Маловато будет!

Какое будущее ждёт крымскую энергетику?

Крым живёт, постоянно преодолевая какой-нибудь глобальный дефицит: то нам не хватает газа, то воды, то бензина, то квалифицированных рабочих, то опытных чиновников... Электричества, оказывается, тоже до сих пор недостаточно, несмотря на перетоки с материка. И даже запуск двух строящихся сейчас электростанций решит эту проблему лишь отчасти.

Энерготриумвират

Одним из крупнейших производителей электроэнергии на полуострове является АО «КрымТЭЦ». В состав компании входят три электростанции: Симферопольская, Камыш-Бурунская и Сакская. Ориентируясь на их нынешнее состояние и ближайшие перспективы, можно судить, какая ситуация ждёт крымскую энергетику в целом.

Симферопольская ТЭЦ

В 2019 году планируется начать работы по расширению и модернизации Симферопольской теплоэлектроцентрали с увеличением мощности на 180 МВт. Для сравнения: на сегодняшний день установленные показатели составляют всего 86 МВт.

По предварительным расчётам, на расширение потребуется около 15 месяцев и примерно 20 млрд руб. К счастью, компания намерена использовать собственные средства, так что вливаний из бюджета не потребуется. Целесообразность всей затеи обусловлена неутешительным прогнозом: уже к 2020 году дефицит электроэнергии в Крыму достигнет объёма в 635,1 МВт. Так что запланированные работы играют ключевую роль в обеспечении энергобезопасности республики и в теплоснабжении крымской столицы.

Сакская ТЭЦ

Тем временем после того как 1 июня было завершено строительство первой очереди Сакской ТЭЦ, энергетики приступили к пуско-наладочным работам и комплексному испытанию оборудования. Сейчас оно готово к подаче электроэнергии в сеть. Новая электростанция является первым в стране объектом генерации, построенным с использованием оборудования исключительно отечественного производства. Таким образом, говорят энергетики, введённые против России санкции лишь подстегнули развитие отечественного машиностроения.

Технологии, которое создали специально для ТЭЦ в Саках, не имеют аналогов. Чтобы вы понимали: даже серийные номера на комплектующих однозначные — всё создавалось впервые и в очень ограниченном количестве. Зато теперь аналоги крымского объекта можно тиражировать по всей стране. Понятно, что отныне зависимость российской энергетики от западного производства будет существенно снижена.

Камыш-Бурунская ТЭЦ

В противовес открытию Сакской электростанции есть на крымской энергетической ниве и свои потери. КрымТЭЦ планирует приступить к выводу из эксплуатации Камыш-Бурунской теплоэлектроцентрали как морально устаревшей и экономически неэффективной.

В своё время компания рассматривала возможность проведения масштабной реконструкции запущенной Керченской ТЭЦ с полной заменой изношенного генерирующего оборудования. Но подобный проект целесообразен лишь при условии востребованности не только электричества, но и тепла, производимого предприятием.

«Мы просчитали все возможные варианты строительства здесь новой генерации. При реализации любого из них получается, что если тепловая энергия в Керчи востребована не будет, то работа ТЭЦ даже на самом экономичном и современном оборудовании окажется убыточной, — комментирует генеральный директор АО „КрымТЭЦ“ Тарас Целый. — Все наши усилия и потуги в части того, чтобы всё-таки сохранить централизованное теплоснабжение в Керчи, пока не имеют результата. Без принятия каких-то решений на уровне городской администрации Керчи и правительства республики Камыш-Бурунская ТЭЦ не будет иметь права на жизнь ввиду своей убыточности».

Дело в том, что ощутимых перспектив по увеличению рынка сбыта тепловой энергии в Керчи пока нет. Более того, постановлением городской власти утверждена схема теплоснабжения, предусматривающая децентрализацию источников тепловой энергии и полный вывод из эксплуатации магистральных теплотрасс, отходящих от Камыш-Бурунской электростанции.

Ситуацию осложняет также тарифная политика, действующая в Керчи. По словам Тараса Целого, нынешняя стоимость тепла в регионе установлена Государственным комитетом по ценам и тарифам РК и неоднократно проверена специалистами. Тем не менее абонентов такая цена не устраивает, и они требуют дальнейшего снижения. А снижать уже некуда, поскольку даже сейчас тариф не включает обязательные расходы предприятия на замену и модернизацию используемого оборудования. Не говоря уже о том, что керченские абоненты КрымТЭЦ не отличаются дисциплинированностью в вопросах оплаты жилищно-коммунальных услуг. То есть всё, что сейчас может позволить себе компания, не превращая Камыш-Бурунскую ТЭЦ в убыточное производство, — это поставить заплатки на прохудившиеся трубы. Понятно, что такие меры не особенно повысят качество теплоснабжения.

