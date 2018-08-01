Спасательный круг для заболевших

Кто и на каких условиях может получать бесплатные лекарства?

Буквально несколько лет назад почти треть пациентов с диагнозом «онкология» покидали больницу и больше не возвращались. Длительное и дорогостоящее лечение многим было просто не по карману. К счастью, в России существует система федеральных льгот на лекарственные препараты. Благодаря ей даже безнадёжные больные получают возможность на полноценную и качественную терапию. Увы, многие крымчане до сих пор не знают, как работает эта спасительная система.

Право на льготу

Государство, в соответствии с законом, обязано, в случае необходимости, обеспечивать граждан лекарственными препаратами на льготных условиях. В основном, речь идёт о бесплатной выдаче медикаментов или их продаже со скидкой 50%. Кто имеет на это право? Существует несколько льготных категорий, определяемых заболеванием или социальным статусом пациента. Список недугов, дающих право на получение лекарств на льготных условиях, достаточно широк. В основном он состоит из болезней, требующих постоянного и длительного лечения, а значит, значительных денежных расходов.

Поскольку льгота федеральная, препараты закупаются на средства из центральной казны, которые направляются, по мере надобности, в каждый из субъектов федерации.

Что касается социального статуса, то федеральная льгота распространяются на участников Великой Отечественной войны всех категорий (в том числе, тружеников тыла) и других военных конфликтов, проходивших в России или за рубежом в целях защиты интересов государства. Также на льготные препараты имеют право Герои соцтруда, кавалеры трёх Орденов славы, Герои России, лица, пострадавшие от радиационного воздействия. Есть льготы для детей и для инвалидов I, II и III групп.

Александр Голенко, министр здравоохранения РК:

«Могу сказать, что лекарства закупаются в достаточном количестве. Никогда в прошлые годы мы не видели такого объёма препаратов и не имели возможности обеспечивать граждан необходимыми медикаментами. Система была, в основном, декларативной: немного обеспечивали участников ВОВ, а другие льготные категории оказывались практически ни с чем».

Лекарства или деньги?

Теперь ситуация изменилась. Федеральный центр выделяет достаточно большие деньги на то, чтобы крымчане-льготники не сидели без лекарств. Интересно, что с недавних пор государство предоставило гражданам выбор между получением медикаментов на льготных условиях и денежной компенсацией расходов на их покупку (она составляет 828 руб.). Чтобы принять оптимальное решение, пациентам предлагается изучить текущие предложения по ценам на самые нужные лекарства и подсчитать, что выгоднее: покупать фармацевтические препараты на государственные деньги самостоятельно или получать их в натуральном виде.

В Минздраве признают, что в первые годы пребывания Крыма в составе России, местные чиновники не умели своевременно обеспечить потребности льготников в необходимых медикаментах. Видимо, именно поэтому многие граждане стали отказываться от натурального получения лекарств в пользу денежной компенсации. В итоге на сегодняшний день около 90 тыс. человек из 140 тыс. имеющих право на льготные препараты отказались от их получения в натуральном виде.

Надо сказать, что граждане не теряются, и частенько опускаются до мошенничества и злоупотребления своими правами. Например, некоторые льготники, получая денежную компенсацию, попутно берут и лекарства в натуральном виде — за счёт региональной льготы. Зачем выбирать, если можно получить и то, и другое? В итоге нарушается принцип социальной справедливости: кто-то получает всё, а кто-то остаётся без нужного лечения.

Александр Голенко:

«Сейчас создаётся единая электронная цифровая система социального обеспечения, в которую будут внесены все граждане России. Благодаря ей можно будет выявлять, так сказать, „задвоение“ льгот, и недобросовестные граждане не смогут больше пользоваться и деньгами, и лекарствами. Чтобы у них из-за этого не возникло проблем, следует уже сейчас сделать выбор, какого вида льготу они хотят получать».

Кстати, Минздрав призывает граждан, выбравших денежную компенсацию, пересмотреть своё решение. Судите сами. За первое полугодие 2018 года средняя стоимость рецепта по федеральной льготе составляет около 2400 руб. Бывают препараты, которые стоят более 100 тыс. руб. Есть ли в Крыму пенсионеры, которые могут позволить себе лекарства по такой цене? Так может имеет смысл не гнаться за наличностью (тем более, что она, по сути, копеечная), а получать лекарства, купленные за государственный счёт? Допустим, сейчас в таких дорогостоящих препаратах нет нужды. Но, увы, с возрастом человек не становится здоровее. Так где гарантия, что вам рано или поздно не понадобятся лекарства, стоимость которых не окупится в итоге денежной компенсацией?

Николай Деркач, заместитель министра здравоохранения РК:

«Самыми высокозатратными с точки зрения обеспечения лекарственными препаратами являются орфанные и онкологические заболевания. Все медикаменты, стоимость которых превышает 100 тыс., относятся к категории дорогостоящих, но мы всё равно обеспечиваем ими наших пациентов. Кстати, выписка таких лекарств в Крыму за последние годы увеличилась на 60%. Страшно подумать, что было с такими людьми раньше».

Обратная сторона системы

Теперь о том, какие препараты попадают в категорию льготного обеспечения. Прежде всего, назначенные лечащим врачом, а не выбранные пациентом по собственному усмотрению. То есть для того, чтобы получить льготный препарат, у гражданина должен быть на него рецепт. Кроме того, нужно помнить, что лекарства отпускаются по международному непатентованному названию, которое входит в перечень, ежегодно утверждаемый правительством РФ («Жизненно необходимые лекарственные препараты»). Что это значит? Любой препарат имеет непатентованное название (как правило, указывается его химическая формула). И для его получения на льготных условиях, рецепт должен быть выписан с указанием не торгового наименования, а международного.

И, наконец, об обратной стороне системы. Понятно, что получить лекарства на льготных условиях можно не в любой аптеке, а лишь в учреждениях ГУП РК «Крым-Фармация». К сожалению, как и большинство госпредприятий, оно работает достаточно медленно и не всегда организованно. В итоге получить бесплатные лекарства можно, но вопрос в том, насколько вовремя? Нередко граждане жалуются, что необходимых препаратов приходится ждать по несколько месяцев, а по медицинским меркам это катастрофическая потеря времени, которая может оказаться фатальной. И надо признать, что далеко не всегда у предприятий «Крым-Фармации» есть объективные причины для задержки.

В таком случае рекомендуется звонить на «горячую линию» Минздрава: +79789127474 или +7(3652)52-01-22 (с 8 до 17 часов в рабочие дни). Существует порядок выдачи медикаментов на льготных условиях: десятидневная отсрочка, которая нужна для того, чтобы аптека заказала и получила требуемый препарат. По истечении этого срока можно позвонить в ответственное ведомство и выяснить, в чём причина затянувшегося ожидания.