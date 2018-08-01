«Большая петля»

Как прошёл самый главный из трёх Гранд-туров у профессиональных велогонщиков

«Тур де Франс» своеобразной петлёй охватывает всю Францию, нередко заходя в соседние страны. В нынешнем году он отмечал своё 105-летие, но из-за проходившего у нас в стране мундиаля-2018 стартовал почти на две недели позже, чем обычно.

Испытание на мужество

За двадцать три дня 176 гонщикам из 22 профессиональных команд предстояло проехать 21 этап, общей протяжённостью в 3351 км, из городка в департаменте Вандея, о котором, наверное, не слышали многие французы, Нуармулью-ан -д«Иль, до Елисейских Полей в Париже. За это время, имея всего-то два дня на отдых, шоссейники должны были провести по одной индивидуальной и командной гонке, миновать шесть горных этапов в Альпах и Пиренеях, пять среднегорных — на подходах к этим вершинам, где приходится зачастую беспрерывно карабкаться на четыре-пять километров вверх, ну и преодолеть восемь равнинных этапов, где раздолье получали спринтеры.

К сожалению, миновали те времена, когда советский и российский велоспорт, в том числе и крымский, давал плеяду замечательных гонщиков, побеждавших на Олимпийских играх и чемпионатах мира. А когда они переходили в профессиональные «велоконюшни», то и там оказывались в числе фаворитов, причём даже существовали российские команды. Одна из них — «Катюша» — входила в число ведущих не только на нашем континенте, но и в мире. Но когда её владелец, крупный бизнесмен Игорь Макаров переехал жить в Швейцарию, то и команду сделал швейцарской — «Катюша-Арети», а спортивным директором назначил известного российского гонщика Дмитрия Конышева, хорошо известного крымчанам по блестящим выступлениям на трассах нашего южного края. Вот и теперь на «Большой петле» стартовали всего два россиянина: капитан «Катюши», 30-летний Ильнур Закарин и Павел Кочетков, которые в компании со 143 гонщиками смогли финишировать в столице Франции.

Признаемся, что вот уже много лет мы перестали ждать, что когда-нибудь кто-то из гонщиков выиграет в одном сезоне все три Гранд-тура по дорогам Италии, Франции и Испании. Более того, сейчас, при колоссально возросшей конкуренции, трудно ждать, чтобы спортсмен выигрывал две из трёх гонок. Поэтому были весьма рады, что двое лауреатов нынешнего "Джиро д"Италия« — победитель, 33-летний мулат из Англии Крис Фрум, и второй призёр — 27-летний голландец Том Дюмулен, многократный чемпион мира в «разделке», заявились на участие и в «Тур де Франс». Особенно вселяло уверенность появление Фрума, который за последние пять лет четыре раза становился победителем этой многодневки и однажды занял второе место, прекрасно справившись с походами на вершины в Альпах. Тем более что он выступает в рядах очень сильной британской команды Sky, в которой у него немало сильных помощников, например, олимпийский чемпион Лондона-2012 в трековых гонках Герайнт Томас, правда пока особо не заявивший о себе в семье шоссейников.

Первая неделя

Гонки на севере Франции, где погода в начале июля была не очень приветлива к спортсменам, проходили на равнине. И пелетон, в составе почти 150 участников, кроме отставших из-за поломок или падений, дружно приходил на финиш, где в борьбу за места на пьедестале почёта вступали спринтеры. Их привозили, опекая от всех передряг на трассе, командные «грегари», как называют этих ребят, которые зачастую жертвуют собственными успехами на этапе ради подопечных.

Так, за первую неделю на восьми этапах протяжённостью от 156 до 231 км по два раза побеждали колумбиец Фернандо Гавирия, словак Петер Саган, голландец Дилан Груневеген, и по одному разу — ирландец Дэниел Мартин, немец Джон Дегенкольб. Желтую майку лидера генеральной классификации надевали на себя Гавирия, Саган, а с третьего этапа — бельгиец Грег ван Авермат. Это он сделал после того, когда его американская команда BMC победила в гонке на 35,5 км, и не снимал с себя «кольчужку» восемь дней подряд. А за спиной у лидера в зелёную майку лучшего в очковой классификации облачился Саган и доехал в ней до Парижа, 24-летний француз Пьер Латур после пятого этапа натянул на свои могучие плечи белую майку лучшего в молодёжном зачете и смог удержать её до финиша на Елисейских Полях. Итак, перед первым днём отдыха бельгиец опережал Гаверию на 30, а неожиданно вышедшего на третье место Томаса —на 43, Дюмулена — на 51 сек, а Фрума — почти на две минуты. И тут Крис на собрании своей команды попросил парней помогать Томасу, а не ему, в штурме горных вершин в Альпах. И всем стало ясно, что тот же Ван Авермат, как и Гавирия, Саган и Груневеген, уже с завтрашнего дня уйдут в тень, и им только и останется, если не сойдут с гонки в горах, попытаться отличиться на трёх оставшихся на второй неделе равнинных этапах.

Вторая неделя

И сразу после отдыха, когда участники пошли на штурм вершины Гран-Борнан, все забыли о тех ребятах, которые ещё недавно первыми проносились над белой финишной чертой во французских городках. Этап выиграл француз Жюлиан Алафилипп, который смог «убежать» перед финишем от преследовавших его британцев — уроженца Кардиффа Томаса и Фрума. Именно после первого горного этапа Герайнт Томас стал четвёртым человеком, которому на Туре-2018 была вручена жёлтая майка лидера, которую он носил до конца многодневки, а Алафилиппу — «гороховая», учреждённая для лучшего «горняка», и он в ней тоже добрался до Парижа. Своё умение штурмовать вершины Томас подтвердил, выиграв два восхождения подряд. Особенно всем запомнился его стремительный рывок на самую высокую вершину Альп — д«Юэз, где он расправился со своими главными соперниками на Гранд-тур, оторвавшись в общем зачёте от Фрума на 1 минуту 25 секунд и от Дюмулена — на 1 минуту 44 секунды. Стало ясно, что этого парня его товарищу по команде и голландцу не опередить, и им предстоит отчаянная борьба лишь за второй приз, тоже в кругленькой сумме в евро. Гонка спустилась с Альп на равнину, и тут вновь стали бороться за победу «уцелевшие» в горах спринтеры. Третий этап на Туре выиграл Саган, отличились испанец Омар Фраиле и датчанин Магнус Нильсен. Наступил второй день отдыха, после которого гонщикам предстояло опять пойти на штурм вершин, теперь в Пиренеях.

Третья неделя

Она включала в себя шесть гонок. И опять первым в Пиренеях отличился «король гор» Алафилипп, который второй раз был первым в своей «гороховой» майке. А вы не забыли о дуэли между Фрумом и Дюмуленом, вас интересует, как там наш Закарин? На эти вопросы должна была ответить горная «разделка» на 65 км. Её выиграл колумбиец Наиро Кинтана, опередивший Дюмулена, который на полминуты опередил Фрума, и как на «Джиро д’Италия», вновь стал вторым в генеральной классификации, оставив легенду британского велоспорта на третьем месте. И впервые в десятку сильнейших вписался наш Ильнур, который её уже не покидал до финиша многодневки, заняв в итоге девятое место. Он отстал от её победителя Томаса, преодолевшего 3351 км за 83:17.13, на 12 минут 37 секунд. А самым задиристым гонщиком Тура стал ирландец Дэниел Мартин, в командном же зачёте первенствовал испанский клуб «Мовистар».

Заключительный Гранд-тур сезона — испанская «Вуэльта», стартует, как всегда, в конце августа.