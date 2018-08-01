В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... придумали новый маркетинговый ход

Говорят, на прилавках торговых точек появилась «рыба из-под Крымского моста». Как сообщают очевидцы, такие объявления можно встретить в курортных городах и поселках на юго-востоке полуострова, в частности, в Коктебеле. При этом цены на «эксклюзив» не завышены. В соцсетях продавцов, придумавших подобный способ привлечения покупателей, уже прозвали «боги маркетинга».