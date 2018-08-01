Крымские неВинные метаморфозы-2

Полуостров можно не только увидеть, но и попробовать на вкус

Понятие «винный туризм» для Крыма не в новинку. Сюда на протяжении долгих десятилетий устремлялись любители дегустировать и наслаждаться. Но не только людей манила эта земля. На полуострове находили свой второй дом нектары из самых известных уголков мира. Благодаря климатическим условиям местности и находчивости крымских виноделов они ассимилировали, обретая свое новое «я».

Лекарство для царя

Некоторые утверждают, что классический сухой кагор подавали еще к столу римских цезарей. Однако более правдоподобной кажется версия, согласно которой кагор изобрели французские монахи в XIII веке. В качестве подтверждения этой гипотезы добавим: своим названием это популярное среди гурманов вино обязано городу Каор (Cahor), расположившемуся в самом сердце юго-запада Франции.

Правда сразу же оговоримся, кагор, в понимании французов, вино, кардинально отличающееся от нашего, крымского. Кагор, производимый в Крыму, более справедливо сравнивать с экзотическими винами Пиренейского полуострова, нежели с французским «однофамильцем».

Французские кагоры — это сухие натуральные вина с содержанием спирта 10–11 процентов и низкой сахаристостью. Особенностью приготовления классического французского кагора является дробление винограда и нагревание полученной мезги до температуры 75–80 градусов в течение 18–24 часов. В результате вино приобретает интенсивную окраску, благородный букет и бархатистый терпкий вкус. Во Франции подобные вина именуют «вареными». Французский кагор создается на основе винограда Мальбек (местное название — Оксерруа), именно этот сорт придает кагору миндальные и черносливовые тона. В качестве небольших добавок в состав кагора могут входить виноград сортов Мерло и Танна.

Почему же при столь очевидном отличии наш и их кагоры до сих пор носят одно имя?

А все дело в том, что вина эти имеют общую, роднящую их историю. Легенда гласит, что однажды, триста лет назад, из Каора в Россию с грузом французского кагора отправились монахи. Дорога неблизкая — вино начало бродить. И тогда, чтобы сберечь бесценный продукт, хитроумные иноки начали понемногу подсыпать в бочки сахар. В итоге к концу пути сухой кагор превратился в сладкий крепленый, то бишь в наш.

В конце XIX века русские виноделы разработали свою технологию получения вин типа кагора на основе крымских сортов винограда.

Эксперимент состоялся во всех смыслах. Во-первых, крымские кагоры отличались высоким качеством. Во-вторых, обладали изысканными вкусовыми свойствами. В-третьих, создателями крымского кагора были учтены два немаловажных нюанса: местная специфика и широта русской души (уж больно сладким и густым получился наш кагор).

Авторство одной из методик приготовления кагора по-русски принадлежит С. Д. Долганову и З. Л. Дубинину. В отличие от французов, они не нагревали мезгу, а частично сбраживали, затем спиртовали и выдерживали в течение нескольких месяцев.

Когда копия лучше оригинала

Однажды давным-давно в долине реки Дору, в окрестностях португальского городка Порту, изготовили крепкое вино. Вскоре оно стало известно во всем мире как «вино из Порту», или проще — «портвейн». И в наши дни портвейн является главным экспортным вином Португалии.

Первый русский портвейн родился в 1879 году на небольшом заводике показательного виноградно-винодельческого хозяйства Никитского ботанического сада «Магарач». И хотя и лицо, и характер выдавали клановую принадлежность новорожденного вина, его, тем не менее, нарекли «Никитским крепким». Русские виноделы посчитали, что заимствование иностранного имени может привести к тому, что их детище не получит должного признания на международных дегустациях — вдруг эксперты не найдут в новом русском вине всех признаков классического португальского портвейна и все как один занизят оценки. А русский портвейн действительно отличался от классического португальского, прежде всего, отсутствием сильной терпкости и более высоким содержанием сахара. К тому же в нем допускалось наличие цветочных тонов во вкусе.

Толчком для прогресса местной винодельческой мысли послужил предвкушаемый всей родовитой знатью России и Европы юбилей свадьбы августейшей четы. Тогда, в 1891 году, крымские виноделы удивили именитых гостей Ливадии белым и красным крепкими винами типа портвейна, приготовленными из винограда сорта Каберне. Приготовленные в Массандре эликсиры удостоились именоваться родовым именем — «Портвейн». Именно эти, отличные от португальских, южнобережные портвейны стали образцами (зачастую недосягаемыми) для всех производителей крепких вин Российской империи, Советского Союза и «постсоветского пространства».

Винный гигант

Когда-то, может, двадцать пять, а может, и все тридцать лет назад, кавээнщики «ТелеСГУ» (студенческая команда КВН Симферопольского государственного университета, ныне именуемого Таврической академией КФУ) придумали и вынесли на суд зрителей уморительную миниатюру. Название стерлось из памяти, но суть заключалась в следующем. К подвыпившему профессору на экзамен является разухабистый студент. В качестве билетов испытуемому предлагаются бокалы с различными винами. Юноша дегустирует напитки, каждый раз с видом первооткрывателя восклицая: «Профессор — это КАБЕРНЕ!!!» Преподаватель негодует. И совершенно напрасно. Ведь есть одно маленькое но, реабилитирующее незадачливого студента.

Слово «каберне» засело в мозгах отъявленного двоечника, героя миниатюры, отнюдь не случайно. Это, пожалуй, одно из самых широко известных винных имен. Каберне смело можно возвести в ранг мировых брендов. Для многих каберне — олицетворение красного вина, эталон его вкуса. В общем, о каберне знают все. Но парадокс в том, что однозначный ответ на вопрос, что же такое каберне, получить очень сложно. Спросите о каберне у француза, молдаванина или жителя Калифорнии, не забудьте узнать мнение крымчан. И выяснится, что каберне у каждого свое.

Такое многообразие вин каберне обеспечивают избранные сорта винограда. Наиболее известен среди них широко распространенный повсеместно, в том числе и в Крыму, сорт Каберне-Совиньон, одаряющий вино ароматом черной смородины. Говорят, что Каберне-Совиньон произошел от одного из аборигенных сортов Северной Испании, но как постоянная культура утвердился на юго-западе Франции, в Бордо. В Россию виноградный сорт Каберне-Совиньон завезли в начале XIX века. Первым местом его обитания стал Судак. Несколько позже этот сорт в большом количестве попал в Никитский ботанический сад. Оттуда, после испытания и изучения в «Магараче», Каберне-Совиньон утвердился на всем Южному берегу Крыма, а затем перекочевал в другие винодельческие регионы великой империи.

На сегодняшний день специалисты считают Каберне-Совиньон самым распространенным сортом винограда. Без него не обходятся виноделы Италии, Испании, Аргентины, Чили, Австралии, Южной Африки. Вином, произведенным из калифорнийского Каберне урожая 1999 года, угощал Джордж Буш чету Путиных во время так называемого техасского ужина на ранчо тогдашнего американского президента.