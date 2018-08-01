Отпуск по-советски

Ездить на отдых в Крым для людей, живших в СССР, было незыблемой традицией

Стоит ли ностальгировать по традиции, которая после распада Советского Союза была утеряна?

Необоснованный скептицизм

Скептики склонны считать, что и при СССР Крым в вопросах туризма занимал весьма скромное место. В качестве доказательства приводят информацию из справочника о туристических маршрутах 1967 года, где среди 150 всесоюзных маршрутов Крым и его города встречаются 8 раз: маршрут 21 «Крымский» — автомобильный (Симферополь 3 дня — Алушта 7 дней — Ялта 6 дней — Севастополь 4 дня); маршрут 22 «Крымский горный» (Симферополь 2 дня — автобус — Бахчисарай 4 дня — переход 2 дня — Соколиное 3 дня — переход 3 дня — Карабах 6 дней); маршрут 24 «По заповедным местам Крыма» (Симферополь 2 дня — автобус — Бахчисарай 4 дня — переход 3 дня — Черная Речка 2 дня — переход 2 дня — Карабах 7 дней); маршрут 110 «По горному Крыму» (Симферополь 4 дня — переход 1 день — Черная Речка 1 день — переход 3 дня — Соколиное 4 дня — переход к Ай-Петри 1 день — переход — Ялта 6 дней); маршрут 111 «По партизанским тропам Крыма» (Симферополь 4 дня — переход 6 дней — Черная Речка 2 дня — переход — Карабах 8 дней); маршрут 182 «По Восточному Крыму» (Симферополь 2 дня — автобус — Ангарский перевал 3 дня — поход по Восточному Крыму 5 дней — Планерское 4 дня — автобус — Феодосия 6 дней); маршрут 183 «По горному Крыму» (Бахчисарай 4 дня — переход 2 дня — Соколиное 2 дня — переход 1 день — Ялта 6 дней); маршрут 303 «По городам-героям» (Киев 8 дней — железная дорога — Одесса 4 дня — пароход — Севастополь 8 дней). Однако, если подумать о масштабности тогдашней территории страны, в которую, помимо России, входили еще 14 ставших ныне независимыми стран, роль Крыма видится не такой уж мизерной. Тем паче что авторы справочника, наверняка, просто не имели возможности перечислить все до единого туристские маршруты, а были вынуждены довольствоваться упоминанием лучших в силу того, что печатные издания не резиновые. Стоит принять во внимание и тот факт, что в вышеприведенном списке всесоюзные маршруты как раз таки отсутствуют, к таковым, и то с натяжкой, можно отнести разве что маршрут 303.

Что же было на самом деле? На самом деле не стоит ограничивать свои знания о состоянии туризма в советском Крыму одним лишь справочником. Можно почитать хотя бы еще парочку, с другими цифрами и более эмоциональной оценкой. Вот, например: «Спортивный туризм в Крыму в советские годы получил гигантское развитие. В регионе действует более 30 туристских маршрутов, обслуживающих десятки тысяч туристов. Создана хорошо продуманная и прекрасно работающая система сервиса. Готовятся квалифицированные кадры для массового спортивного туризма». Или еще: «Во второй половине XX в. резко увеличивается количество туристов и отдыхающих. Поток рекреантов в Крым за семьдесят последних лет возрос в 100 раз!» И наконец: «При Советском Союзе были разработаны 7 всесоюзных пешеходных, 3 автобусных, около 50 радиальных туристских и почти 700 транспортных маршрутов путешествий, 787 экскурсий».

Вынужденная передышка

Увы (и этот скептицизм вполне обоснованный), «больше» далеко не всегда означает «лучше». Так, за весь советский период крымской рекреации наибольшее число отдыхающих, около 10 млн человек, было зарегистрировано в 1989 году. К тому времени в Крыму действовало 44 туристско-экскурсионных учреждения, в том числе 18 туристических баз и гостиниц, 11 бюро путешествий и экскурсий, сеть пешеходных маршрутов «Крымтура» по горному Крыму включала 1047 км троп, 24 оборудованные туристские стоянки, готовые вместить одновременно более 1000 человек. Опытные инструкторы сопровождали группы туристов со всего Советского Союза. Хорошо? Оказалось, не очень. По исследованиям горно-лесной опытной станции (г. Алушта) в начале 90-х годов из-за неудовлетворительного экологического состояния необходимо было закрыть абсолютно все пешеходные маршруты. Что и было сделано. Правда, не по требованию экологов, а по причине распада великой страны, после которого поток туристов сам по себе уменьшился в 10 раз. Многие были склонны думать (и думают по сей день), что в Крым перестали ездить из-за денег, вернее, из-за их нехватки. Мол, при Союзе было дешево, и вдруг стало дорого.

Легенда о материальном благополучии

Конечно, девяностые годы и то, как тогда выживали люди, — отдельная тема. Но слова о дешевизне отдыха при СССР, увы, всего лишь легенда, убедительная в силу живучести принципа «хорошо там, где нас нет».

Так, из Уфы в Крым через Киев и Одессу, а после Крыма через Волгоград можно было съездить за 18 дней на 150 руб. в октябре. Поездка в Крым из Целинограда, опять-таки не в сезон, обходилась в 200 руб. за 25 дней. Если принять во внимание, что в тот период пенсии варьировались от 80 до 120 руб., а минимальная зарплата была около 70 руб., получается не так уж и дешево. Тут дело скорее в стабильности. Ведь целиком и полностью потратив отпускные, человек был уверен, что по возвращении из отпуска он не останется без денег на неопределенный срок.

Причины и поводы

И все же... Почему советские люди ездили в Крым? Специалисты в области рекреации называют тому сразу несколько причин. Прежде всего, по их мнению, это подъем жизненного уровня населения в СССР, появление моды на туристические поездки. Во-вторых, достижение крымским сервисным хозяйством того уровня, который соответствовал требованиям, предъявляемым со стороны значительной массы населения СССР. В-третьих, что достаточно унизительно для отечественных курортов, но, к сожалению, правдиво, это отсутствие полноценного выбора, связанное с трудностями выезда людей из СССР в туристические поездки в другие страны. И, наконец, в популяризации Крыма как курорта значительную роль сыграли отдельные личности, которые беззаветно любили полуостров и заражали этой любовью других.