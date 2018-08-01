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СпецпроектИстория

Крымские дачники

В XIX — начале ХХ в. на территории Артека располагались имения, где состоявшиеся и состоятельные люди искали вдохновения и отдохновения

Хозяевами львиной доли земельных владений были люди с довольно громкими фамилиями, остальные же дачи достались тем, кто знаменитостей коллекционировал.

Победитель и бесстыдница

Первым владельцем земли в урочище Артек (в переводе с греческого «ортеки» означает «перепелка») стал польский граф, поэт-демократ Густав Олизар. Он же положил начало парковому строительству в этих местах.

В 1824 году Олизар приобрел участок в четыре десятины у партенитского татарина за 2 рубля серебром и основал здесь свое имение «Кардиатрикон» («сердечное утешение»). Не напрасно поэт назвал свое убежище именно так, ведь в Крым он приехал из Санкт-Петербурга после неудачного сватовства к Марии Раевской, дочери героя Отечественной войны 1812 года генерала Николая Раевского. В январе 1825 года Мария вышла замуж за будущего декабриста Сергея Волконского. А Олизар, чтобы забыться и переключиться, занялся озеленением Южного берега — высаживал посвященный богу Аполлону, покровителю побед и искусств, лавр благородный и земляничник мелкоплодный, именуемый в народе «бесстыдницей». Весьма примечательный выбор для отвергнутого ухажера, победитель и бесстыдница... Так он смог сказать, все, что думал, не оскорбив ничьих чувств. И к тому же избавился от депрессии. Теперь можно было принимать гостей.

В юго-западной части Верхнего парка построили изящную беседку. Летом она блистала великолепием обвивших ее роз. Отсюда в 1824 и 1837 годах окрестными пейзажами любовались известные гости владельцев Артека: А. С. Грибоедов, А. Мицкевич, В. А. Жуковский и его подопечный, наследник-цесаревич, будущий император Александр II.

Из рук в руки

В 1832 году имение Олизара приобрел князь Александр Потемкин (наследник светлейшего князя Потемкина-Таврического). Два летних олизаровских дома снесли и на их месте построили капитальные особняки, которые сохранились по сей день.

Супруга Потемкина, Татьяна (урожденная Голицына), страстно увлекалась красотой экзотических растений. С ее легкой руки парк украсили средиземноморская пихта, различные формы буксуса, лавровишня, фотиния пильчатая, кедры атласский, ливанский и гималайский, кипарисы лузитанский, Говена и Линдлея, олеандр, сосны итальянская, Культера, Жеффрея и Сабинова, секвойи гигантская и тиссовидная, магнолия; живописными группами высаживались кедр болотный, сосны итальянская и крымская, индийская сирень. Неподалеку от моря появилась маслиновая роща.

В 1872 году урочище Артек приобрел московский купец Иван Первушин. Один из его сыновей принялся самозабвенно благоустраивать и без того великолепный парк. В 1887 году, к 50-летию со дня гибели А. С. Пушкина, Первушин-младший инициировал работы по строительству тропы Артек — Партенит («Пушкинская тропа»).

Владения крымских ханов и поставщик вин

Однако Олизар был не единственным первым освоителем земли, где ныне расположен МДЦ «Артек», соседние урочища Хазары и Камака начали преображаться на несколько лет раньше.

Так, первым владельцем урочища Хазары стал отставной полковник Российской армии А. Абдурахманчик. От него земли перешли в собственность отставного поручика Российской армии, отпрыска рода крымских ханов А. И. Султан-Крым-Гирея. В небольшом его доме осенью 1820 года побывал А. С. Пушкин. И Абдурахманчик, и Султан-Крым-Гирей на принадлежащих им землях выращивали фруктовые деревья и виноградные лозы.

В начале XIX века эти земли приобрел некто д’Ашер. Он основал здесь свое имение с обширными виноградниками. В середине XIX века урочище досталось потомкам известных купцов Строгановых, с той поры имение получило название Строгановка. В 1888 году владельцем Строгановки стал уже упомянутый Первушин, тот, что несколькими годами ранее приобрел урочище Артек. Он расширил виноградные плантации и занялся промышленным виноделием, за что был удостоен титула «поставщик вин к столу Их Величеств».

Обширные виноградные плантации занимали урочище Камака до 1960 года. После передачи этой территории Всесоюзному пионерскому лагерю «Артек» коллектив парковых работников, возглавляемый Н. П. Гариковым, приступил к закладке на этой земле нового парка.

Оплот цивилизации и рекреации

В начале ХХ века на Южном берегу наконец-то появляется весьма масштабный и весьма привлекательный для богатой публики курорт — Суук-Су. Здесь было все, чтобы хорошо провести время и отдохнуть телом и душой, — великолепная природа и не менее великолепная для того времени инфраструктура.

Ольга Соловьева сначала при поддержке мужа, инженера-путейца, действительного статского советника Владимира Березина, а затем, овдовев, в одиночку делала все возможное, чтобы превратить территорию принадлежащего ей роскошного курорта в зеленую сокровищницу. Чтобы придать парку аристократизма, мадам Соловьева наняла опытного садовода Э. Ю. Либа, который долгое время проработал в имениях генерала М. Н. Раевского в Партените и Карасане.

В парке сочетались ландшафтный и регулярный стили (при устройстве ландшафтного парка обыгрывается красота естественного ландшафта, при устройстве регулярного парка растения высаживаются с учетом заранее разработанной геометрической планировки).

Центральной архитектурной точкой парка являлся дворец Суук-Су. В нем некогда располагалось прославленное казино. Крымское Монте-Карло — так называли это место современники мадам миллионерши. После Октябрьской революции вилла использовалась в качестве Дома отдыха, а затем была передана правительством Всесоюзному пионерскому лагерю «Артек». В период немецкой оккупации дворец, построенный по проекту ялтинского архитектора Н. П. Краснова, был разграблен и в декабре 1941 года сожжен. В пятидесятых бывшее казино мадам миллионерши разобрали до фундамента, а несколькими годами позже возвели на этом месте новый дворец. Проект разрабатывал московский архитектор С. Каневский. Внутренняя планировка стала совершенно иной, а вот внешние очертания здания, согласно замыслу архитектора, должны напоминать посетителям знаменитого детского курорта о том, старом дворце Суук-Су, где сотню лет назад кипел недетский азарт.

Экспериментальная территория

Стоит упомянуть еще одного местного земледельца, Николая Гартвиса. Садовод, плодовод, винодел — вот далеко не полный перечень его специальностей. К тому же с 1827 по 1860 год он занимал должность директора Императорского Никитского ботанического сада.

Итак, Гартвис приобрел небольшой, всего каких-то семь гектаров, участок земли, где, руководствуясь самыми передовыми методиками и применяя самые передовые методы, начал разрабатывать парк. О дате закладки парка, именуемого в наши дни парком Гартвиса-Виннера, ученые спорят, однако известно, что произошло это не раньше 1825 года и не позже 1830-го. Используя местный источник, Гартвис провел дренажные водопроводы. Высадил более 100 видов деревьев и кустарников из разных стран мира. Многие растения удачно пережили акклиматизацию и позднее распространились по всему Южнобережью.

Ефимия Скидельская
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 491 от 10 августа 2018 года

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Просмотров: 260 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:15

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