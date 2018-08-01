Какое-то неравенство

В России женщины живут намного дольше мужчин

Кое-кто из экспертов склонен утверждать, что аномальная разница между средней продолжительностью жизни представителей разных полов возникла в нашей стране оттого, что российских слишком уж ценят... как престижный атрибут.

Слабый пол

Пару лет назад в списке сайта bs-life.ru Россия по продолжительности жизни своих граждан занимала 129 место. В среднем россияне живут: мужчины около 66 лет, женщины переживают их примерно на 11 лет. С тех пор мало что изменилось. Разве что разрыв еще больше увеличился.

Может так и надо? Может женщинам на роду написано жить дольше и веселей? Оказывается, всё не так просто. В мире не так уж много стран, в которых разрыв по продолжительности жизни между мужчинами и женщинами столь же велик, как в России. Если отбросить совсем маленькие государства, останутся Вьетнам, Венесуэла, Сирия и большая часть республик бывшего Советского Союза.

Для сравнения. Американки доживают в среднем до 81 года, то есть живут на четыре года больше, чем россиянки. Американские же мужчины доживают до 76, обгоняя тем самым россиян на девять лет. В Китае разница средней продолжительности мужчин и женщин составляет около 3-х лет. В Замбии продолжительность жизни представителей полов практически равна, правда, мала — чуть больше 38 лет.

Серединка на половинку

Эксперты задаются вопросом: «Отчего наши женщины, в отличие от наших же мужчин, такие живучие?» И отвечают: «Женщинам еще есть за что бороться».

По данным Всемирного экономического форума (ВЭФ) за 2016 год, Россия занимает 75-е место из 144 в рейтинге обеспечения равноправия мужчин и женщин. Серединка на половинку. От мужчин уже ничего особо не зависит, но бороться с женщиной на равных не позволяют старозаветные убеждения, современные предубеждения и законодательная база.

Престижная атрибутика

В России понятия «охота мужчину» и «охота на мужчину» практически идентичны. Ни для кого ни секрет, что в России женщины охотятся на мужчин, сражаются за них, часто весьма грязными способами. Зачем женщины это делают? Малопонятно. Ведь неоднократно было замечено, что в современной России наличие мужчины в семье ничего не гарантирует (в отличие от более архаически устроенных обществ, где именно мужчина должен быть добытчиком и защитником). Просто так принято. Скорее всего, сегодня мужчина нужен российской женщине сам по себе, чтобы утвердиться среди одиноких ровесниц и иметь возможность думать о себе, как об альфа-самке. Да, увы, сегодня мужчина — это прежде всего престижный атрибут. И, увы, в первую очередь для мужчин.

Чего греха таить, феминизм в России и в условиях западного общества построен на разных основаниях. У них он в голове. У нас в бытовухе. Наш среднестатистический мужчина с малых лет воспитывается женщинами, у которых, зачастую горький опыт общения с противоположным полом. Поэтому и хотят эти женщины — мамы, бабушки, тетки, воспитательницы, учительницы, чиновницы, начальницы — выбить у мальчишек «кислую шерсть», вдохнуть в них «чистое, светлое, созидательное» женское начало. С этим «багажом» он выходит в пампасы, то бишь на рынок женихов, где закономерно становится призом для уже давно сидящей в засаде охотницы. Никакого стимула, чтобы задержаться на этом свете подольше. Зачем? Чтобы быть чучелом в чьей-то охотничьей коллекции?

Выпьем за любовь

Есть и еще одна убедительная и намного более приземленная теория о том, почему наши мужчины рано умирают. Ответ прост: мало живут, потому что много пьют. Жестокая статистика подтверждает подобное умозаключение. Так, в малопьющей Ингушетии женщины живут 81 год, а мужчины — 76 лет. И это точно соответствует средней продолжительности жизни в США. В Магаданской области, одном из лидеров по употреблению спиртного, средняя продолжительность жизни значительно меньше, а разрыв между полами катастрофичен — 73 и 62 года соответственно, с классическим для России разрывом.