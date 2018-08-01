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СоциумПроблема

Маловато будет!

Какое будущее ждёт крымскую энергетику?

 

Крым живёт, постоянно преодолевая какой-нибудь глобальный дефицит: то нам не хватает газа, то воды, то бензина, то квалифицированных рабочих, то опытных чиновников... Электричества, оказывается, тоже до сих пор недостаточно, несмотря на перетоки с материка. И даже запуск двух строящихся сейчас электростанций решит эту проблему лишь отчасти.

 

Энерготриумвират

Одним из крупнейших производителей электроэнергии на полуострове является АО «КрымТЭЦ». В состав компании входят три электростанции: Симферопольская, Камыш-Бурунская и Сакская. Ориентируясь на их нынешнее состояние и ближайшие перспективы, можно судить, какая ситуация ждёт крымскую энергетику в целом.

Симферопольская ТЭЦ

В 2019 году планируется начать работы по расширению и модернизации Симферопольской теплоэлектроцентрали с увеличением мощности на 180 МВт. Для сравнения: на сегодняшний день установленные показатели составляют всего 86 МВт.

По предварительным расчётам, на расширение потребуется около 15 месяцев и примерно 20 млрд руб. К счастью, компания намерена использовать собственные средства, так что вливаний из бюджета не потребуется. Целесообразность всей затеи обусловлена неутешительным прогнозом: уже к 2020 году дефицит электроэнергии в Крыму достигнет объёма в 635,1 МВт. Так что запланированные работы играют ключевую роль в обеспечении энергобезопасности республики и в теплоснабжении крымской столицы.

Сакская ТЭЦ

Сакская ТЭЦ

Тем временем после того как 1 июня было завершено строительство первой очереди Сакской ТЭЦ, энергетики приступили к пуско-наладочным работам и комплексному испытанию оборудования. Сейчас оно готово к подаче электроэнергии в сеть. Новая электростанция является первым в стране объектом генерации, построенным с использованием оборудования исключительно отечественного производства. Таким образом, говорят энергетики, введённые против России санкции лишь подстегнули развитие отечественного машиностроения.

Проектная модель Сакской ТЭЦ

Технологии, которое создали специально для ТЭЦ в Саках, не имеют аналогов. Чтобы вы понимали: даже серийные номера на комплектующих однозначные — всё создавалось впервые и в очень ограниченном количестве. Зато теперь аналоги крымского объекта можно тиражировать по всей стране. Понятно, что отныне зависимость российской энергетики от западного производства будет существенно снижена.

Камыш-Бурунская ТЭЦ

В противовес открытию Сакской электростанции есть на крымской энергетической ниве и свои потери. КрымТЭЦ планирует приступить к выводу из эксплуатации Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали как морально устаревшей и экономически неэффективной.

В своё время компания рассматривала возможность проведения масштабной реконструкции запущенной Керченской ТЭЦ с полной заменой изношенного генерирующего оборудования. Но подобный проект целесообразен лишь при условии востребованности не только электричества, но и тепла, производимого предприятием.

«Мы просчитали все возможные варианты строительства здесь новой генерации. При реализации любого из них получается, что если тепловая энергия в Керчи востребована не будет, то работа ТЭЦ даже на самом экономичном и современном оборудовании окажется убыточной, — комментирует генеральный директор АО „КрымТЭЦ“ Тарас Целый. — Все наши усилия и потуги в части того, чтобы всё-таки сохранить централизованное теплоснабжение в Керчи, пока не имеют результата. Без принятия каких-то решений на уровне городской администрации Керчи и правительства республики Камыш-Бурунская ТЭЦ не будет иметь права на жизнь ввиду своей убыточности».

Дело в том, что ощутимых перспектив по увеличению рынка сбыта тепловой энергии в Керчи пока нет. Более того, постановлением городской власти утверждена схема теплоснабжения, предусматривающая децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской электростанции.

Ситуацию осложняет также тарифная политика, действующая в Керчи. По словам Тараса Целого, нынешняя стоимость тепла в регионе установлена Государственным комитетом по ценам и тарифам РК и неоднократно проверена специалистами. Тем не менее абонентов такая цена не устраивает, и они требуют дальнейшего снижения. А снижать уже некуда, поскольку даже сейчас тариф не включает обязательные расходы предприятия на замену и модернизацию используемого оборудования. Не говоря уже о том, что керченские абоненты КрымТЭЦ не отличаются дисциплинированностью в вопросах оплаты жилищно-коммунальных услуг. То есть всё, что сейчас может позволить себе компания, не превращая Камыш-Бурунскую ТЭЦ в убыточное производство, — это поставить заплатки на прохудившиеся трубы. Понятно, что такие меры не особенно повысят качество теплоснабжения.

