В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... торгуют бесплатными билетами

Не пожелавший представиться житель Севастополя вопрошает: «Народ! Что происходит на «35-й батарее» с билетами? Как можно на таком святом месте устраивать торговлю? Торгуют бесплатными билетами! Создали искусственную очередь, и решают за 250 рублей с человека якобы проблему. Пожалуйста, кто у власти, разберитесь, ведь мы всем гостям рекомендуем посетить этот мемориал, а там такой беспредел! Стыдно».