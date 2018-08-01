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СоциумПроблема

Разные беды

Вот отсюда люди и пьют...

В Бахчисарайском районе страдают без воды, а в Севастополе рушится берег вместе с домами

Картина этой недели «украсилась», помимо прочего, проблемами отсутствия воды для шестисот жителей села Предущельное-1 Бахчисарайского района и обрушением берега на Северной стороне Севастополя, где вместе с частью обрыва «ушёл» вниз один из домов и остаётся аналогичная угроза для ещё нескольких десятков жилищ.

Кирдык насосу

На момент сдачи этого номера «Крымского Телеграфа» в печать было известно, что село Предущельное-1 уже две недели живет практически без воды. Жители, отчаявшись решить проблему, как говорится, на месте, вынесли её в социальные сети, на всеобщее обозрение. «Мы, жители с. Предущельное-1, Бахчисарайского района... находимся без воды! МУП „Верхоречье“ под руководством Мыц А. С., а также другие государственные структуры никаких действий по поставке воды в село не предпринимают... Как же людям выжить без воды? А старикам, а детям и инвалидам? Мы люди, обычные люди, которые просто никому не нужны и стучим в закрытые двери», — говорят они и публикуют фотографии колодца, откуда вынуждены пить.

Впрочем, воду им, как оказалось, привозят. Но это больше всего похоже на издевательство, по мнению граждан. «Один раз приехала бочка с водой. Одна на все село. Люди звонили в водоканал, там сказали, что полагается одна бочка в две недели», — сообщают сельчане.

Вместе с этим, говорить, что совсем ничего не предпринимается упомянутым МУПом — не верно. По словам директора МУП «Верхоречье» Антона Мыца, дело — в поломке насоса. Есть объяснение, видимо, считающееся объективным, и столь долгим срокам отсутствия воды. «Село Предущельное-1 является единственным селом на территории Верхоречненского сельского поселения, где вода поднимается насосом в ёмкости из открытого каптажа, откуда вода раздается в поселок... Вода закачивается при помощи насоса ЦНС 38-88. Данные насосы на территории Крыма не обслуживаются... Был найден насос в Ростове-на-Дону, оплата поставщику поступила, уже скоро он будет запущен в работу...», — сообщил Антон Мыц.

А пока остаётся только надеяться, что обещания руководителя МУПа будут исполнены...

Обрушение в районе Учкуевки

Плата за бесконтрольность

На этой неделе на Северной стороне Севастополя в районе мыса Толстый и пляжа Учкуевка произошло обрушение дома и хозпостройки садового товарищества «Парус» — активизировался оползень. Дом над морем между пляжами Толстяк и Учкуевка прежние хозяева продали некой москвичке в 2016 году, наверняка зная об оползне. Таких домов здесь еще несколько, они буквально висят над глинистым обрывом. И эта проблема — не новость для местных жителей уже несколько десятилетий. Но это для местных. А приезжие, не зная о проблеме, хотят приобрести роскошный вид и близость к пляжам и «попадаются». Но, справедливости ради, нужно отметить, что дома тут не падали уже давно.

Спровоцировать же нынешнее обрушение грунта могло несколько факторов. Это и активное строительство, которое ведется на территории СТ «Парус», традиционное отсутствие канализации, недавно прошедшие обильные осадки.

И это, как говорят специалисты, может стать прелюдией к обвалу берегов Севастополя по всей длине его глинистого западного побережья — до самой Качи. Например, уже после ЧП с домом вниз по склону сползла одна из лестниц, ведущих к морю. Рискуют все гостиницы и дачи, построенные у бровки, рисует обвалиться даже новая гражданская полоса аэродрома «Бельбек». Это цена за бесконтрольное стремление поселиться у пляжа.

Впрочем, нельзя сказать, что на проблему местные власти не обращали внимание. Обращали. И слова говорили. В частности, в октябре прошлого года севастопольские ученые, представители правительства и законодательного собрания решали, как защитить берег Северной стороны от возможного разрушения. «Нужно останавливать процесс. Нужно думать, тем более здесь уже стоят дома. Там, где идут естественные процессы, я слышал мнения учёных, их не надо менять. Если берег обваливается — это естественный процесс. Здесь на побережье уже стоят дома. Здесь что-то нужно сделать», — говорил тогда Александр Кулагин, зампред заксобрания Севастоля. В Севприроднадзоре тогда же согласились с выводами учёных. Ведомство получило все данные об оползневых процессах в городе из рук управления обеспечения мероприятий гражданской защиты. «Департамент архитектуры и градостроительства должен учитывать все мероприятия, соответственно давать рекомендации департаменту капитального строительству. Надо принимать какие-то меры, чтобы не пострадало население. Надо проводить мероприятия, закладывать программу берегоукрепления, через Департамент городского хозяйства решать вопрос канализования. Снижать нагрузку, которая создаётся на тот или иной участок», — говорил Сергей Самойлов, начальник главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя. Также по итогам круглого стола была принята резолюция о том, что правительство Севастополя должно принять меры для обеспечения безопасности людей, проживающих на обрыве и меры по берегоукреплению. Было ли что-то сделано — показало 30 июля 2018 года...

Что теперь? МЧС даёт весьма тревожный прогноз. «Под угрозой обрушения дома ещё на 33 земельных участках СТ «Парус» и СТ «Лесовод», — сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Севастополю Алексей Краснокутский. Площадь оползня в ширину — от 60 до 100 метров, в длину около 800 метров.

«В настоящее время территория в районе оползня ограждена, электроснабжение домов в зоне риска отключено. Устанавливается количество проживающих жителей в районе оползня. Всего в операции задействовано 78 человек и 16 единиц техники, включая два плавсредства. При необходимости будет проведена эвакуация в безопасный район и всему населению будет предоставлен пункт временного размещения в школе № 27», — подчеркнул Краснокутский.

«На прилегающих к оползню пляжах дежурят инспектора ГИМС. Если потребуется, будут закрыты пляж «Учкуевка» и пляж «Толстяк», — отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Севастополю.

Александр МЫСЬ
Фото facebook.com, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года

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Просмотров: 113 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:17

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