшеры и санитары практически не покладая рук весь рабочий день проводят в дороге и на вызовах... Отдохнуть у них не получается и после возвращения на станцию базирования из-за ужасного состояния помещения.

Кристина Фертикова, активистка Гвардейского сельского поселения:

«Состояние помещения больницы не для амбулаторных больных, хотя учреждение принимает более 50 тысяч человек. То есть обслуживает не только Гвардейское сельское поселение, но и другие села».

Пациенты, само собой, тоже недовольны таким положением дел. Никто не захочет, находясь в тяжелом состоянии, после тридцати километров пути оказаться на кушетке в руинах. И если на трещины шириной в палец можно закрыть глаза, то тошнотворный запах нечистот никуда не пропадет. Даже за полчаса одежда насквозь пропитывается зловонием нечистот. А ведь, кроме пациентов скорой помощи, получать медицинские услуги здесь приходится и пациентам больницы, в которой расположена станция. Все из-за недостатка приборов и медикаментов в стационаре.

Тамара Кузьмина, пациент:

«Там даже нет подушки кислородной, нет аппарата для ЭКГ, нет глюкометра, и поэтому то, что здесь рядом находится скорая помощь, — это для них глоток воздуха, если состояние больного ухудшится в стационаре, они сразу же для себя вызывают врача скорой помощи».

Социальная пропасть

Крымский Минздрав выделил на ремонт помещения деньги, вот только для этого необходимо временно переместить станцию в другое место, так как реконструкция, по предварительным подсчетам, может затянуться на полтора года. Правда выбор места нельзя назвать удачным, уверены работники скорой помощи. Либо делить несколько комнат со службой социальной помощи пожилым и инвалидам в жилом здании, что запрещено санитарными нормами и правилами, либо переехать в поселок ГРЭС. Во втором случае оказать больному необходимую помощь могут просто не успеть.

Сергей Богатыренко, помощник депутата Государственной думы РФ:

«На самом деле это будет ошибочным решением, потому что сейчас станция находится на равноудаленном расстоянии от всех сельских и поселковых советов. Если перенести станцию на ГРЭС, то можно предположить, что уже на станцию скорой помощи будут привозить не больных, а скорее всего, покойных».

Есть возле больницы и свободное, просторное помещение, которое для станции скорой медицинской помощи подходит идеально. Вот только сельсовет не хочет передавать его медикам. Остается только бывшее здание ЗАГСа, в котором сейчас проводят свой досуг пенсионеры. Теперь им придется расстаться с тремя помещениями и вестибюлем, которые достанутся станции. Так или иначе, но обе организации ожидают сложности. Для нужд медиков выделят около 50 квадратных метров, его катастрофически не хватит. Социальной службе же придется вести серьезный ремонт и даже перепланировку, чтобы пожилым людям было где проводить досуг.

«Это же наши ветераны, наши участники войны! Это просто заслуженные люди, которые поднимали вообще весь этот колхоз», — говорят местные жители.

Теперь академики, ученые и просто достойные люди, которые посвятили свою жизнь государству, могут остаться без социальной поддержки. Они же лишатся и оперативной медицинской помощи, как и еще 50 тысяч жителей Симферопольского района...