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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... долги образовались из-за сбоя в программе

Говорят, многие ялтинцы получили от местного водоканала не очень приятные эсэмэски. В них абонентов извещают о том, что у них образовались долги по оплате за воду. Речь идет о достаточно ощутимых суммах, например, в 27 тысяч рублей. Люди в шоке. Уверяют, что платят по счетчику регулярно, из месяца в месяц, и сюрпризов не ожидали. Предполагают, что, скорее всего, задолженности стали результатом какой-то ошибки компьютерной программы. Хорошо, если так. Но, тем не менее, теперь потребители вынуждены доказывать свою правоту, выстаивая в длинных очередях в абонентском отделе вышеозначенного учреждения. «А нет ли случайно в водоканале отдела, который следит за работой компьютеров и программного обеспечения? И нет ли там сотрудников, которые работают со счетами клиентов? И не желает ли водоканал сам исправить свои ошибки и извиниться перед потребителями?» – вопрошают пострадавшие в соцсетях.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 492 от 17 августа 2018 года

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Просмотров: 203 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:35

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