О решении закрыть Камыш-Бурунскую теплоэлектроцентраль руководитель КрымТЭЦ уже проинформировал городские власти Керчи. Начало конца для предприятия наступит 1 января 2022 года.

«До этой даты мы продолжим работу, поскольку жителей Керчи без тепла оставлять, разумеется, нельзя. Но с 2022 года мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ, — резюмирует Тарас Целый. — При этом КрымТЭЦ открыта для предложений о дальнейшей работе в Керчи и участия в других инвестиционных проектах».

Времени для реагирования на озвученную перспективу и у городских, и у республиканских властей вполне достаточно. Но что будет с керчанами, если местную ТЭЦ всё-таки ликвидируют? На сегодняшний день она отапливает Керчь и прилегающий посёлок Аршинцево. Там, в соответствии с принятой схемой теплоснабжения, планируется установка систем индивидуального отопления. В остальных районах, получавших тепло с ТЭЦ, предусмотрено создание модульных котельных для обеспечения социально значимых объектов. А остальным потребителям придётся, опять же, перейти на автономное отопление.

Большие планы

КрымТЭЦ разрабатывает фундаментальный проект, направленный на сохранение и экономию водных ресурсов полуострова. Его суть в том, чтобы переключить Симферопольскую ТЭЦ с использования питьевой воды из водохранилища на питание от канализационных очистных сооружений, расположенных неподалёку от предприятия — в селе Укромном. В итоге удастся ежегодно экономить около 4 млн куб. м питьевой воды. Для понимания: такого объёма достаточно, чтобы полностью заполнить Аянское водохранилище. Разумеется, в отказе от использования питьевых ресурсов у компании есть свой интерес: как и другие крымские предприятия, ТЭЦ страдает от нехватки воды в засушливые годы. Например, в 2015 году Симферопольское водохранилище стояло практически пустое, и стало ясно, что если ситуация с количеством осадков не изменится, теплоэлектроцентраль придётся полностью остановить. Учитывая, что дело было в феврале, всё могло обернуться введением режима чрезвычайной ситуации: сотни потребителей остались бы без тепла и света в разгар зимы. В общем, чтобы обезопасить производство, было принято решение перейти на использование сточных вод. Понятно, что перед тем как пускать их в оборот, стоки придётся подвергать дополнительной очистке, и эти расходы лягут на плечи компании. Зато вода будет всегда, независимо от капризов природы.

КрымТЭЦ ведёт переговоры с Феодосийским муниципалитетом о возможности строительства небольшой электростанции. Восточный Крым испытывает серьёзный дефицит электроэнергии — уже сейчас есть потребность в дополнительных 50 МВт, и потребление явно будет расти. Как минимум за счёт технопарка, строительство которого вот-вот начнётся в Феодосии. Разумеется, индустриальные объекты, которые планируется здесь разместить, будут «съедать» уйму электричества. Эту перспективу желательно предусмотреть заранее.

Вечный дефицит

На сегодняшний день баланс электроэнергии по республике имеет дефицит в объёме примерно 60–80 МВт. Ввод в эксплуатацию Сакской ТЭЦ, безусловно, его покроет, но ненадолго. Не спасёт ситуацию и запуск двух новых электростанций: Балаклавской и Таврической. Спрашивается, как же так? Почему Крыму всё время мало электричества, какие бы меры ни принимались по ликвидации досадного дефицита? Всё дело в экономическом развитии полуострова: каждый реализованный инвестиционный проект подразумевает увеличение потребляемой республикой мощности. Для того чтобы окончательно покончить с дефицитом, придётся постоянно строить всё новые и новые электростанции — это без вариантов. Пока будут расти объёмы потребляемой энергии, нам предстоит наращивать и её производство. Главное, чтобы при этом хватило топлива. Не будем забывать, что большую часть используемого электростанциями газа Крым уже сейчас получает с Кубани — местной добычи хватает лишь на то, чтобы обеспечивать потребителей. Так что прежде чем наращивать электрогенерацию, крымским властям следует подумать над хорошей программой энергосбережения, дабы не тратить вхолостую драгоценное топливо.

Елена ЮМАНОВА
Фото ntv.ru, rumbler.news, Архив
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года

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Просмотров: 118 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 11:57

:: Комментарий #1 написал: Павел   |   Сегодня, 15:20   |  



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Комментариев: 0
А одну атомную электростанцию построить низзя? Покроет весь дефицит. Это лучше, чем 20-30-50 ТЭС, ТЭЦ разных строить. 

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