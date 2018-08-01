Мост – защитник хамсят Крымский мост, помимо прочего, остаётся неисчерпаемым источником информационных поводов. Самых различных и иногда весьма неожиданных для рядового гражданина. К примеру, на днях стало известно, что мост помогает малькам хамсы уходить от погонь хищников, тем самым повышая выживаемость рыбы – мальки в процессе миграции прячутся в тени опор. «Молодь хамсы мигрирует из Азовского моря в Черное и обратно каждый год. Опоры Крымского моста привлекают стаи молоди, где она в тени прячется от хищников, в первую очередь чаек и бакланов. Мост здесь выполняет своего рода защитную функцию, пусть и в локальных масштабах», – рассказал руководитель управления океанографии и природоохранных исследований Азовского научно-исследовательского института рыбного хозяйства Тимофей Барабашин. Вот такой необычный ракурс существования Крымского моста установили специалисты. Причём пока он защита только для юных хамсят, а позднее, в конце осени, той же водной дорогой будет выходить взрослая хамса. Чем же осенью сможет удивить это сооружение?.. Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 492 от 17 августа 2018 года

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