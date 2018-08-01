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ZBF18

Золотая Балка пофестивалила на отлично

Благодатная южная провинция. Лето, жара, виноградники, пробки на дорогах и пробки от шампанского, очереди на входе и мокрая многотысячная толпа, мощный звук и море развлечений, и, конечно же, звёздные гости — в Золотой Балке отгрохотал (в целом успешно) третий ежегодный музыкальный фестиваль ZBFest.

Праздник развлечений для 25 тысяч

В Крыму даже теперь, когда фестивальная индустрия достигла действительно впечатляющих высот (по сути, если у человека есть деньги, то на современном фестивале он получит и комфорт, и любые легальные виды развлечений, и самую разнообразную еду и напитки), с фестивалями не очень. В смысле их мало. По большому счёту только джаз в Коктебеле, байк-шоу... ну и Золотая Балка. На минувших выходных как раз прошёл очередной фестиваль на живописных виноградниках возле Балаклавы. Музыкальная составляющая: Loc DOG, «Ленинград» (традиционно ставший хедлайнером фестиваля, большинство гостей именно на Шнурова и приехали), Вадим Самойлов (по нашим впечатлениям — лучший сет фестиваля: очень качественно, душевно и ярко) и Егор Крид. Тусовочная составляющая: великолепные блюда крымской кухни в сопровождении любимых игристых вин, а также тематические пространства и конкурсы, с ярмарками от местных фермеров и мастеров, с развлечениями от талантливых аниматоров и циркачей. Плюс прыжки на батуте, разнообразные виртуальные реальности, велотриал... Короче говоря, в этом году фестиваль стал по-настоящему мультижанровым, многоплановым. И оценить это смогли около 25 тысяч человек — такое количество посетителей, во всяком случае, назвали организаторы. По крымским меркам (даже учитывая фактор приезжих, сезон же!) — довольно много. Особенно, если знать цены на билеты: от 1700 до 7000 рублей за вход. Да и на территории фестиваля все удовольствия, еда и напитки, ой, как недёшевы были!

Кстати, в этом году на фестивале была запрещена продажа алкоголя, кроме шампанского. Внутри было и безалкогольное пиво (по 100 рублей за поллитра), но его запасы иссякли ещё до начала музыкальной части программы. Впрочем, любители выпить пили по дороге к фан-зоне, наших людей подобными ограничениями не смутить.

Что же касается еды, на фуд-кортах она была, как мы уже отметили, на любой вкус. У каждой палатки стояла очередь даже после концерта, сметалось с прилавков все. Шашлык — 250–500 рублей за 100 г, жареный картофель — 150–200 рублей за порцию, плов, овощи гриль и люля-кебаб в лаваше в среднем 250 рублей, барбекю (свиные рёбра и лопатки, курица с соленьями) — по 500 рублей, лимонады в среднем — 80–100 рублей, как сообщают местные журналисты, отважившиеся побороться за кусок в буквальном смысле.

Люди и деньги

Людей действительно было очень много. И автомобильные пробки, и километровые очереди на входе, образовавшиеся уже за несколько часов до начала выступления артистов, и дефицит свободного места на газонах, и свойственная столь многолюдным мероприятиям некоторая неразбериха — всё это было. Но справедливости ради надо сказать, что организаторы делали всё возможное для упорядочивания этого процесса. И делали довольно расторопно, может быть, даже профессионально. И общее настроение, кстати, чувствовалось как праздничное. Говорили, что где-то кто-то там с кем-то подрался, но это на общей картине не отразилось.

До места событий можно было добраться как на собственном автомобиле (очень многие так и поступили), так и общественным транспортом. Даже был пущен специальный автобус в Севастополе от площади Ушакова и от 5-го километра, за 50 рублей с человека. Другое дело, что после фестиваля, когда вся эта многотысячная армия машин и пешеходов стала выбираться с Золотой Балки, случился кратковременный, но самый настоящий бардак. И таксисты, конечно, тут как тут. Некоторые из них очень неплохо заработали в ту ночь (от тысячи до трёх тысяч рублей за поездку).

О музыке и обочинах

О музыке в этом контексте говорить особо не приходится. Ну что такое выступление артиста на таком фестивале? Просто максимальный оттяг. Да и зритель идёт именно за этим. Поэтому можно отметить лишь немногое. Loc DOG и Егор Крид, например, гораздо выигрышнее смотрятся на живой сцене, чем на экране или мониторе. А группа Вадима Самойлова имеет, похоже, самую преданную аудиторию (впрочем, традиционно уже много-много лет), кроме того, расширился состав и звучание команды теперь мощнее. Плотнее, кайфовее. Но, естественно, самый большой ажиотаж на ZB Fest 2018 вызвало выступление группировки «Ленинград». Что ж, любит наш народ и дикую энергию, и мат в эфире. Кроме того, по части работы с публикой у Сергея Шнурова, наверное, нет конкурентов в России. Тут он действительно мастер.

...Но был ZBFest и для «бюджетников». Местные в основном жители, подтянулись на фестиваль со всего Севастопольского региона. У них не было денег, чтобы попасть внутрь и тем более платить там втридорога. Они собирались вдоль обочин, на виноградниках, вокруг фестивальной зоны, выпивали, смеялись и слушали записи «Ленинграда» со своих телефонов. Чтобы можно было сказать: «Я тоже был на ZBFestе!»

Игорь ШИЛОВ
Фото Д. Смирнов, 365crimea.ru, Ю. Югансон
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 491 от 10 августа 2018 года

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Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:59

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