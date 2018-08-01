Говорят, что... скорые не могут проехать

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что жители некоторых районов крымской столицы завидуют тем, кто жалуется на плохие дороги. Потому как им, по сути, даже жаловаться не на что – они вынуждены обитать там, где дорог попросту нет. Так, к примеру, в СТ «Кооператор», что в районе Марьино (конечная маршрута № 27), смогут проехать разве что танки. Скорые по местным кочкам и рытвинам пройти не в состоянии. До пациентов врачи вынуждены добираться пешком, вернее, бегом, преодолевая опасные препятствия и рискуя собственным здоровьем. Интересно, а какое решение находят врачи в случае, когда человек, к которому они приехали по вызову, нуждается в срочной госпитализации?