Когда народ «на нервах»

В селе Трудовом — почтовая неразбериха

Жители села Трудового обратились к нашим коллегам — в редакцию телеканала ИТВ — за помощью. По их словам, местная власть лишает населенный пункт почтового отделения. Чтобы разобраться в ситуации и понять, что происходит на самом деле — тотальный беспредел или недопонимание, — на место конфликта выехали журналисты.

Признак населённого пункта

Настоящая драма для пенсионеров сельского поселения Трудовое Симферопольского района — закрытие почтового отделения. Совсем недавно им стало известно, что отделения почты здесь больше не будет. Но ведь именно от него зависит и своевременное получение пенсии, и возможность оплаты коммунальных услуг, и переписка с родственниками (да-да, есть в крымской глубинке люди, и их немало, которые до сих пор пишут «бумажные» письма и шлют телеграммы!), и получение газет и прочих печатных изданий.

Разумеется, местные жители стали возмущаться. Ведь если в их населённом пункте почтовое отделение исчезнет, чтобы обслуживаться на почте, им придется каждый раз отправляться за десять километров, в Денисовку.

Александра Федорова, жительница Трудового:

«Здесь население платит за все коммунальные услуги. Можно, конечно, ездить и в Денисовку, но люди разного возраста... Можно и в банке платить, но это опять же ехать надо. Почта — это признак населенного пункта. Даже самый маленький станционный какой-нибудь там пункт имеет почтовое отделение...»

Просят успокоиться

Однако, как выяснилось позднее, возмущение пенсионерок было необоснованно и почту... никто не закрывает. Она всего-то навсего переедет в другое помещение. До этого отделение работало на арендованной площади, а собственник повысил сумму оплаты. Селу не по карману платить 350 рублей за каждый квадратный метр, поэтому было принято решение переехать в помещение, которое находится в муниципальной собственности.

Андрей Данюк, глава администрации Трудовского сельского поселения:

«Как только будет произведен ремонт, почтовое отделение постепенно, поэтапно будет перемещено в новое здание. Никто нас из старого здания не выгоняет. Как помещение функционировало, так оно и будет функционировать, а новое мы с представителями главпочтамта посмотрим и определим фронт работ».

Однако на этом конфликт не исчерпался. Как оказалось, по непонятной причине такой вариант тоже не устраивает местных жителей. В их представлении предложенная площадь не подходит по различным признакам. Среди них — отсутствие охранной системы, деревянные стены и нехватка места. Но в этом им оппонируют специалисты. Дескать, по факту помещение всем требованиям соответствует и не стоит напрасно волноваться, говорят они. Чтобы не быть голословным в своих заявлениях, глава администрации Трудовского сельского поселения пригласил представителя «Почты Крыма».

«Просим вас всех успокоиться. Не переживайте. Так как я думаю, что это помещение для вас будет еще лучше, чем то, в котором сейчас находится отделение почты», — сообщил сельчанам представитель «Почты Крыма».

В общем, как стало известно журналистам, в ближайшее время помещение для нового отделения в Трудовом отремонтируют и, возможно, сделают перепланировку. Кроме того, в это новое помещение необходимо провести систему сигнализации, интернет, установить сейфы и оборудовать кладовую, а также кабинеты.

Недостаток информации или социальная усталость?

На время ремонта новой площади местное отделение «Почты Крыма» будет работать по старому адресу, чтобы жители Трудового могли получать все необходимые услуги без перебоев.

Но успокоятся ли люди? Подобные конфликты, когда начинаешь разбираться, кажутся странными. Однако, если обратиться, так сказать, к истокам, можно предположить, что возникают они или от недоинформированности населения, или в связи с ростом социального напряжения в целом («Крымский ТелеграфЪ» в последнее время неоднократно фиксировал этот негативный фактор в разных регионах Крыма), особенно на периферии полуострова. Вот и возмущаются люди по каждому случаю...