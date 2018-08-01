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Спорт

Пока два шага назад

Наши саблистки оккупировали весь пьедестал почёта

Первая половина года была весьма сложной для российского спорта

Бойкот, объявленный нашим мастерам со стороны МОК и ВАДА до открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане, дискредитация паралимпийцев, поток грязи, обрушившийся со стороны ЕС и США на мундиаль-2018... За этими событиями на второй план отошли чемпионаты мира и Европы по летним видам спорта, а ведь до начала Игр XXXII Олимпиады в Токио-2020 остаётся ровно два года. И сегодня мы поговорим о мировых стартах фехтовальщиков и европейских мастеров современного пятиборья.

Почему их нет в Крыму?

По этому поводу никто не имеет права предъявлять претензии к нынешнему Министерству спорта Республики Крым. Ведь в нашем южном крае эти популярные олимпийские дисциплины никогда серьёзно не развивались: в СССР, на Украине, в России всегда отлично справлялись с выступлениями на международной арене и без крымчан. Более того, представители этих видов спорта были редкими гостями на нашем полуострове, в лучшем случае посещали его, чтобы поправить здоровье в крымских здравницах, чаще всего в Саках. Но если для пятиборцев, которые теперь за один день выступают по крайне сложной программе, отсутствует самая скромная база, предусматривающая конкур, плавание, комбайн (стрельба во время легкоатлетического кросса), то вот почему в загоне остаётся фехтование (сабля, рапира, шпага), просто не понятно. Ведь этот вид спорта не столь затратный, как, например, хоккей с шайбой или фигурное катание, которое с непонятным упорством стараются развивать в нашем далеко не зимнем регионе, и он мог бы стать популярным среди мальчишек и девчонок, а для лучших из них со временем смогли бы открыться отделения в наших ДЮСШ. Но, образно говоря, если сидеть у моря и ждать, когда крымчанам предложат из Москвы заняться тем же фехтованием, то пройдёт еще немало лет. За эту работу должны взяться энтузиасты, которые, вне всякого сомнения, найдутся в наших городах.

Что теперь скажет господин Аминов?

Пятые в мире

Российские фехтовальщики в последние годы задавали тон на чемпионатах мира и нашего континента, а на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016 они завоевали первое место в общекомандном зачёте, выиграв семь медалей (4 золотые + 1 серебряная + 2 бронзовые). А ведь тогда президент Федерации фехтования России Александр Михайлов и главный тренер сборной страны двукратный олимпийский чемпион Ильгар Мамедов рассчитывали, что смогут завоевать четыре награды, две из которых будут золотыми, из десяти разыгрываемых на бразильской земле. Шесть из них оспаривали в личных сражениях мужчины и женщины. Блестяще выступали наши саблистки — чемпионкой Игр стала Яна Егорян, а серебро досталось Софье Великой, чемпионкой в боях на рапирах стала тоже россиянка Инна Дериглазова, а у шпажисток первенствовала венгерка Эмеше Сас. А вот среди сильного пола отличились венгр Арон Шилади (сабля), южнокореец Сангьюн Пак (шпага), итальянец Даниэле Гароццо (рапира). Увы, на долю наших мужчин досталась лишь бронза рапириста Тимура Сафина.

В командных турнирах на этот раз мужчины не оспаривали первенство на саблях, а женщины — на рапирах. А вот в четырёх оставшихся видах оружия россияне собрали весомый урожай наград, хотя мужская команда шпажистов финишировала лишь седьмой, а чемпионами Игр стали французы. Зато наши рапиристы Алексей Черемисинов, Артур Ахметхузин, Тимур Сафин в финале победили французов — 45:41 и олимпийскими чемпионами вернулись на Родину. Их победный порыв поддержали саблистки: Великая, Егорян, Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко, — в решающем поединке разгромившие украинок — 45:30. А в активе их подруг-шпажисток оказалась бронза, которую принесли стране Виолетта Колобова, Любовь Шутова, Татьяна Логунова, Ольга Кочиева.

И вот недавно фехтовальщики собрались в китайском городе Уси, чтобы провести при тридцатиградусной жаре чемпионат мира — 2018. Конечно, когда в сборной проходит своеобразная смена поколений, трудно рассчитывать на привычное первое или второе место. Но то, что подопечные Мамедова будут отброшены, после шести личных турниров и стольких же командных, итальянцами, южнокорейцами, американцами и французами на пятое место (1 золотая + 2 серебряные + 4 бронзовые = 7 медалей), — тревожный результат перед Токио-2020.

Вновь блистали наши саблистки, оккупировавшие весь пьедестал почёта в таком порядке: Софья Позднякова, Софья Великая, Яна Егорян, а пятой была Светлана Шевелева. Этому великолепному квартету все сулили золото в командном турнире. Но грубейшая ошибка в финале против француженок двукратной олимпийской чемпионки Егорян оставила девушкам только серебро. А вот на долю всех остальных пришлось лишь три медали. Только бронза досталась в личном турнире саблисту Камилю Ибрагимову и командам российских шпажистов (Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходес, Павел Сухов) и рапиристов (Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Тимур Сафин, Дмитрий Жеребченко), которым удалось реабилитироваться после безобразного провала в личном первенстве, где они оказывались порой на тридцатых-пятидесятых местах.

В свою очередь чемпионами мира — 2018, кроме российских саблисток, стали итальянцы Мара Наваррия (шпага), Элис Вольпи и Алессио Фокони (оба — рапира), южнокореец Ким Джон Хван (сабля), француз Янник Борель (шпага). А в командных сражениях преуспели женские сборные Франции (сабля), США (шпага и рапира), мужские — Южной Кореи (сабля), Швейцарии (шпага), Италии (рапира).

Мимо шестёрки

Перед отъездом на недавний чемпионат Европы по современному пятиборью в венгерский Секешфехервар президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов в интервью журналистам обещал, что наши парни и девушки будут бороться за награды во всех семи видах программы. Ведь сборную России возглавляют чемпион Олимпийских игр — 2016 в многоборье Александр Лесун и чемпионка мира — 2017 Гульназ Губайдуллина, восходящие звёзды мирового пятиборья Ульяна Баташова и Кирилл Беляков.

И первый день, когда проводилась женская эстафета, словно подтвердил прогнозы спортивного чиновника. Победили белоруски Ольга Силкина и Ирина Просянцова — 1372 очка, от которых на один балл отстали ирландки и наши Екатерина Хураськина и Светлана Лебедева. Поздравляя девушек с бронзой и сочувствуя им, что чуть-чуть не стали чемпионками Европы, все были уверены, что уже через день-два будут их поздравлять с более желанными наградами. Ведь даже в самом страшном сне вряд ли кто-нибудь мог увидеть, что эта бронза станет... единственной для россиян наградой на континентальном чемпионате, на котором наша сборная в общекомандном зачёте не впишется в шестёрку сильнейших, а поделит седьмое-девятое места с латышами и украинцами, пропустив вперёд французов, венгров, белорусов, ирландцев, немцев и итальянцев. Хотя ещё дважды имели шансы зацепиться за третьи места наши девушки в эстафете и в миксте (Людмила Тебекина и Беляков), занявшие четвёртые места. А как же наши лидеры и восходящие звёзды? Лесун занял пятнадцатое место, Ульяна Баташова — десятое. Что теперь скажет господин Аминов?

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото life.ru, rsport.ria.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 490 от 3 августа 2018 года

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Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:26

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