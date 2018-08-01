Знай наших!

Крым принимает чемпионов

Вот уже пятый год наш южный край, после исторической Крымской весны, живёт под прессом со стороны США и стран ЕС. Прочувствовали этот пресс на себе и наши спортсмены, для которых оказался закрыт путь на международную арену, а на всероссийской они пока не в силах в большинстве видов спорта оказывать достойное сопротивление своим коллегам. Даже в таких всегда козырных для наших земляков видах, как плавание, велоспорт, художественная гимнастика, пулевая стрельба.

Из футболистов на ринг

Начинавший свой путь в спорте в юношеской футбольной команде симферопольской «Таврии» Саша Усик, где быстро стал заметным форвардом, случайно оказался в зале бокса родного клуба, к которому, как признаётся сам, прикипело его сердце. Здесь он из новичка превратился благодаря усилиям своего первого тренера Сергея Лапина, энтузиастов бокса, испробовавших на себе всю прелесть боёв на ринге Александра Данильченко, Александра Мельника, Владимира Брославского, Сергея Доценко, Виктора Спирина и ещё многих заботливых людей, стал крепким мастером спорта. Причём обратите внимание на тот факт, что он не входил в юношеские и молодёжные сборные, а сразу был приглашён в национальную, где, один за другим, завоевал самые престижные титулы в любительском боксе — чемпиона Европы и мира (дважды), победителя Олимпийских игр в Лондоне-2012. Через год заслуженный мастер спорта Усик подписал профконтракт с киевским клубом, в рядах которого стал чемпионом мира по версиям WBC и WBO.

Осенью прошлого года ещё с семью лучшими тяжеловесами мира его пригласили принять участие в супертурнире. Его цель была объединить в одних руках все четыре чемпионских пояса (двумя другими по версиям WBA и IBF владел россиянин Мурат Гассиев), впервые побороться за золотой Кубок, носящий имя легенды мирового бокса Мухаммеда Али. Для того чтобы стать участником финального боя, нашему 31-летнему земляку (14 побед на профринге, 0 поражений) потребовалось в гостях победить с явным преимуществом немца боснийского происхождения Марко Хука и в «валидольном» бою по очкам одолеть латыша Майриса Бриедиса. В свою очередь 24-летнему мастеру спорта из Владикавказа Гассиеву (26 побед, 0 поражений) потребовалось на российском ринге отправить в нокаут поляка Кшиштофа Владарчика, а затем и беглого кубинца Юннера Дортикоса.

Условия финала были предельно жёсткими. Его победитель покидал ринг не только со всеми четырьмя чемпионскими поясами, но и с пятым поясом от всемирного боксёрского журнала «Ринг» и, конечно же, с драгоценным Кубком Мухаммеда Али и с крутым финансовым чеком. А проигравший — с пустыми руками, но с надеждами на блестящее будущее. Особо приятно, что в дни, когда геополитические отношения России и Украины остаются плохими, Москва полюбила нашего Сашу за его честность и принципиальность, за достоинство и мужество не только на ринге, но и за его пределами. Однако было ясно, что Гассиев, ярко выраженный «панчер», все свои надежды в бою связывает с одним мощнейшим ударом, которым девятнадцать из предыдущих двадцати шести соперников отправлял в нокаут. А Усик придерживается тактики незабвенного Али: «Порхать на ринге, как бабочка, и жалить, как пчела!» В итоге все двенадцать раундов прошли при преимуществе крымчанина, который нанёс более 250 ударов. Арбитры отдали ему победу по очкам с весьма убедительным преимуществом — 120:108, 119:109, 119:109.

Организатор турнира — фирма Comosa AG — нагрузила Усика огромным грузом наград. У него, разумеется, хватило сил доставить их в раздевалку, а затем с женой Катей увезти в родной дом, где их ждали трое детей — старшая дочь и двое мальчишек.

И свой первый визит в ранге абсолютного чемпиона мира Александр нанёс не в высшие круги Украины, а в воспитавший его боксёрский клуб «Таврия», где его горячо поздравили все те, кто способствовал, чтобы пацан с ГРЭС стал сильнейшим мастером мирового бокса.

«Три девицы под окном...»

Эту строку мы позаимствовали у Пушкина для того, чтобы рассказать о трёх крымчанках. Разумеется, не все они невесты, да и возрастом, спортивными титулами разнятся. Но все мечтали о титуле чемпионок мира и Европы: Ольга Давыдко — по сумо, Анастасия Пястова — по тхэквондо, а Вероника Гурская — по спортивной борьбе. И недавно все они шагнули на высшую ступень пьедестала далеко от родного Крыма, вернувшись домой чемпионками мира и Европы.

Самая старшая из них — заслуженный мастер спорта Ольга Давыдко, вернувшаяся после Крымской весны к себе, в Межводное, что в Черноморском районе, из Харькова в ранге чемпионки мира и Европы по сумо и по борьбе на поясах, призёра мировых чемпионатов по дзюдо и самбо, многократной победительницы Всемирных игр. Накануне она вышла замуж. Чтобы стать матерью, ей необходимо было резко сбросить столь необходимые в сумо килограммы, которые зашкаливали порой за 160. И с этой задачей, как и с учёбой в школе и в университете, Оля справилась на отлично, сбросив 80 кг. А затем, на протяжении трёх лет, родила двух замечательных мальчишек — Александра и Елисея. А когда младшему исполнился год, Давыдко вновь вернулась на дохё, и в прошлом году, спустя восемь лет, она стала победительницей Всемирных игр по неолимпийским видам спорта. В конце минувшего месяца Ольга вернулась с Тайваня, где проходил чемпионат мира по сумо. Крымчанка принесла сборной России две золотые медали — за победу в тяжёлом весе и в командных соревнованиях стенка на стенку.

А вот новоиспечённая чемпионка России по тхэквондо ИТФ из симферопольского «Динамо» Анастасия Пястова впервые в составе сборной страны отправилась на чемпионат мира в ЮАР. На татами Настя столь же чётко выполняла спортивную работу, как и на своем рабочем месте старшего государственного таможенного инспектора Крымской таможни. Коллеги были вынуждены пропустить её в аэропорту Симферополя со значительным количеством золота. Ведь она стала четырёхкратной чемпионкой мира — в командном спарринге, хьёнге, силовом разбивании и спецтехнике. Но была лишь второй в личном спарринге в весе до 70 кг.

Самая молодая в этой компании — 20-летняя выпускница Крымского высшего училища олимпийского резерва, ставшая, как и Пястова, мастером спорта международного класса, но по спортивной борьбе, Вероника Гурская. Два месяца назад она стала победительницей летней Спартакиады молодёжи России в весе до 50 кг, а в прошлом месяце на ковре столицы Италии была вне конкуренции в своей весовой категории на первенстве Европы среди молодёжи. Четыре раза она выходила на ковёр, и все её соперницы из Испании, Румынии, Италии, Турции должны были искать на нём «пятый угол». И сразу же на Веронику внимание обратили наставники олимпийской сборной страны, которая уже начала подготовку к Играм XXXII Олимпиады в Токио-2020.