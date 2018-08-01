Главный праздник моря

День ВМФ в Севастополе: всё почти как обычно и все довольны

Незыблемая традиция, грандиозное и серьёзное представление, демонстрация красоты и мощи, один из самых ярких и долгожданных летних праздников — таким всегда был и остаётся День Военно-Морского Флота в Севастополе и для горожан, и для тех, кто приезжает каждый год в город-герой в конце июля. Причём приезжие не только из других городов, но и из других стран — в этом году гостей примерно 100 тысяч. И это — тоже традиция. Как и то, что на Дне ВМФ в Севастополе вот уже несколько лет подряд присутствует кто-либо из высших руководителей страны. При этом сам праздник почти всегда проходит по традиционному сценарию. Новизны (кроме всего нескольких эпизодов) не увидели и в этом году. Но, вероятно, это и неплохо. Стабильность хоть в чём-то.

Князь Владимир и Медведев

Впервые День ВМФ начался с холостого выстрела старинной, 200-летней пушки. Её специально восстановили к празднику. А стреляли с Приморского бульвара, перед памятником Затопленным кораблям. Новостью в программе праздника стало и появление перед трибунами ладьи князя Владимира — Крестителя Руси. Это новшество было «одноразовым» и появилось в связи с празднованием 1030-летия Крещения Руси накануне, в Севастополе же.

Также и на празднике в честь Дня Крещения Руси в Херсонесе, и на главной трибуне во время военно-морского парада (вместе с командованием флота и руководством города) присутствовал председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Кстати, премьер в то же время на своей странице в Facebook написал «С Днем Военно-Морского Флота!» и опубликовал фото севастопольского морского парада.

...и «Комета»

Но морская тематика нынешнего севастопольского визита Дмитрия Медведева была не только военной. Ведь, кроме присутствия на параде, премьер-министр РФ, так сказать, открыл (или, если угодно, возобновил) морской путь из Севастополя в Ялту. На прошлых выходных он громким ударом в рынду (морской колокол) дал старт давно уже обещанному запуску гражданских туристских рейсов «Кометы 120М». Дмитрий Медведев даже совершил на новом катере путешествие. До Ялты решили не идти, правда. Только от Севморпорта до Херсонесского маяка. «Надеюсь, эта „Комета“ войдёт в серию и станет удобным средством передвижения по большому количеству маршрутов — для жителей Крыма и всех остальных, на совершенно новом техническом уровне, станет заменой проекта „Кометы“, который существовал в советский период», — рассказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после своей морской прогулки.

Демонстрация сил и умений

В праздновании Дня ВМФ в Севастополе приняли участие более 30 боевых кораблей, подводных лодок и катеров, пять вспомогательных судов, 30 единиц техники армейского корпуса Черноморского флота. Среди новейшего вооружения были представлены малый ракетный корабль «Вышний Волочёк» и фрегаты адмиральской серии — «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен».

Всего было 18 различных эпизодов, демонстрирующих возможности сил флота. Свои возможности также показали более 20 самолетов и вертолетов: фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, истребители Су-30, штурмовики Су-25 и военно-транспортные самолёты Ан-26, вертолеты Ми-28, Ми-35, Ка-52, Ми-8 и Ка-27, противолодочные самолеты-амфибии Бе-12. Морская авиация демонстрировала поиск и уничтожение подлодок, авиационную разведку, а также огневую подготовку высадки десанта. Также экипажи вертолетов показали, как спасать экипаж терпящего бедствие судна.

Отдельный номер — выступление морских пехотинцев. Его каждый год жители и гости города-героя ждут с нетерпением, ведь севастопольские морпехи знамениты на всю страну.

А в завершение праздничной программы буксиры, как всегда, «станцевали» вальс.

И, конечно же, в этот день на площади Нахимова был организован показ вооружения и военной техники, а на Минной стенке боевые корабли и катера были открыты для посещения.

Будут новые. Скоро

Во время проведения парада командующий Черноморским флотом Александр Моисеев сообщил журналистам, что до конца этого года Черноморский флот получит ещё шесть новейших кораблей разных классов. В частности, Александр Моисеев рассказал, что сегодня на этапе заключительных испытаний находится головной патрульный корабль проекта 22160 «Василий Быков». «Рассчитываю, что мы их испытания в ближайшие месяцы завершим и примем в состав флота, — заявил прессе командующий. — До конца года мы примем ещё шесть кораблей разных классов — всё, что связано с новыми проектами: и малые ракетные корабли, и малые катера».

Также вице-адмирал Моисеев напомнил, что в этом году Черноморский флот уже принял в свой состав три корабля, в том числе участника президентского военно-морского парада, который в тот же день проходил в Санкт-Петербурге, — фрегат «Адмирал Макаров» и средний разведывательный корабль «Иван Хурс». Кроме того, моряки-черноморцы стали первыми, кто принял в эксплуатацию шесть новых подводных лодок.

Десять тысяч залпов

А закончился день по традиции впечатляющим салютом. Артиллерийские расчёты Черноморского флота выполнили в течение 10 минут более двух тысяч залпов. В пресс-службе Южного военного округа уточнили, что праздничный салют выполнялся из двух 122-мм гаубиц Д-30 и пяти фейерверочных комплексов 2А85 на базе автомобиля КамАЗ. Не только с берега, но и с плавучего причала, который (опять же традиционно) устанавливают в Севастопольской бухте, возле памятника Затопленным кораблям. Но — ещё одно небольшое новшество в программе — впервые салютные установки поставили и на территории Михайловской батареи, на Северной стороне города.