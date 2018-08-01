Первый столичный долгострой

Как российская бюрократия и французские подрядчики едва не лишили симферопольцев духовного центра

Понадобилось почти пятьдесят лет, несметное количество проектов, и еще такое же несметное количество денег, чтобы воплотить в жизнь идею императрицы Екатерины II о возведении первого в Крыму православного соборного храма.

Государыня в шоке

В 1787 году первую в Симферополе православную церковь во имя равноапостольных Константина и Елены посетила императрица Екатерина II. За три года до этого полковник Борис Тищев купил у переселявшегося в Турцию татарина домик за 50 рублей ассигнациями, чтобы чинам квартировавшего поблизости Владимирского бомбардирского полка было где помолиться. Для солдат церковь была весьма недурна, тем паче, что здешний священник являлся личностью весьма примечательной. До возведения в сан Никита Петровский прославил себя ратными подвигами — когда русские войска штурмовали Измаил, он одним из первых взобрался на фас турецкой крепости, сжимая в обезображенной вражеским ятаганом руке православный крест. За «примерную храбрость» Никиту Петровского наградили золотым наперсным крестом на георгиевской ленте. Славное прошлое обеспечило ему авторитет среди верующих, проповеди производили впечатление на паству, для военных его слово служило истиной в последней инстанции.

Но государыня была недовольна. Мини-размеры (в здании одновременно могло поместиться не более 150 человек, тогда как в Симферополе проживало около 400 православных) и бедность местной церкви произвели на императрицу самое негативное впечатление. Но Петровский был красноречив, и Екатерина изволила выразить князю Потемкину свою волю о построении первого в Крыму соборного храма, для которого «пожертвовала утварь, впоследствии доставленную в Симферополь» (в 1794 году).

«Недостаточные тамошние жители»

Благая идея Екатерины Великой долго не находила реального воплощения. Сдвинуть дело с мертвой точки помогла опять-таки неукротимая энергия протопопа Никиты. До определенного момента Петровский не терял надежду собрать деньги на строительство храма среди своих прихожан. Однако «недостаточные тамошние жители» пожертвовали всего 1200 рублей. И в 1804 году привыкший смело штурмовать любые крепости священник настойчиво напомнил Таврическому гражданскому губернатору Д. Б. Мертваго об «обязательстве властей перед православными христианами».

Официальное прошение губернатора, направленное на рассмотрение императора Александра I, свято чтившего память своей царственной бабушки, нашло отклик в высочайшем сердце — на докладе министра внутренних дел В. П. Кочубея о просьбе Д. Б. Мертваго появилась резолюция: «Быть по сему. Александр. С.-Петербург, декабря 23 1805».

Лиха беда начало

Губернский архитектор Карасев разработал проект «вновь предполагаемой в губернском городе Симферополе каменной церкви во имя св. Александра Невского», сметная стоимость которой определялась в 81 тысячу 529 рублей. Не остались без применения и «доброхотные» пожертвования. Губернатор предложил употребить их «на построение небольшой теплой церкви среди обывательских домов на площади...» Церковь возвели на удивление быстро — уже к следующей весне на одной из площадей города красовалась новая деревянная церковь во имя апостолов Петра и Павла (после Крымской войны она была перестроена: на том же месте возвели каменный Петропавловский собор, который сохранился до наших дней). А вот начало строительства Александро-Невского собора в очередной раз пришлось отложить — министр внутренних дел признал проект Карасева «посредственным». Кочубею гораздо больше понравился разработанный в классических формах (и к тому же значительно более дешевый) проект петербургского архитектора Л. И. Руски.

Местом под строительство предполагаемого кафедрального собора избрали пустырь, где некогда располагался полевой Александровский ретраншемент, «сооруженный во время военных действий генералиссимусом князем Италийским графом Суворовым-Рымнинским, бывшим командующим в Крыму генералом». Бытует мнение, что данное место приглянулось академику Петру Симону Палласу. Казалось, что никаких препятствий и проволочек для обретения городом духовного центра больше не возникнет.

Плохой подрядчик — хуже захватчика

Прошло ни много ни мало пять лет. 26 сентября 1809 года пришедший на смену Д. Б. Мертваго губернатор А. М. Бороздин докладывал правителю Новороссии герцогу де Ришелье, что возведение соборной церкви до сих пор не начато «по причине неявки рядчиков». Бороздин, забыв, что инициатива наказуема, приискал французских мастеров П. Николаи, И. Ферри и Б. Лати. Они обязались не только в сжатые сроки построить храм, но и изготовить иконостас, алтарное устройство, а также провести ремонтные работы по укреплению Суворовского редута (вала, рвов, каменных мостов с воротами). В начале мая 1810 года при многочисленном стечении народа состоялись торжественное освящение места и закладка храма. Однако за два года французы успели возвести лишь стены и то только до карниза, зато умудрились допустить угрожающий перерасход денег. В 1812 году, когда в пределы России вторглась армия Наполеона Бонапарта, французские подрядчики спешно ретировались из Симферополя. Навсегда.

Прошло еще несколько лет. И специальная комиссия констатировала: рекомендованные губернатором Бороздиным «мастера» завершать начатое не собираются, к тому же стены дали трещины и последующего возведения сводов не выдержат, следовательно, «объект незавершенного строительства» следует ликвидировать. Здание разобрали. Виновных наказали — членов Симферопольской строительной экспедиции отдали под суд, а дело — в Сенат для взыскания убытков, на имения Бороздина наложили арест.

Новый день, новые деньги

Исчез «французский» собор, но не исчезла проблема — растущий город по-прежнему нуждался в духовном центре. Вскоре появился новый проект. На этот раз его автором выступил титулярный советник, петербургский архитектор И. Шарлеман. Император Александр I не только утвердил смету, согласно которой предусматривалось израсходовать на постройку собора более 200 тысяч рублей (с употреблением старого материала из разобранной церкви), но и пожертвовал на строительство храма значительную сумму из личных средств. К тому же, согласно преданию, именно император выбрал месторасположением собора центр городской площади (ныне сквер Победы).

И 12 марта 1823 года, в годовщину восшествия на престол Александра I, храм был наконец заложен. А 3 июня 1829 года, в день сошествия Святого Духа, храм во имя Благоверного князя Александра Невского был освящен преосвященным Гавриилом. Территорию вокруг собора обнесли оградой с четырьмя архитектурно украшенными выходами во внутренний дворик. А. И. Маркевич свидетельствует, что «храм был невелик», и потому "

к 1862 году к нему была сделана пристройка с восточной стороны для алтаря, а в 1884 году с западной стороны пристроена трапезная часть с притвором и колокольня«.