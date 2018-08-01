Внерыночные отношения

В Щелкино продолжается затяжной конфликт вокруг местного рынка

Вот уже который номер «Крымский ТелеграфЪ» обращает внимание на Ленинский район. В частности, на ситуацию в Щелкино. Увы, проблем там накопилось немало, и многие из них проходят, как правило, незамеченными для остального Крыма. Так, например, целый клубок противоречий и конфликтов, который возник в этом городе после пожара на местном рынке несколько недель назад (в своё время еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал об этом). С тех пор ситуация стала, по всей видимости, ещё сложнее...

Вновь волнения

Очередное недопонимание между предпринимателями и властью, страх остаться без своего рабочего места вынуждают щелкинцев в очередной раз просить помощи у СМИ. Напомним, 21 мая в городе Щелкино произошел сильный пожар, в результате которого выгорела значительная часть центрального городского рынка — середина. Итак, спустя 2,5 месяца после ЧП предприниматели вновь взволнованы, им сообщили, что их почти двадцатилетний труд здесь — несанкционированная стихийная торговля.

Мы поинтересовались у главы местной администрации Владимира Загребельского о судьбе рынка: что планируется построить на данной территории. Сразу скажем, что еще несколько недель назад, по свежим следам пожара на щелкинском рынке, местные жители, связанные с торговлей на этом объекте, стали говорить, что теперь их оттуда выживут, мол, пожар станет предтечей передела торговой сферы в городе.

Вместо рынка — НТО

В далёком уже 1988 году было принято решение создать в Ленинском районе сеть действующих рынков. И тогда же был выделен участок земли под создание рынка в Щелкино. В 2001 году создается проект отвода земельного участка, определены границы, квадратные метры. Тогда на этом земельном участке и было создано коммунальное предприятие «Щелкинский городской рынок», а земля была передана в аренду местным исполкомом на 10 лет. Но, как говорит Владимир Загребельский, тот договор не прошел государственную регистрацию, согласно Гражданскому кодексу, он не порождает правовые основания считать, что у людей возникло право вообще на эти торговые площади.

Владимир Загребельский:

«Самая основная задача — узаконить землепользование под каждым объектом, чтобы все предприниматели, которые там размещены, находились на законных основаниях».

Но после того как пройдет вся бумажная волокита, наступит самый неприятный момент — земля выставляется на аукцион. Предприниматели понимают, что все зависит от цены вопроса. Кто даст больше, тот и будет арендатором.

Уже не раз говорилось, что Щелкино — дотационный город, основной заработок людей всего три месяца в году, в летний период, за счет приезда туристов. То есть именно рынок. Естественно, здесь нет богачей, люди работают, чтобы выжить. Глава администрации понимает предпринимателей, поэтому городской сессией принято решение о размещении нестационарных торговых объектов.

«На основании публичной кадастровой карты провести определенные действия и провести конкурс на право аренды всего земельного участка. В этом аукционе может принимать участие любое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель. Исходя из того что территория, наверное, привлекательная для предпринимательства, желающие могут быть. Это могут быть и муниципальное предприятие, и сам торговый центр, который на сегодняшний день является управляющей компанией, может быть некое ООО. Мы это понимаем, и понимаем, что появится некий основной арендатор, который может передавать в субаренду отдельные участки предпринимателям. Хорошо это, или плохо, — можно много разных суждений найти. Поэтому, как мы видим на сегодняшний день, — это оформление территории и размещение объектов НТО. Условно говоря, на всем городском массиве, там, где находятся все эти предприятия, будут размещены нестационарные торговые объекты. Схему их расположений мы обсуждаем и принимаем решение на сессии городского совета и проводим аукцион. Но расторговываем не полностью весь массив, а каждый квадратик, по семь квадратных метров бутик. Условия размещения НТО очень приемлемы, в соответствии с положением, все объекты, которые имеют паспорта привязки временных объектов, разработанные до 2014 года, имеют право заключить договор на НТО без участия в конкурсе. Договор заключается не менее чем на семь лет. Но беда в том, что из пострадавших всего восемь человек имеют паспорта. Исходя из этого вопрос к людям: почему в свое время не были разработаны паспорта привязки временных объектов? Также разработаны приемлемые условия: годовая плата за 30 кв. метров размещения НТО составляет 9500 рублей», — говорит глава администрации.

