Где прокол?

Запад как с цепи сорвался

Зарубежные СМИ снова массово цитируют антироссийскую повестку, где одним из камней преткновения является статус Крыма. Российского Крыма. Главную скрипку в этом оркестре негатива по отношению к России играют, конечно, США, но и её союзники стараются не отставать...

Снова санкции

Одно из крупнейших европейских информационных агентств пишет о том, как Евросоюз ввел санкции против шести российских компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста. Заявление об этом размещено на портале ЕС. Под санкции попали компании: ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж», АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», АО «Судостроительный завод „Залив“», ООО «Стройгазмонтаж — Мост» и АО «ВАД». В документе говорится, что строительство моста через Керченский пролив расценивается в ЕС как действия, «подрывающие территориальную целостность Украины». Но, естественно, Россия и её союзники категорически против такого определения. А референдум 2014 года и последующее присоединение полуострова к Российской Федерации однозначно называют историческим выбором самих крымчан.

Внимание! Волки!

«Ночных волков» из-за Крыма не хочет видеть в Словакии президент этой страны.

Президент Андрей Киска заявил, что российский байкерский клуб «Ночные волки», открывший в Словакии свою европейскую штаб-квартиру, представляет угрозу для безопасности страны. «Основатель „Ночных волков“ был внесен в санкционный список за участие в аннексии Крыма и не должен въезжать ни в одну страну Европейского союза, — приводит его слова американское информационное издание. — Создание так называемой европейской штаб-квартиры „Ночных волков“ является насмешкой над официальной позицией Словацкой Республики». Одновременно Киска подверг критике главу полиции страны Милана Лучанского, который заявил, что словацкие правоохранительные органы не могут принять никаких мер против «Ночных волков», поскольку те не нарушают закон.

Европейская штаб-квартира международного байкерского клуба «Ночные волки» открыта 23 июня в селе Долна-Крупа, близ города Трнава, на западе Словакии. Штаб-квартира располагается в специально строящемся здании на окраине этого села.

Цена «судьбоносной декларации»

Госдепартамент США обнародовал декларацию о непризнании Крыма российским. Госсекретарь США Майк Помпео представил документ, в котором проводит аналогию с непризнанием СССР стран Прибалтики по «декларации Уэллеса» 1940 года.

Документ размещен на сайте госдепартамента США. По словам американских властей, «США утверждают в качестве принципа своей политики отказ в признании суверенитета Кремля над территорией, захваченной силой в нарушение международного права. В согласии с союзниками, партнерами и международным сообществом США отвергают попытку аннексии Крыма Россией и заявляют о готовности следовать этой политике до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины». Помпео подчеркнул, что «Россия своими действиями продемонстрировала поведение, недостойное великой страны, и изолировала себя от международного сообщества».

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила это заявление с ядерным соглашением с Ираном, в которое США вошли, когда президентом был Барак Обама, но вышли из него, когда главой Белого дома стал Дональд Трамп. По ее словам, «знаем мы цену этим судьбоносным декларациям». «А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично [экс президент США Барак] Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил», — написала Захарова в Facebook.

А посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало «Крымскую декларацию» госсекретаря Майка Помпео, предложив американским властям признать Косово частью Сербии.

Италия: МИД против МВД

Недавно политический мир забурлил после заявления главы итальянского МВД Сальвини, который защищал легитимность проведения Россией референдума в Крыму, а революцию на Украине назвал фальшивой и госпереворотом. Заявление достаточно веское и с ожидаемыми последствиями — кажется, что внешнеполитический вектор Италии вот-вот изменится в позитивную для России и для российского Крыма сторону. Но на этой неделе острый вопрос ещё более разгорелся. После того как министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на заседании парламента сообщил, что «правительство Италии не признает незаконной аннексии Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского союза». «Правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться. Италия не признала региональные власти, назначенные в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с ЕС», — сказал, в частности, министр. Так что вопрос лояльности Италии по отношению к России и крымской проблеме остаётся открытым и «кровоточащим».