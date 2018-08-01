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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... катают туристов на металлоломе

Светлана Л. поражена уровнем комфорта на крымском транспорте: «Автобус Оленевка – Симферополь, время в пути – почти четыре часа, основной контингент – понятно, отдыхающие, причем много неместных. Ждем на автостанции – и тут подъезжает ПАЗик… Народ не верит своим глазам, но таки да – это чудо автопрома решили пустить на маршрут. Про отсутствие кондиционера молчу... Но нерегулируемые сиденья, без подлокотников, а также гениальное решение разместить первые пять пассажирских мест в один ряд и спиной к водителю комфорта явно не добавляют... Дальше – веселее. За багаж деньги берут, а места в багажном отделении нет, все проходы забиваются чемоданами и пытающимися запихнуться в каждом селе пассажирами (которые далее едут стоя!) Все четыре часа поездки – как в сельском автобусе 50-х! Изумление туристов не передать! А вроде XXI век на дворе...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 492 от 17 августа 2018 года

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Просмотров: 57 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:34

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