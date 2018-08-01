Говорят, что... скорые не могут проехать

Говорят, что жители некоторых районов крымской столицы завидуют тем, кто жалуется на плохие дороги. Потому как им, по сути, даже жаловаться не на что – они вынуждены обитать там, где дорог попросту нет. Так, к примеру, в СТ «Кооператор», что в районе Марьино (конечная маршрута № 27), смогут проехать разве что танки. Скорые по местным кочкам и рытвинам пройти не в состоянии. До пациентов врачи вынуждены добираться пешком, вернее, бегом, преодолевая опасные препятствия и рискуя собственным здоровьем. Интересно, а какое решение находят врачи в случае, когда человек, к которому они приехали по вызову, нуждается в срочной госпитализации?