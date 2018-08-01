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Говорят, что... тайная жизнь кофе-автоматов

Не пожелавший представиться крымчанин увидел, что из себя представляет среднестатистический симферопольский кофейный аппарат изнутри и тут же расхотел пить: «Очень редко пью кофе из автомата, но сегодня увидел, как он выглядит внутри, лучше уж дома попить чай/кофе».