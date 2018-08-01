Намолотили

Хлеб в Крыму есть, несмотря ни на что

В этом году из-за засухи уборка зерновых в Крыму началась намного раньше, чем обычно. Впервые в истории региона в связи с масштабной гибелью посевов была введена чрезвычайная ситуация. В общей сложности пришлось списать 23 тыс. гектаров потенциального урожая. В денежном эквиваленте потери составили около 237 млн руб.

Хватит или нет?

Тем не менее уборочная кампания состоялась — на сегодняшний день собрано 98% урожая ранних зерновых, в том числе около 500 тыс. тонн пшеницы. В целом результат в два раза ниже, чем в прошлом году. Хлебофуражный баланс (соотношение продовольственного и кормового зерна) по итогу жатвы составляет примерно 50 на 50%.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

«Часть собранной пшеницы ещё дозревает, за счёт чего несколько повышается её классность. Поэтому окончательную информацию о качестве собранного урожая мы сможем дать несколько позже. Весной я имел неосторожность спрогнозировать объём ожидаемого урожая, но озвученные цифры в итоге не подтвердились. Мы заложили очень качественные посевы, имели всходы и запас влаги, но засуха перечеркнула всю нашу работу. Однако в Министерство сельского хозяйства РФ уже отправлен пакет документов, и я думаю, та финансовая помощь, которая будет выделена крымским хозяйствам в ближайшее время, поддержит каждый из пострадавших районов».

Итак, какова же в целом сегодняшняя ситуация по хлебу? Помимо собранного сейчас урожая, с прошлой уборочной на токах и элеваторах осталось около 200 тыс. тонн так называемого переходящего зерна (своеобразный неприкосновенный запас на случай кризиса). Есть также фонд в объёме чуть более 100 тыс. тонн, который предназначался для продажи на экспорт. Мы уже писали о том, что, несмотря на низкую урожайность этого года, у республики есть определённые торговые обязательства перед иностранными покупателями. Так что около 60 тыс. тонн крымского зерна уже вывезено за рубеж. Однако с разрешения Минсельхоза РФ правительством республики всё же было принято решение приостановить продажу зерновых. По крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, хватит ли сырья для работы местных хлебоперерабатывающих предприятий и частных пекарен. Такая мера необходима для того, чтобы обеспечить региону продовольственную безопасность вплоть до нового урожая. Кроме того, на полуострове, наконец, начало развиваться животноводство, и какую-то часть зерна властям необходимо выдать населению для поддержания отрасли на частных подворьях. В противном случае птицу и скот будет нечем кормить.

Если всё получится, как запланировано, хлеба у Крыма будет вполне достаточно для того, чтобы дожить до следующего урожая.

Николай Саблин, руководитель филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по РК:

«Этот год показал: успех сельского хозяйства очень зависит от сорта и качества посевного материала. Мы объехали все поля и убедились: там, где сельхозпроизводители более продвинутые, использующие передовые технологии и новые сорта, урожай есть, несмотря на засуху. Сорт является основой всего технологического процесса в сельском хозяйстве. Удобрения, почва, влага — всё это важные, но сопутствующие факторы. Если товаропроизводитель использует сорт, не пригодный для наших климатических условий, все потуги вырастить хороший урожай будут тщетными. Но как бы там ни было, Крым в этом году всё-таки получил 880 тыс. тонн зерна. Это заслуга тех аграриев, которые вдумчиво относятся к технологическому процессу по выращиванию зерна».

Работа на будущее

Между сельскохозяйственными сезонами у аграриев, как правило, нет времени на передышку: не успела закончиться очередная уборочная кампания, как начинается подготовка к посевной. В этот раз она идёт как никогда старательно: необходимо вырастить такой урожай, который сможет покрыть ущербность нынешнего. Иначе хлебный дефицит из потенциальной угрозы превратится во вполне реальную. К счастью, погода пока благоприятствует: в связи с выпавшими в середине лета хозяйственно полезными осадками почва находится в хорошем состоянии — с ней можно работать. Аграрии, со своей стороны, делают всё для того, чтобы заложить хороший урожай будущего года. Идёт закупка удобрений. Практически закрыт вопрос приобретения и подготовки посевного материала.

Андрей Рюмшин:

«Без семян у нас нет будущего. Мы поставили задачу перед каждым районом и хозяйством вести сортообновление. Таким образом, делается всё для того, чтобы Крым вышел из ситуации, когда аграрии сеют семена низкой репродукции, а некоторые нерадивые фермеры — вообще фуражное зерно. Сегодня такого мы не наблюдаем, ведётся очень жёсткий контроль».

Не менее пристально властям приходится следить за тем, насколько старательно сельхозпроизводители удобряют возделываемые земли. В прошлом году, как вы помните, Крым получил рекордный урожай зерна. Но у этого успеха есть обратная сторона: почвы, дав столь богатый урожай, ощутимо обеднели. Поэтому в этом году, помимо мыслей о воде, аграриям следует обеспокоиться также тем, как удобрить землю, чтобы восстановить её плодородный потенциал. В общем, сев без удобрений больше не допускается.

Денис Кратюк, директор ФГБУ «Центр агрохимической службы «Крымский»:

«Относительно подхода к использованию удобрений этот год внёс некоторые коррективы. Есть хозяйства, которые надеялись на хорошие осадки, внесли достаточно высокие дозы удобрений и в итоге сильно пострадали. Думаю, что этот опыт немного вернёт всех на землю: фермеры начнут применять те виды подкормки и дозы, которые оптимальны именно для Крыма. Однако посев без удобрений однозначно невозможен».

Кстати, крымский рынок удобрений по-прежнему небогат качественной продукцией: достаточно много фальсификата. В связи с этим Центр агрохимической службы просит фермеров быть предельно внимательными и осмотрительными при выборе подкормки.

Зёрна надежды

Ещё одна ключевая составляющая в фундаменте будущего урожая — посевной материал. В этом году были серьёзные опасения, что Крыму не хватит семян для нового сева, учитывая, что из-за засухи могло пострадать не только количество, но и качество собранного зерна.

Андрей Алексеенко, руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК:

«Подготовка семян для предстоящего сева озимых уже началась. Семена в этом году немного подгорели из-за того, что была жесточайшая засуха. Но, тем не менее, посевной материал в Крыму есть и он жизнеспособен. Кроме того, представлена очень большая линейка сортов».

К слову, о сортах. Государство больше не позволит снижения плодородия почв, так что крымским фермерам придётся задуматься о введении в свой производственный процесс севооборота и сортосмены. Нельзя сеять только те культуры, которые выгодны с точки зрения рыночного спроса — время от времени их нужно менять на те, выращивание которых благоприятно влияет на состояние почвы. В Крыму, к сожалению, многие сельхозпроизводители этого до сих пор не понимают, что, собственно, сказывается на качестве и объёме собираемого урожая.