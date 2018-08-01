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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... скорые не могут проехать

Говорят, что жители некоторых районов крымской столицы завидуют тем, кто жалуется на плохие дороги. Потому как им, по сути, даже жаловаться не на что – они вынуждены обитать там, где дорог попросту нет. Так, к примеру, в СТ «Кооператор», что в районе Марьино (конечная маршрута № 27), смогут проехать разве что танки. Скорые по местным кочкам и рытвинам пройти не в состоянии. До пациентов врачи вынуждены добираться пешком, вернее, бегом, преодолевая опасные препятствия и рискуя собственным здоровьем. Интересно, а какое решение находят врачи в случае, когда человек, к которому они приехали по вызову, нуждается в срочной госпитализации?

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 491 от 10 августа 2018 года

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Просмотров: 72 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 19:17

:: Комментарий #1 написал: Рулет из кабачка   |   Сегодня, 20:57   |  



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Ну вы даете!!! Столько лет ничего не делалось, хотите, чтобы за 4 года в Крыму коммунизм построили. Много делается и еще сделают. Не плачьте, а работайте.

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