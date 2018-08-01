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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... придумали новый маркетинговый ход

Говорят, на прилавках торговых точек появилась «рыба из-под Крымского моста». Как сообщают очевидцы, такие объявления можно встретить в курортных городах и поселках на юго-востоке полуострова, в частности, в Коктебеле. При этом цены на «эксклюзив» не завышены. В соцсетях продавцов, придумавших подобный способ привлечения покупателей, уже прозвали «боги маркетинга».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 491 от 10 августа 2018 года

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Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:19

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