→ Спецпроект → Обзор прессы Сезон и бизнес За Перекопом СМИ продолжают внимательно следить за российским Крымом На этой неделе украинские издания перемывали косточки крымскому курортному сезону и курортникам, злословили о жизни на полуострове и президенте РФ и обратили внимание на закрытие американского бизнеса в Севастополе. По сути, немного Украинские журналисты побывали в самом популярном курортном городе Крыма и выяснили, сколько стоит отдых в Ялте, кто отдыхает и на что жалуются местные. Если убрать из текста русофобские, антироссийские и пропагандистские обороты, останется немного. «Автостанция Ялты ограждена металлическим забором: в Крыму борются с терроризмом». «На пляже встречаются украинские туристы. Украинцев в этом сезоне здесь, действительно, стало больше, но большинство — россияне». «Тотальная застройка вдоль моря — теперь главная проблема Ялты. Пришедшие к власти обещали сохранить береговую линию. Однако небоскрёбов строят еще больше». «Люди заняты выживанием, пытаются заработать копейку в сезон, и гражданская активность упала в разы». «За комнату в частном секторе берут с человека 400 гривен в сутки. В три раза дороже аренда квартиры». «Вечером на набережной Ялты многолюдно. Из странностей — агитация детей вступать в военно-спортивные клубы». Неумный, некрасивый... Вполне в духе провокаций с билбордами на въезде в Крым со стороны Украины, где в начале сезона размещали надписи, что, мол, «умные и красивые в Крым не едут» (хотя украинцев — полно, о чём можно судить из другой новости, представленной в нашем обзоре). Дана новость об отдыхе на полуострове известного украинского футболиста. «Бывший футболист донецкого „Шахтера“ и сборной Украины Вячеслав Шевчук был замечен на отдыхе в аннексированном Крыму. Игрок отдыхал на одном из пляжей Ялты. Отмечается, что Шевчук отказался общаться с журналистами. По информации источника, футболист провел на полуострове весь июнь». За сборную Украины Шевчук провел 54 встречи. Завершил многолетнюю карьеру этот футболист в 2016 году. Сейчас он работает спортивным экспертом на телевидении. Типичный выверт Очередное украинское издание в очередной раз решило мутить воду. Впрочем, сейчас это модно за Перекопом. Ссылаясь на комментарий российского оппозиционного политика Константина Борового, сайт пишет: «Президенту России в Крыму не нужны ни люди, ни их проблемы, ему достаточно просто контроля над территориями». Речь, в частности, о проблеме Белогорского водохранилища (ранее на этом же информационном ресурсе сообщалось, что Белогорское водохранилище начинает неуклонно высыхать, а люди теряют один из последних источников воды). И как это типично для антироссийской пропаганды. Взяться за одну реальную проблему, которую при этом местные власти не игнорируют, которая звучит и среди общественников, и в СМИ, и которую по-всякому стараются решить, но вывернуть так, что, дескать, «Путин во всём виноват». Судите сами. «Президент России понял, что в Крыму очень много проблем, которые нуждаются в срочном решении. Сами жители Крыма Путина мало интересуют, ему больше нравится слушать сказки о его благополучии», — заявил Боровой. Ну вот такой эксперт... Американцы ушли? «Спустя четыре года после введения санкций американская компания решила закрыть бизнес на полуострове», — сообщает украинский сайт. Речь, в частности, о том, что прекратила работать компания Best Western Hotels & Resorts. «The Best Western Sevastopol Hotel (отель находился в прекрасном здании бывшей гостиницы „Севастополь“ в городе-герое), была одной из немногих признаков присутствия международного бизнеса, что осталась после аннексии 2014 года. Другие крупные бренды, среди которых McDonald’s Corp и Radisson Hotels, уже ушли из Крыма», — говорится в сообщении. Как отмечается, отель продолжает работать, однако уже не под брендом Best Western hotel, на сайтах бронирования жилья он подписан как Sevastopol Hotel and Spa. Выход из Крыма Best Western демонстрирует тот факт, что даже через четыре года после введения санкций США и ЕС западные инвесторы работали в Крыму. Санкции предусматривают запрет на инвестиции в Крым, запрет бизнес-операций с фигурантами черных списков и запрет западным компаниям проводить средства через крымские банки. Гендиректор компании Best Western Hotels & Resorts, чей офис расположен в Финиксе, Аризона, отказался комментировать ситуацию. Впрочем, компания не управляет отелями сети самостоятельно, а имеет франчайзинговую систему, по которой владельцы или операторы гостиниц платят за использование бренда, маркетинг и службу поддержки. Оператор гостиницы в Севастополе — компания Sevastopol Investment Group Ltd, зарегистрированная на Сейшелах. Александр СКОПОВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 491 от 10 августа 2018 года Еще статьи: Лишь бы брякнуть Новый проводник духовности Видеть невидимое Юбилей по-домашнему Якобы новости Просмотров: 136 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:54