В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... косят всё подряд

Жительница Симферополя Ленура Е. сообщает: «На моей придомовой территории скосили декоративные кусты кохии (прутняк, декоративный веник), которые мы высаживаем ежегодно для озеленения. Отец за ними ухаживает, подстригает, подвязывает, поливает. На их фоне прохожие часто фотографируются, потому что они насыщенного зеленого цвета, буйно растут и вызывают восхищение. Более того, не убрали сломанные метровые кусты, как издевательство. Это борьба с амброзией? Нет. Просто варварство. Что за безграмотные специалисты проводят такого рода манипуляции, если не могут отличить амброзию от декоративных кустов?»