Предпринимателей лишают прав

Но местным жителям это не понравилось. И почему люди не хотят принимать решение сессии, «Крымский ТелеграфЪ» узнавал у активиста, предпринимателя города Щелкино Александра Тынкова и общественника, юриста Марии Черкезовой.

«Как говорит Владимир Загребельский, договор не прошел государственную регистрацию. Но мы как платили, так и платим, но что самое интересное, мы договоры как продлевали, так и продолжаем, на тех же условиях, что и при Украине. В 2010 году заключается договор, где прописано, что предприятие обязуется передать землю, место для размещения киоска, ларька и т. д. А на следующий год в договоре прописано, что мы имеем право на реконструкцию своего павильона. Мы подаем декларацию в налоговую инспекцию согласно своему юридическому адресу, официально оплачиваем налоги, как же мы тогда можем быть несанкционированной стихийной торговлей?!», — возмущается Александр Тынков.

Поясняет свои возмущения и Мария Черкезова, которая, как оказалось, знает всю эту кухню изнутри: «В апреле 2015 года по семейным обстоятельствам я приехала в городское поселение Щелкино и уже в октябре прошла конкурс на должность заведующего сектором организационно-правовой работы, на должность юриста в администрацию города. 22 июня 2016 года я уволилась по соглашению сторон и начала заниматься частной практикой. Исходя из опыта работы в администрации вопросов возникло много, в частности: вопросы рынка, территории, узаконивания тех объектов, которые сложились при Украине. Уже четыре года мы в Российской Федерации, и четыре года предприниматели страдают: у кого договорных отношений нет, у кого они не переоформлены».

Как оказалось, изначально юрист работала при бывшем главе города Татьяне Ермановой. С ее слов стало понятно, что в принципе у Ермановой складывались достаточно компромиссные отношения с предпринимателями, она готова была пойти им навстречу: переоформить со всеми договорные отношения. «Но я сразу хочу вам сказать, что в Симферополе категорически были против. Они говорили о том, что Ерманова превышает полномочия и предприниматели должны пройти через аукцион. Якобы российское законодательство не позволяет людям воспользоваться их возникшим правом, которое дано было им при Украине. Хотя я как юрист понимаю, что в их документах есть пробелы, но по сей день считаю, что их договорные отношения действующие и подлежат переоформлению, обойти тему аукциона и торгов», — говорит она.

Но ведь и местная власть, и депутатский корпус несут ответственность за происходящее в городе, не так ли? И, как говорит юрист, в их полномочиях выйти, например, с предложением в Совет министров, пояснить там, что в муниципальном образовании «Город Щелкино» невозможно действовать по таким нормам...

«Мне известно, что когда Владимир Загребельский вступил на должность главы администрации города, ему сказали заняться решением самых приоритетных вопросов в городе, в том числе узакониванием рынка. За год власти при нынешнем главе, получается, никто не решал эти вопросы. На что Владимир Загребельский отвечает, мол, весь процесс затянулся, так как якобы какой-то инженер Векленко что-то неправильно делал, он уточнял тогда границы земельных участков... А сегодня мне принесла сорока на хвосте, что есть человек с материка, готовый выйти на конкурс и дать 20 млн рублей, соответственно все мы понимаем, что наши просто проиграют конкурс», — переживает Мария Черкезова.

Почему же против?

Конечно же, нам стало интересно мнение юриста и почему она против НТО. Получили достаточно интересный ответ. Что такое НТО? Это нестационарный торговый объект легко возводимый, это то, что непрочно связано с землей. Предприниматели по сей день считают, что их точки — это их собственность. Да, они вложили деньги в строительство своих точек, но даже по их документам это звучит как павильон, который можно поднять и перенести. Люди хотят это узаконить, чтобы, если с ними что-то случится, по наследству права собственности перейдут к родственникам. А НТО такого права не дает. «То есть НТО — право пользования землей на определенный промежуток времени, прописанный в договоре аренды. Положение о нестационарных объектах создавали в Совете министров, где прописан срок минимальной аренды участка, но сам город решает, насколько. Но в этом договоре на НТО есть очень интересный пункт: администрация города Щелкино в одностороннем порядке может в любое время расторгнуть договор без пояснения причин. Владимир Загребельский при общении готов был пересмотреть это. Но по сей день этот вопрос остается нерешенным», — поясняет юрист.