О решении закрыть Камыш-Бурунскую теплоэлектроцентраль руководитель КрымТЭЦ уже проинформировал городские власти Керчи. Начало конца для предприятия наступит 1 января 2022 года.

«До этой даты мы продолжим работу, поскольку жителей Керчи без тепла оставлять, разумеется, нельзя. Но с 2022 года мы не видим возможности для функционирования Камыш-Бурунской ТЭЦ, — резюмирует Тарас Целый. — При этом КрымТЭЦ открыта для предложений о дальнейшей работе в Керчи и участия в других инвестиционных проектах».

Времени для реагирования на озвученную перспективу и у городских, и у республиканских властей вполне достаточно. Но что будет с керчанами, если местную ТЭЦ всё-таки ликвидируют? На сегодняшний день она отапливает Керчь и прилегающий посёлок Аршинцево. Там, в соответствии с принятой схемой теплоснабжения, планируется установка систем индивидуального отопления. В остальных районах, получавших тепло с ТЭЦ, предусмотрено создание модульных котельных для обеспечения социально значимых объектов. А остальным потребителям придётся, опять же, перейти на автономное отопление.

Большие планы

КрымТЭЦ разрабатывает фундаментальный проект, направленный на сохранение и экономию водных ресурсов полуострова. Его суть в том, чтобы переключить Симферопольскую ТЭЦ с использования питьевой воды из водохранилища на питание от канализационных очистных сооружений, расположенных неподалёку от предприятия — в селе Укромном. В итоге удастся ежегодно экономить около 4 млн куб. м питьевой воды. Для понимания: такого объёма достаточно, чтобы полностью заполнить Аянское водохранилище. Разумеется, в отказе от использования питьевых ресурсов у компании есть свой интерес: как и другие крымские предприятия, ТЭЦ страдает от нехватки воды в засушливые годы. Например, в 2015 году Симферопольское водохранилище стояло практически пустое, и стало ясно, что если ситуация с количеством осадков не изменится, теплоэлектроцентраль придётся полностью остановить. Учитывая, что дело было в феврале, всё могло обернуться введением режима чрезвычайной ситуации: сотни потребителей остались бы без тепла и света в разгар зимы. В общем, чтобы обезопасить производство, было принято решение перейти на использование сточных вод. Понятно, что перед тем как пускать их в оборот, стоки придётся подвергать дополнительной очистке, и эти расходы лягут на плечи компании. Зато вода будет всегда, независимо от капризов природы.

КрымТЭЦ ведёт переговоры с Феодосийским муниципалитетом о возможности строительства небольшой электростанции. Восточный Крым испытывает серьёзный дефицит электроэнергии — уже сейчас есть потребность в дополнительных 50 МВт, и потребление явно будет расти. Как минимум за счёт технопарка, строительство которого вот-вот начнётся в Феодосии. Разумеется, индустриальные объекты, которые планируется здесь разместить, будут «съедать» уйму электричества. Эту перспективу желательно предусмотреть заранее.

Вечный дефицит

На сегодняшний день баланс электроэнергии по республике имеет дефицит в объёме примерно 60–80 МВт. Ввод в эксплуатацию Сакской ТЭЦ, безусловно, его покроет, но ненадолго. Не спасёт ситуацию и запуск двух новых электростанций: Балаклавской и Таврической. Спрашивается, как же так? Почему Крыму всё время мало электричества, какие бы меры ни принимались по ликвидации досадного дефицита? Всё дело в экономическом развитии полуострова: каждый реализованный инвестиционный проект подразумевает увеличение потребляемой республикой мощности. Для того чтобы окончательно покончить с дефицитом, придётся постоянно строить всё новые и новые электростанции — это без вариантов. Пока будут расти объёмы потребляемой энергии, нам предстоит наращивать и её производство. Главное, чтобы при этом хватило топлива. Не будем забывать, что большую часть используемого электростанциями газа Крым уже сейчас получает с Кубани — местной добычи хватает лишь на то, чтобы обеспечивать потребителей. Так что прежде чем наращивать электрогенерацию, крымским властям следует подумать над хорошей программой энергосбережения, дабы не тратить вхолостую драгоценное топливо.