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На вкус, цвет и кошелек

Сколько стоит собрать ребёнка в школу в этом году?

Лето подходит к концу, а это значит, что совсем скоро крымские школы, как и все российские, вновь откроют свои двери. Но перед тем как отправить ребенка в школу, необходимо позаботиться о его снаряжении: форма, рюкзак, тетради, ручки, пеналы и многое другое, что понадобится для учебного процесса. Наши коллеги, журналисты телеканала ИТВ, выяснили, сколько нужно родителям денег в этом году, чтобы отправить ребенка постигать азы науки с комфортом.

Главное, чтобы костюмчик...

Подготовка к первому сентября — это ответственный этап для учеников и настоящее испытание для их родителей. Причём для последних — испытание, в первую очередь, финансового характера. И в этом году, как выясняется, чтобы собрать ребенка в школу, крымчане вынуждены расставаться с суммами, эквивалентными среднемесячной заработной плате. Мы решили примерить на себя роль покупателей и отправились на столичную школьную ярмарку.

В Симферополе школьная ярмарка располагается, как обычно в последние годы, на аллее от подземного перехода на пр. Кирова, 39а, до КРВУЗ «Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского» (на набережной вдоль реки Салгир). А режим работы здесь: ежедневно, с 8:00 до 17:00. Работает же она, как правило, до первых чисел сентября.

Выбирать начинаем с самого нужного и дорогого — формы.

Эдие Хороз, продавец:

«Для мальчиков берите двоечку, как необходимо для школы, это пиджак и брюки. Начинается от 3600 рублей для первоклассника и выше. Цены разные, так как и модели разные. Есть более современные модели. У них ткань тоньше, например, если на теплый сезон хотят взять. Есть и теплые костюмы на зиму. И, соответственно, цена выше. Можно найти и за 3600 рублей, но есть и 4000 и 4200 рублей».

Чтобы подобрать что-нибудь для юных модниц, заплатить придется и того больше. На девчоночьих моделях более качественная выточка, рассказывают продавцы. Примечательно, что на смену турецким производителям постепенно приходят отечественные. Многое на прилавках родом из Ростова-на-Дону. Когда брюки, юбки и пиджаки уже приобретены, следует присмотреть блузки или рубашки. За каждую придется отдать почти тысячу рублей.

Ленура Алиева, продавец:

«Примерная стоимость 700–800 рублей. Все зависит от рубашки. Если со вставочками, то стоят они 800 рублей. Чисто белые — 700. Это Турция и, соответственно, качество».

Если «Турция» не устраивает, то можно обратить внимание и на крымских производителей. Например, керченская фабрика. Состав изделий — 50% вискозы и 50% полиэстера. Есть рубашки и полностью из хлопка.

Марина, продавец:

«Цены варьируются от размера. Если маленькие дети, то от 500 рублей до 1 тысячи рублей. Взрослые — от 800 рублей до 1200 рублей за модель. Потому что взрослые модели начинаются от 152 до 176 сантиметров».

Дешёвые берут редко

Далее — обувь. Спортивная и повседневная. Например, китайские кеды — 600 рублей, кроссовки на мягкой подошве вдвое дороже. Чтобы купить туфли, придется отдать минимум 2000. Конечно, можно найти и дешевле, но это кожзам, который вряд ли продержится и несколько месяцев, а за натуральные компоненты приходится доплачивать.

«Где-то 2400–2600 рублей взрослые размеры. От 37 размера — 2600 рублей за пару, а с 32 по 36 — 2400 рублей за пару. Есть и на девочку. Российская фабрика, но снаружи кожзам, а внутри — кожа. Обувь для мальчиков полностью из кожи. Российская фабрика — где-то 1200 рублей за пару», — говорит продавец на школьном базаре Симферополя.

Форма, обувь, несколько рубашек... Итого почти десять тысяч рублей. И это еще не все. На очереди, пожалуй, главный атрибут любого современного школьника — рюкзак. Выбор здесь весьма велик. А ценники стартуют с одной тысячи. Но, как признаются продавцы, дешевые рюкзаки родители крымских школьников берут нынче крайне редко.

«Для первоклассников берут полностью ортопедические. Они по 3800 рублей и есть по 2400. В отделения ортопедического рюкзака можно положить водичку, бутерброд. Внутри есть несколько отделений для учебников, папочек, красок и тетрадей», — рассказывают продавцы.

Вроде бы мелочь, но недешево. Канцелярские наборы тоже влетают в копеечку. Пеналы, тетради, карандаши, ручки и прочее. Еще можно купить глобус, подставку и ежедневник. Хотя это и не входит в обязательный перечень. Берут по желанию. В среднем за такой набор нужно заплатить 4000 рублей.

«Вот вам и тетради 96 листов, и многие другие. Цены все разные. Ручки хорошие также есть, их много, так как дети постоянно их теряют и ломают. В среднем сейчас родители покупают канцелярию в школу на 3000–4000 рублей», — предлагает очередной продавец.

Таким образом, чтобы полностью подготовить ребенка в школу, родители отдадут не меньше двадцати тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом, общая примерная сумма, необходимая родителям для сбора ребёнка в школу, выросла на 10–15%. Впрочем, за счёт некоторого расширения ассортимента и, соответственно, цен эта сумма может быть и больше. Или меньше — у кого какой кошелёк, как говорится.

Кстати, людей на аллее возле Салгира не очень много и утром, и днём. Продавцы сетуют, так как покупателей на ярмарке в этом году меньше, чем в прошлом. Многие едут за аналогичными товарами в симферопольские торговые центры. Но подводить итоги еще рано, за окном первая половина августа, а основной наплыв покупателей, как правило, начинается в последнюю неделю лета.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 491 от 10 августа 2018 года

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Просмотров: 77 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:51

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