Как рассказала Мария Черкезова, город входит в прогнозный план создания рынков, это распоряжение 2015 года, подписанное главой Крыма Сергеем Аксеновым. Соответственно вопрос: будет ли реализовываться план, подписанный главой республики, именно на том месте, на котором рынок сейчас есть, и какие будут условия? Можно ли обойти конкурс?

Неприятные факты

К сожалению, как стало известно «Крымскому Телеграфу», вскрылись и неприятные факты о том, что на рынке половина предпринимателей работает без статуса «предприниматель». По-человечески людей можно понять: так они выживали. Ведь заработок был лишь летом, потому они и оформляли предпринимательство лишь на эти месяцы, а с дохода кормили свои семьи весь год.

Также, помимо рынка, есть много предпринимателей, которые находятся в черте города. За 19-м домом есть свой мини-городок, где гражданам также предлагается заключить договор на НТО. Но у данных предпринимателей есть привязка к земле. «Получается, что при вступлении в НТО их бетонные магазины идут под снос и ставится переносной павильончик. МАФ — малая архитектурная форма — предпринимателям было разрешено строительство в прежние годы. И теперь постройки считаются самовольными? Не по закону? Всем предпринимателям предлагается договор на размещение НТО, что не позволяет вести в полной мере предпринимательскую деятельность. Людей выкидывают в никуда», — переживает общественник.

Также странности и с упомянутым пожаром. В частности, по поводу пожарно-технической экспертизы. «Дело мутное и непонятное», — говорят жители. Со слов юриста, она и Александр Тынков 25 июня приехали в Управление МЧС в Симферополе: «Мы получили письмо от 13 июня 2018 года, в котором говорилось о том, что якобы проводится пожарно-техническая экспертиза по факту установления причин произошедшего пожара. Я тогда, не выходя из приемной, позвонила исполнителю этого письма, специалисту по МЧС Макаруку, чей номер указан в письме. Он в телефонном режиме сообщил о том, что 14 июня материалы дела технической экспертизы перенаправлены в Ленинский ОМВД для возбуждения уголовного дела, так как, согласно пожарно-технической экспертизе, эксперты выявили причину возгорания — источник извне. Я ему задала вопрос, что это? Он ответил, что это поджог. И теперь, когда я получаю письмо от 16 июля, где указано, что причина возгорания еще не известна, возникает вопрос: что происходит?»

Вопросы, вопросы...

Исходя из вышеизложенного рождается очень много вопросов. Но, как говорится, время покажет, кто прав, кто виноват. И очень жаль, что, как всегда, страдают обычные люди. Юрист говорит, что глава администрации всячески ее избегает, не является на суды. Вот малая часть вопросов, ответы на которые ей, нам и местным жителям хотелось бы получить. Тем более что люди уже так заведены, что «готовы выйти на улицы», судя по их же словам.

1. Со слов юриста, Щелкино входит в план создания рынков по распоряжению Сергея Аксенова. Будет ли реализовываться этот план?

2. Можно ли обойти конкурс? Если нет, то когда он будет?

3. Если утвердительно решено размещение НТО, можно узнать подробней про условия: в течение какого времени нужно произвести конструкцию, сколько объектов и т. д.? Что это даст людям?

4. Есть ли перспектива у людей узаконить рабочие места?

5. Почему вы не хотите реализовать программу создания универсального рынка?

6. В случае, если со стороны погорельцев будут поданы иски по факту возмещения убытков, ответчиком будет значиться администрация города Щелкино. Каковы ваши действия? Признаете ли вы себя виновной стороной?

В общем, ситуация непростая, но из тех, которые могут стать показательными и резонансными. А с каким знаком — это будет зависеть от действий властей.