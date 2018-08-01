Больное место

Жители города Щелкино просят помощи в спасении разрушающейся амбулатории

«Когда же нас услышат?» — с мольбой о помощи к нам в редакцию обратились щелкинцы. То, в каком состоянии находится больница, в каких условиях трудится медицинский персонал, можно назвать, мягко говоря, невыносимыми. «Крымский ТелеграфЪ» лично посетил данное медучреждение. С вопросами, беспокоящими местное население, мы отправились в администрацию Ленинской ЦРБ.

От горбольницы до амбулатории

25 декабря 1989 года решением исполнительного комитета Ленинского районного совета народных депутатов из Мысовской врачебной амбулатории была создана Щелкинская городская больница. Это был период активного строительства Крымской АЭС. Также в эксплуатацию был введен инфекционный корпус будущей медико-санитарной части Крымской АЭС. Но вскоре строительство атомной электростанции заморозили. В связи с резким сокращением обслуживающего контингента строителей и эксплуатационников на ней, отсутствием материально-технической базы значительно снизилось финансирование, что привело к распоряжению Ленинской РГА — перерегистрация из городской больницы в участковую. Медицинское учреждение входило в структуру учреждений здравоохранения Ленинского района, являлось собственностью территориальных громад района и финансировалось из его бюджета с коечной мощностью — 25 коек.

В 2007 году, с целью рационального использования бюджетных средств, уменьшения доли административных расходов, коммунальных платежей и эффективного использования коечного фонда, Ленинский районный совет принял решение о реорганизации Щелкинской городской больницы. В результате на базе городской больницы был создан филиал структурного подразделения центральной районной больницы. В 2009 году принято решение о перепрофилировании 10 круглосуточных коек терапевтического отделения в койки дневного пребывания, при этом сохранялась общая численность коечного фонда — 25. В 2012 году по распоряжению Кабинета министров Украины Щелкинский филиал вошел в состав Ленинского центра первичной медико-санитарной помощи как амбулатория общей практики семейной медицины. В 2014 году амбулатория вошла в состав Ленинской центральной районной больницы.

Когда ждать чуда

Что же происходит здесь сейчас? Как живёт, как работает медучреждение?

Итак. Амбулатория с мощностью поликлинической службы 104 посещения в смену оказывает медицинскую помощь жителям города и близлежащих сел (четыре ФАПа: Мысовое, Семеновка, Заводское, Азовское) в полном объеме. Здесь есть стационар дневного пребывания на 30 коек, с режимом работы с 8:00 до 16:00 по шестидневной рабочей неделе, клиническая лаборатория и отделение скорой и неотложной медицинской помощи. Больные, нуждающиеся в круглосуточном наблюдении и проведении интенсивного лечения, госпитализируются бригадой скорой медицинской помощи, базирующейся в самом городе, в профильные отделения Ленинской ЦРБ. В летнее время, за счет отдыхающих, численность населения в городе увеличивается в несколько раз. Соответственно работы у медицинского персонала добавляется достаточно при той же численности. В районе острая нехватка врачей.

И, конечно же, состояние этого медучреждения настраивает, скажем так, на очень грустные мысли. И это ещё мягко говоря... Судите сами.

До 2012 года за весь период функционирования лечебного учреждения в городе из бюджета средства на капитальные ремонты не выделялись. Долгое время в амбулатории требовался ремонт кровли. В результате длительной протечки крыши был нанесен существенный ущерб внутренним помещениям: нарушены внутренняя отделка и электрическая проводка, деформировались дверные проемы и оконные рамы.

«В связи с неоднократными обращениями к председателю Совета министров и председателю Верховной рады АР Крым о выделении средств для реконструкции кровли с последующим ремонтом внутренних помещений в 2012 году был осуществлен капитальный ремонт крыши на общую сумму 650 тыс. грн», — рассказывают медработники. Но местные жители говорят, что на ремонт кровли также повлиял призыв к помощи через социальные сети.

Но крыша крышей. Дело в том, что нужен был, причём неотлагательно, капитальный, полноценный ремонт. И в апреле 2014 года руководством Ленинской ЦРБ в Министерство здравоохранения Республики Крым было подано предложение к плану текущих и капитальных ремонтов в рамках программы модернизации. Ориентировочная сумма капитального ремонта внутренних помещений поликлиники Щелкинской амбулатории ОПСМ на 2015 год составила 4514,2 тыс. руб. из расчета 3,4 тыс. руб. на 1 кв. м (в т. ч. НДС). Площадь здания, подлежащая капитальному ремонту, — 1328 кв. м. Также в указанную сумму заложены ремонт систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, замена оконных и дверных блоков и установка теплосчетчика. Теперь дело за малым: чтобы всё это было реализовано на практике.

И здесь будет уместно, в завершение статьи, привести слова и надежды главного врача ГБУЗ РК «Ленинская ЦРБ» Владимира Подлипенцева: «Проектно-сметная документация готова, как только будут доведены средства, комитетом конкурентной политики будет определен подрядчик, тогда и начнется ремонт. Надеемся, что все произойдет в ближайшее время».

Ну а «Крымский ТелеграфЪ», в свою очередь, постарается узнать у руководства крымского Министерства здравоохранения, когда же произойдёт сие чудо.