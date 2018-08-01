Что прячется за цифрами, или Суть крымского бюджета человеческим языком

Когда в семье становится больше денег, это сразу сказывается на качестве её жизни. Рацион становится изощрённей, появляется возможность покупать новые вещи и технику, больше путешествовать и так далее. Аналогичная тенденция актуальна и для более масштабных финансовых систем, в том числе республиканского уровня. Потому всегда интересно, больше или меньше становится денег в казне, на что их тратят и научится ли Крым жить без дотаций из центра. Проще говоря, станем ли мы жить лучше?

Беспрецедентный прорыв

Министерство финансов РК подвело итоги семимесячной работы. По озвученным цифрам уже можно составить некоторое представление о том, в каком направлении движется экономика республики.

Ирина Кивико, министр финансов Крыма:

«Крым успешно развивается, и подтверждением этому является рост доходной части республиканского бюджета. Увеличиваются объёмы производств и торговли. В итоге поступления за семь месяцев собственных налоговых и неналоговых доходов составили 22,5 млрд рублей».

Первый вопрос: это много или мало? Если посмотреть динамику поступлений в бюджет республики за последние четыре года, рост по сравнению с 2015-м составляет 75,3%. Это явный и беспрецедентный на фоне других российских регионов прорыв, доказывающий, что Крым вполне в состоянии сам себя обеспечивать. Безусловно, отчасти такой внушительный рост прибыли связан с масштабными строительными работами, которые сейчас идут по всему полуострову. Большинство из них осуществляется представительствами крупных компаний с материка, которые, само собой, платят налоги в крымский бюджет. Но также немаловажную роль в увеличении доходов сыграл выход из тени значительной части местного бизнеса.

Также одним из основных источников наполнения крымского бюджета являются налоги на доходы физических лиц, то есть тот взнос в казну, который делают работающие граждане. За семь месяцев этого года сумма такого рода поступлений составила 9,5 млрд руб. Это в два раза больше, чем, например, в том же 2015 году.

Ирина Кивико:

«Это очень значительные цифры. На увеличение данной статьи доходов повлияли и рост заработных плат на полуострове, и появление новых рабочих мест, в том числе созданных в рамках реализации инвестиционных проектов. Понятно, что Крым остаётся высокодотационным регионом, но мы активно работаем над ростом собственных доходов и над эффективными бюджетными расходами, сокращая их».

Растёт предпринимательская активность: часть бизнеса, как уже было сказано, вышла из тени, плюс в регионе появляются новые фирмы и предприятия. Получается, что, несмотря на многочисленные жалобы со стороны бизнесменов, вести коммерческую деятельность на территории республики достаточно выгодно и комфортно. В противном случае какой смысл разворачивать здесь предпринимательскую активность? Кстати, резидентов свободной экономической зоны также прибавилось. Похоже, что усилия крымского правительства, направленные на привлечение в регион предпринимателей и инвесторов, не проходят даром.

Самая доходная для Крыма отрасль с точки зрения наполнения бюджета — это промышленность. На втором месте транспорт. Курортная сфера, которой среди прочих уделяется наибольшее внимание, занимает лишь третье место. Это, безусловно, связано с её сезонным характером. Однако Минфин не теряет надежды на то, что если удастся в течение всего года сделать полуостров интересным для туристов, прибыль от этой отрасли значительно возрастёт.

Тратим больше, чем зарабатываем

Теперь посмотрим на расходную часть. За семь месяцев республиканская казна успела потратить 79,2 млрд руб. И раз уж мы отметили небывалый темп роста доходов за последние четыре года, следует сказать, что и расходная часть увеличивается постоянно и интенсивно. По сравнению всё с тем же 2015 годом она выросла на 82,4%. Таким образом, расходы Крыма по-прежнему ощутимо больше доходов, и дефицитная часть бюджета составляет 56,7 млрд руб. Проще говоря, республика тратит в три раза больше, чем зарабатывает. Как нерадивая хозяйка.

Собственно, для граждан это скорее хорошо, чем плохо: основная часть расходов идёт на повышение уровня жизни крымчан, в частности, на развитие социальной сферы. Наибольшие финансовые вливания (почти 46% от общей суммы бюджетных трат) на сегодняшний день идут в образование, здравоохранение, культуру и спорт. И результат есть, если присмотреться. В Крыму действительно вовсю ремонтируют больницы и школы, строят детские сады, в объектах социальной сферы появляется новая мебель и технологическое оснащение. Может быть, это происходит не так быстро, как нам хотелось бы. Но, тем не менее, прогресс налицо.

И всё-таки хочется понять, возможно ли в принципе превратить Крым из высокодотационного региона хотя бы в среднедотационный? Или республика всегда будет подкармливаться из федеральной казны из-за невозможности свести дебет с кредитом?

Ирина Кивико:

«Во-первых, мы очень активно работаем над наращиванием доходов крымского бюджета, причём ускоренными темпами. Во-вторых, уровень дотационности зависит от того, что происходит в регионе. Если в Крыму сейчас ведётся такое обширное капитальное строительство, это, безусловно, требует большего количества дотаций. Но отказаться от этого мы не можем, поскольку инфраструктура республики нуждается в восстановлении».

Централизованная бухгалтерия

Тем не менее Минфин старается экономить бюджетные средства, пытаясь выявлять малоэффективные расходы и, по возможности, их сокращать, работая индивидуально с каждым министерством и ведомством. Дело это, надо сказать, тонкое и кропотливое: документ крымского бюджета занимает более тысячи страниц. И за каждой цифрой стоят люди, которых нельзя обделять, опрометчиво и огульно урезая финансирование.

Ирина Кивико:

«Мы приходим к тому, что Крыму всё-таки нужно казённое учреждение, которое будет вести централизованную бюджетную отчётность. Централизация такого учёта даёт максимальную прозрачность и возможность сопоставлять расходы разных министерств. Мы планируем создать такое учреждение при Министерстве финансов. Оно будет вести бюджетную отчётность по субъекту в целом. Это случится не завтра и не послезавтра. Мы постепенно будем переводить Крым на новую систему, чтобы не нарушить и не сломать нормальный ритм деятельности наших бюджетных учреждений».

Такой метод ведения финансовой отчётности для Крыма является абсолютно новым, однако в некоторых регионах страны он с успехом применяется последние несколько лет. По этому пути идут, например, Вологодская, Оренбургская и Московская области. Данный подход, кстати, позволяет оптимизировать численность бухгалтерских служб, а значит, и расходы на их содержание.

В двух словах суть системы такова. Бухгалтерии множества министерств, государственных служб и подведомственных им учреждений будут упразднены, а все сведения перенесут в центр обработки крымского правительства.