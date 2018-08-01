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За счёт чего?

На этой неделе в Министерстве экологии и природных ресурсов рес­публики сообщили: крымские предприятия химической промышленности снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. И это, конечно, хорошо для экологии. Ведь от промышленных производств в атмосферный воздух попадают различные вреднейшие вещества, основными из которых являются диоксид азота, диоксид серы, окись углерода и взвешенные вещества. Также и специфические вещества, которые выбрасывают предприятия химической отрасли на севере Крыма, – это серная кислота, фтористый водород, хлористый водород, аммиак, формальдегид, хлор, бром. «Основными источниками выбросов в воздушную среду в республике являются предприятия химической отрасли: Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» и ПАО «Крымский содовый завод». В 2017 году предприятиями проведены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Таким образом, за прошедший год зафиксировано снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в сравнении с 2016 годом», – говорится в сообщении. Но, с другой стороны, насколько это хорошо для экономики? За счёт чего снизились показатели? Не за счёт ли уменьшения объёмов производства?.. Об этом информационная сводка молчит. И ответственные чиновники – тоже.

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 491 от 10 августа 2018 года
Художник Артём Куркин

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Просмотров: 357 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:08

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