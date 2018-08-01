Что делать, куда бежать, кому писать?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в российском правовом поле. Сегодня расскажем о том, что такое незаконное увольнение и как быть работнику в этой ситуации. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Главное — не молчать

Незаконным увольнением работника может быть признано всякое прекращение трудовых отношений, произведенное с нарушением процедуры, норм Трудового кодекса, а также при отсутствии оснований.

Если вы считаете что вас уволили незаконно, то вы имеете право обжаловать увольнение в Государственную инспекцию труда, прокуратуру и в суд. За незаконное увольнение работника работодатель несет материальную, административную и уголовную ответственность.

Незаконные действия работодателя вы можете обжаловать в Государственную инспекцию труда, которая осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере труда. На основании вашего обращения (жалобы) инспекция может провести внеплановую проверку работодателя и при установлении факта нарушения выдать работодателю обязательное для исполнения предписание (например о восстановлении вас на работе с оплатой вынужденного прогула), а также возбудить дело об административном правонарушении и привлечь виновных лиц к административной ответственности.

Также вы вправе обратиться с заявлением (жалобой) о нарушении законодательства в прокуратуру. По результатам проверки изложенной в нем информации прокурор вправе внести представление об устранении выявленных нарушений, возбудить производство об административном правонарушении, принять меры в целях уголовного преследования виновных лиц.

Подача жалобы в указанные государственные органы не препятствует вашему обращению за защитой своих прав в суд. При этом, если по вашей административной жалобе Государственная инспекция труда или прокуратура выявила нарушение работодателем трудового законодательства, привлекла виновных лиц к ответственности, доказать незаконность увольнения в суде, возможно, будет проще. Кроме того, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав уволенного работника, если последний по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может обратиться в суд сам. Также прокурор вправе вступить в судебный процесс и дать заключение по делам о восстановлении на работе.

Дополнительно отметим, что при незаконном увольнении помощь может оказать и профсоюз, поскольку он уполномочен, в частности, обращаться в суд в защиту трудовых прав работников.

О сроках и штрафах

В связи с незаконным увольнением вы можете заявить в суд исковые требования, в частности, о восстановлении на работе либо изменении даты и формулировки причины увольнения, о взыскании заработка за время вынужденного прогула, возмещении морального вреда. Такие споры рассматриваются в порядке искового производства районными судами по месту жительства работника, либо по месту нахождения (месту жительства) работодателя, либо по месту исполнения трудового договора, если таковое в нем указано. Срок подачи искового заявления в суд — один месяц со дня вручения работнику копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

Признание увольнения работника незаконным

В случае признания увольнения незаконным работник подлежит восстановлению на прежней работе. При этом решение суда о восстановлении на работе должно быть исполнено немедленно.

Если продолжать работу у данного работодателя вы не намерены, возможно изменение формулировки основания увольнения, например в случае судебного спора — на увольнение по собственному желанию. Одновременно изменяется и дата увольнения — на дату вынесения соответствующего судебного решения или дату, предшествующую дню начала вашей работы у нового работодателя.

При удовлетворении искового заявления работодатель, помимо восстановления на прежнее место бывшего сотрудника, понесет установленное судом наказание. Мера зависит от тяжести незаконных действий и может являться следующей:

1) материальная — в виде возмещения работнику среднего заработка за время вынужденного прогула (в том числе при задержке исполнения решения о восстановлении работника на работе); также суд может вынести решение о взыскании с работодателя денежной компенсации морального вреда, причиненного вам незаконным увольнением. Размер компенсации морального вреда определяется судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела с учетом объема и характера причиненных работнику нравственных либо физических страданий, степени вины работодателя, иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также требований разумности и справедливости;

2) административная — в виде штрафа за нарушение трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права.

Отметим также, что за необоснованное увольнение беременной женщины либо женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, по этим мотивам виновные физические лица (например, руководитель организации) могут быть привлечены к уголовной ответственности в виде штрафа либо обязательных работ.

Знание сотрудником своих прав поможет предотвратить незаконность действий со стороны руководства.

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