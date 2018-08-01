В царстве скорости и моторов

Некоторые итоги двенадцати этапов ЧМ «Формулы-1»

Сегодня мы отдаём долг читателям — поклонникам автоспорта, которые на страницах нашего еженедельника вот уже не первый год следят за событиями на чемпионате мира по автоспорту в «Формуле-1», проводящемся в нынешнем году в 69-й раз. C марта по июль пройдено двенадцать этапов из двадцати одного, запланированного календарём.

Всего 33 чемпиона

В нынешнем чемпионате мира, как и прежде, участвуют десять профессиональных, как их сами величают 30 основных и резервных (тестовых) пилотов, конюшен. Они представляют ведущие автофирмы Великобритании и Италии (по две команды), Австрии, Германии, Индии, США, Франции, Швейцарии. Их спортивную честь защищают пилоты и конструкторы (первые ведут сражение за титул чемпиона мира, а вторые — за Кубок конструкторов) с марта по ноябрь, на двадцать одном Гран-при в Европе, Азии, Австралии, Северной и Южной Америке.

Разумеется, поклонников автоспорта интересовало: появится на финише новый чемпион мира, сможет ли какая-нибудь команда бросить вызов в сражении за Кубок конструкторов его постоянному владельцу «Мерседесу»? Ну а российскую «торсиду», которая ещё не имела чемпиона и даже призёров в этом состязании, волновала судьба четырёх наших «формулистов» призыва 2018 года.

И хотя прогнозы — дело скользкое, рискнём. На финише чемпионата автоспорт получит нового пятикратного чемпиона в лице британца Льюиса Хэмилтона или немца Себастьяна Феттеля, которые за последние девять лет общими усилиями выиграли восемь чемпионских титулов. Что касается Кубка конструкторов, разумеется, Себастьян со своим партнёром по «Феррари» экс чемпионом мира финном Кими Райкконеном постараются отобрать его у «мерседесовцев» — Хэмилтона и Боттаса. Пока из четырёх россиян в основной состав британского «Уильямса» смог пробиться лишь 22-летний выпускник МАДИ Сергей Сироткин, который заменил в нём завершившего карьеру бразильца Фелипе Массу. В свою очередь остаются тест-пилотами опытный гонщик Даниил Квят (итальянский «Феррари») и пока ещё «зелёные» Никита Мазепин (индийская «Сахара») и Артём Маркелов (французский «Рено»), которые терпеливо поджидают счастливого часа, чтобы выехать на стартовую «решётку» очередного Гран-при в компании двадцати лучших пилотов «Формулы-1».

И завертелась карусель

Март. Первый этап Гран-при Австралии (Мельбурн). Его в третий раз в своей блестящей гоночной карьере выиграл Себастьян Феттель, опередив Льюиса Хэмилтона и своего товарища по «Феррари» Райкконена, и стал лидером чемпионата. Второй этап Гран-при Бахрейна (Сахир). И вновь неудержим был Феттель, сумевший переиграть гнавшихся за ним «мерседесовцев», оставив на втором месте Боттаса и на третьем — Хэмилтона, от которого Себастьян, набрав в общем зачёте 50 очков, сумел уйти в отрыв на тринадцать баллов.

Апрель. Третий этап Гран-при Китая (Шанхай). На этот раз у болида Феттеля забарахлил мотор, и он финишировал восьмым, но сохранил лидерство в общем зачёте — 54 очка. Однако и Хэмилтон был лишь четвёртым, но сократил отставание от Себастьяна до девяти баллов. А победителем этапа стал австралиец Даниэль Риккардо. Четвёртый этап Гран-при Азербайджана проходил по городским улицам Баку. И здесь мастерство продемонстрировал действующий чемпион «Формулы-1», британец Хэмилтон, уверенно опередивший Райкконена и впервые ставшего третьим мексиканца Серхио Переса и Феттеля, что позволило ему стать новым лидером чемпионата — 70 очков. Теперь уже британец на четыре балла обошёл немца. Но Себастьян в борьбе за Кубок конструкторов, его «Феррари» (114 очков), смог на те же четыре балла обойти «Мерседес».

Май. Пятый этап Гран-при Испании (Монмело). Этап прошёл под диктовку «мерседесовцев». Вторую победу в чемпионате отпраздновал Хэмилтон, а вторым был его партнёр по команде Боттас. А вот за третье место схлестнулись два «Ф» — Феттель и Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Успех сопутствовал молодому голландцу. А Хэмилтон не только начал отрываться от Феттля в личном зачёте — 95 против 78 очков, но и вернул «Мерседес» в лидеры Кубка конструкторов — 153 очка. Шестой этап Гран-при Монако, и вновь гонка по городским улицам, но Монте-Карло. Второй главный приз в чемпионате тоже смог добыть Риккардо, в отличном стиле опередивший Феттеля и Хэмилтона и впервые поднявшийся на третье место в личном зачёте (72 очка), но ещё значительно уступающий британцу (110) и немцу (96 баллов).

Июнь. Седьмой этап Гран-при Канады (Монреаль). Свой третий Гран-при сезона 2018 года завоевал Феттель, опередивший Боттаса и Ферстаппена, а Хэмилтон был пятым. Это позволило немцу не только в личном зачёте догнать британца, но и обойти его на один балл — 121:120.

Восьмой этап Гран-при Франции (Ле-Кастелле). Теперь уже Хэмилтон отпраздновал третью победу на нынешнем чемпионате, опередив Ферстаппена и Райкконена, а Феттель был на финише пятым. Эта рокировка вывела британца вновь в лидеры — 145 очков.

Июль. Самый напряжённый месяц на чемпионате, когда гонщикам, перед уходом в августе на летние каникулы, предстояло провести четыре гонки. Девятый этап Гран-при Австрии (Шпильберг). Он стал трагическим для «мерседесовцев». Сначала из-за неисправности гидравлики вынужден был сойти с гонки Боттас, а затем, из-за давления топлива, сошёл и Хэмилтон. Ну а в число обладателей главных призов сумел войти Ферстаппен, опередивший Райконнена и Феттеля. Вместе они вновь вышли в лидеры Кубка конструкторов — 247, опережая «Мерседес» на десять баллов. А в личном зачёте немец опять опережает Хэмилтона на один балл — 146, а финн поднялся на третье место (101 очко). Десятый этап Гран-при Великобритании (Сильверстоун). Четвёртую победу в сезоне одержал лидер гонки Феттель, опередивший на финише хозяина трассы Хэмилтона и партнера по команде Райкконена, и увеличил свое преимущество от этих двух ближайших конкурентов в личном зачёте, набрав 171 очко. Одиннадцатый этап Гран-при Германии (Хоккенхайм). Теперь авария заставила сойти с гонки хозяина трассы Феттеля, а Райкконен в одиночку не смог составить конкуренцию «мерседесовцам». Четвёртую победу одержал Хэмилтон, вернувший себе лидерство, — 186 очков, а вторым завершил гонку Боттас, что позволило «Мерседесу» отобрать у «итальянцев» и лидерство в борьбе за Кубок конструкторов — 310 очков. Двенадцатый этап Гран-при Венгрии (Будапешт). Тут весь пьедестал почёта заняла тройка Хэмилтон (213 очков), Феттель (182), Райкконен (146).

И только один из двадцати пилотов, к сожалению, это россиянин Сергей Сироткин, не имеет в своём активе очков (ни на одном из двенадцати этапов он не был в первой десятке) и пока занимает последнее место в многодневном чемпионате. Его гонщики продолжат 26 августа розыгрышем Гран-при Бельгии.