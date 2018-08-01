Август и его заботы

Как сделать последний месяц лета вкусным, уютным и полезным

Создаем уют в «хрущевке»

Пять бюджетных советов

1. Светлые тона с яркими элементами

Для зрительного увеличения пространства необходимо использовать теплые и светлые тона для стен и мебели.

2. Белые потолки

Невысокие потолки делаем светлее стен, желательно белыми. Светлые тона визуально увеличивают потолок. Также неплохим решением будет сделать потолок глянцевым.

3. Правильные обои

Стены комнаты желательно оклеить однотонными обоями. Можно использоваться мелкий, но не частый рисунок. Безусловно есть исключения, особенно если интерьер предполагает комбинирование отделки.

4. Удобная мебель

Стоит обратить внимание на трансформирующуюся мебель и модульные стенки. Такие конструкции экономят пространство и отлично вписываются в интерьер гостиной.

5. Свет

Очень важная деталь в интерьере — освещение. Потолочные, настенные и напольные светильники смотрятся эффектнее, чем одна массивная люстра. Не нужно перегружать стены и пол излишним декором. Используйте зеркала: они позволят увеличить пространство и не будут лишними в интерьере.

Школьная ярмарка продолжает работу

Она будет открыта до 10 сентября

Ярмарка проходит в уже привычном для всех жителей Симферополя месте по адресу: аллея от подземного перехода по проспекту Кирова, 39а до Симферопольского музыкального училища им. П. И. Чайковского. Кроме того, руководство составило очень удобный график работы ярмарки: каждый день с 8:00 до 17:00.

В Симферополе появится автобусный маршрут

В столице Крыма впервые за 5 лет возобновят автобусный маршрут, проходящий через Старый город

По данным городской администрации, этот маршрут ранее уже функционировал, причем на протяжении достаточно долгого времени, но в последние пять лет не работал в связи с тем, что перевозчик ликвидировался. Теперь автобус 12Б будет курсировать между улицами Крымской и Красноармейской: на улицу Воровского, Киевскую, через Куйбышевский рынок, площадь Московскую, через железнодорожный вокзал и центр.

Черная и красная смородина. «Северный виноград»

Самое время для разноцветных ягод

Душистые яркие гроздья смородины под узорчатыми листьями — привычный многим дачникам символ августа. О пользе этого кустарника, без которого почти ни один огород не обходится, можно слагать легенды. Витамина С в смородине больше, чем во многих других культурах: по его содержанию черная смородина, например, уступает только зеленым грецким орехам, шиповнику и актинидии. Маленькая горсть ягод восполняет суточную потребность малыша в аскорбиновой кислоте. В черной смородине в достатке и других витаминов: Е, РР, группы В и К. Смородина содержит жизненно важные вещества, микро- и макроэлементы: калий, фосфор, магний, железо, цинк, медь, марганец. Смородина укрепляет иммунитет, благотворно влияет на кроветворную функцию и пищеварение. Сок смородины имеет противовоспалительный эффект. Еще одна хорошая новость для любителей смородины — она почти не накапливает нитраты.

Крыжовник появляется, как правило, на дачных участках и рынках южных городов практически синхронно со смородиной. «Северный виноград» или крыжовник многих не оставляет равнодушными. Чуть похрустывая кожицей, он насыщает организм витаминами и дарит свежесть. Ягод на одном кустике крыжовника столько, что заготовок хватит на всю зиму. Крыжовник не только вкусен, но и полезен. Его употребляют при малокровии, гиповитаминозе, при нарушениях менструального цикла, применяют как желчегонное средство.

Готовим ягодный пирог

Для нежнейшего заливного десерта подойдут практически любые дары лета

Ингредиенты:

• для теста: мука — 400 г, маргарин — 120 г, сахар — 100 г, яйцо — 2 шт, разрыхлитель — 1ч. л.

• для начинки: ягоды — 250 г

• для заливки: сметана — 200 г, сахар — 100 г, яйцо — 2 шт, мука — 2 ст. л.

Приготовление:

Для теста

Взбить яйца с сахаром. Маргарин растопить и дать немного остыть. Смешать яйца с маргарином. Разрыхлитель перемешать с мукой и замесить мягкое, пластичное тесто. Убрать его в холодильник и приготовить заливку.

Яйца для заливки взбить с сахаром и смешать с мукой и сметаной.

Аккуратно выложить тесто в разъемную форму. Сделать высокие бортики, чтобы не вытекла начинка. Выложить ягоды и налить сверху заливку.

Пирог выпекать 35 минут при 200 градусов, затем остудить и подать к столу.